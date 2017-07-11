Эксперты аналитической компании «Автостат» представили рейтинг крупнейших региональных рынков России по итогам продаж с начала января по конец мая этого года. Лидирующие позиции занимают российская столица и Московская область, доля которых находится на уровне 23,7% от общероссийского рынка.
При этом московский сегмент за это время сократился более чем на 3%, до 80 000 автомобилей. В московской области продажи поднялись на 15,5% и достигли показателя 43 000 экземпляров. Далее идет Санкт-Петербург – рост 11,4%, продано 36 500 новых авто.
Четвертое место у Татарстана (25 500 автомобилей). За ним идет Башкирия (19 000). Самый большой рост продаж отмечен в Пермском крае (+27%), Челябинской (+26%) и Свердловской (+25,5%) областях.
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