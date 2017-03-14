В Самаре в шестой раз выберут лучших блогеров Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества губернии. Тех, чьи посты в минувшем году вызвали наибольший резонанс и интерес в Сети. Ровно 6 лет назад, в 2011 году телерадиокомпания «ТЕРРА» первой из Самарских СМИ обратила внимание на независимых, открыто …