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Анонс программы «Тотальный футбол» на 14 марта
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14 марта 2017, 01:18
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В блогах: в Самаре закатали в асфальт канализационный люк и затопило Заводское шоссе
Самарчанка Анастасия Мухина в "ВК" жалуется на "огромную непереходимую лужу на остановке "Авиагородок" по Заводскому шоссе. Когда меняли дорожное покрытие, там закатали в асфальт канализационный люк с решеткой. В итоге воде стало некуда уходить. Лужа занимает 2/3 части дороги. …
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14 марта 2017, 06:54
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В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли
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14 марта 2017, 06:39
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В блогах: что осталось от самарского хлебозавода № 9
Блогер Евгений Синюков рассказал, что в Самаре начали разрушать последнее оставшееся здание на территории бывшего Куйбышевского/Самарского хлебозавода № 9. "Уникального предприятия, делавшего по-настоящему вкусный хлеб и дававшего большое количество рабочих мест жителям нашего города, больше нет. Здесь, видимо, будет …
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14 марта 2017, 06:32
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Анонс программы «Здравый смысл» на 13 марта
Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:
Графики отставания. Чем чреваты срывы сроков возведения объектов к чемпионату мира по футболу?
Вместо сгоревшего жилья аварийное. Кто «разорил» маневренный фонд Самары?
На грани экологической катастрофы. Половина населения Самарской области пьет некачественную …
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13 марта 2017, 03:56
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В блогах: «Есть в весенней Самаре удивительная пора»
Известный самарский публицист Джон Шемякин написал в "Фейсбуке", что "в весенней Самаре есть удивительная пора": "Она сопоставима с временем цветения сакуры в дворцовом саду ставки сёгуна 1685 года. Чарующая. Это когда ещё лежит лёд на дорогах и тротуарах, но …
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13 марта 2017, 10:06
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В Самаре в шестой раз выберут лучших блогеров
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9 марта 2017, 01:30
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"ТЕРРА" поздравляет всех женщин с самым весенним праздником!
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8 марта 2017, 09:17
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Лучшим блогером сентября стал mr_espozito
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5 ноября 2015, 10:26
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Лучший блогер мая подарила свой приз ребенку с ограниченными возможностями
На одну исполнившуюся детскую мечту в Самаре стало больше. Это вдвойне ценно, когда речь идет о ребенке с ограниченными возможностями. Победительница конкурса "Лучший блогер месяца", организованного телерадиокомпанией "ТЕРРА", отдала свой приз девочке с ДЦП.
10-летняя Варя Харитонова любит читать, …
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23 июля 2015, 09:56
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"ТЕРРА" наградила лучших блогеров года
Церемония награждения лауреатов 4-й ежегодной премии «Блогер года» по версии телерадиокомпании «ТЕРРА» и самарского ЖЖ-сообщества состоялась в уютном ресторане сербской кухни «Балкан-гриль». Присутствующим мероприятие запомнится щедрыми угощениями, теплой атмосферой и, конечно же, одиночным пикетом блогера l_exx, вышедшего в начале церемонии …
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30 марта 2015, 08:15
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"Блогер года" вошел в число лучших PR-проектов Самарской области
Точно в цель. В Самаре подведены итоги регионального этапа национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник". Одним из лучших признан PR-проект телерадиокомпании "ТЕРРА" "Блогер года". Подробности - у Олега Кузнецова.
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24 января 2013, 12:30