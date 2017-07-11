Роспотребнадзор определил наиболее курящие регионы Российской Федерации. Как выяснилось, самые заядлые курильщики живут в Бурятии, Смоленской области, а также на Чукотке и в Рязани.

По сведениям специалистов, за последние пять лет расходы наших граждан на табак выросли почти в 2 …