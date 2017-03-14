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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 марта 2017г 
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В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли

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Анонс программы «Здравый смысл» на 13 марта

Анонс программы «Здравый смысл» на 13 марта

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В блогах: «Есть в весенней Самаре удивительная пора»

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В Самаре в шестой раз выберут лучших блогеров

В Самаре в шестой раз выберут лучших блогеров

Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества губернии. Тех, чьи посты в минувшем году вызвали наибольший резонанс и интерес в Сети. Ровно 6 лет назад, в 2011 году телерадиокомпания «ТЕРРА» первой из Самарских СМИ обратила внимание на независимых, открыто 

9 марта 2017, 01:30

"ТЕРРА" поздравляет всех женщин с самым весенним праздником!

Телерадиокомпания "ТЕРРА" поздравляет с наступающим праздником 8 Марта! Весны в душе, солнца в сердце, радости в глазах, цветов в руках, счастья, любви и хорошего настроения!
8 марта 2017, 09:17
Лучшим блогером сентября стал mr_espozito

Лучшим блогером сентября стал mr_espozito

Телерадиокомпания "ТЕРРА" назвала имя лучшего блогера сентября. Им стал Дмитрий Ширяев, более известный в интернет-сообществе как mr_espozito. Свою страничку он ведет на протяжении 8 лет, а по итогам 2014-го стал "джентльменом года", одержав победу в одной из номинаций ежегодного конкурса 
5 ноября 2015, 10:26
Лучший блогер мая подарила свой приз ребенку с ограниченными возможностями

Лучший блогер мая подарила свой приз ребенку с ограниченными возможностями

На одну исполнившуюся детскую мечту в Самаре стало больше. Это вдвойне ценно, когда речь идет о ребенке с ограниченными возможностями. Победительница конкурса "Лучший блогер месяца", организованного телерадиокомпанией "ТЕРРА", отдала свой приз девочке с ДЦП.
 
10-летняя Варя Харитонова любит читать, 
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"ТЕРРА" наградила лучших блогеров года

Церемония награждения лауреатов 4-й ежегодной премии «Блогер года» по версии телерадиокомпании «ТЕРРА» и самарского ЖЖ-сообщества состоялась в уютном ресторане сербской кухни «Балкан-гриль». Присутствующим мероприятие запомнится щедрыми угощениями, теплой атмосферой и, конечно же, одиночным пикетом блогера l_exx, вышедшего в начале церемонии 
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Точно в цель. В Самаре подведены итоги регионального этапа национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник". Одним из лучших признан PR-проект телерадиокомпании "ТЕРРА" "Блогер года". Подробности - у Олега Кузнецова.
PR-проект телерадиокомпании "ТЕРРА" "Блогер года" стал одним из 

24 января 2013, 12:30
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