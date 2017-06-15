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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Список самарских улиц, которые перекроют на время проведения «ВолгаФеста»

Список самарских улиц, которые перекроют на время проведения «ВолгаФеста»

В Самаре в связи с проведением межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест» и праздничными мероприятиями, посвященными Дню России, временно ограничат движение транспорта.

Для проезда транспорта (кроме машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и техники со спецпропусками ГИБДД) будет закрыт Волжский проспект 
9 июня 2017, 09:50
В Самаре возле «Космопорта» появится автобусная остановка

В Самаре возле «Космопорта» появится автобусная остановка

На улице Дыбенко около ТЦ «Космопорт» оборудуют остановку общественного транспорта. Планируется, что там будут проходить автобусы №35 (НФС- Революционная) и 56 (Центральный автовокзал – микрорайон Крутые Ключи).

Как уже сообщала «ТЕРРА», на капитальный ремонт улицы Дыбенко на участке 
30 мая 2017, 11:30
Рабочие перекрыли улицы в центре Самары

Рабочие перекрыли улицы в центре Самары

Дороги перекрыли в связи с ремонтом теплосетей. Движение транспорта ограничено по улице Чапаевской (от Вилоновской до улице Шостаковича) и по Студенческому переулку (стометровый участок от Чапаевской в направлении Волжского проспекта). В Самаре изменились схемы движения нескольких автобусных маршрутов.

До 23 часов 

29 мая 2017, 10:41
С кондиционерами и видеонаблюдением: в Самару привезли два новых трехсекционных трамвая

С кондиционерами и видеонаблюдением: в Самару привезли два новых трехсекционных трамвая

В Самару прибыли два трехсекционных трамвая производства «Усть-Катавского вагоностроительного завода». Как известно, в 2016 году был заключен контракт на приобретение и поставку 10 таких транспортных средств. Пока доставлены два, остальные должны прибыть в ближайшее время.
Как информируют в горадминистрации, вместимость 

25 мая 2017, 04:50
Беспилотный автобус «Матрешка» представят в России уже в 2017 году

Беспилотный автобус «Матрешка» представят в России уже в 2017 году

Серийный выпуск беспилотных автобусов "Матрешка" (Matrеshka) намечен на конец следующего года. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой  на главу ООО "Бакулин Моторс Групп" Алексея Бакулина.
Как отмечается, уже собрано 5 машин, до конца 2017-го появятся еще 10 для тестов 

23 мая 2017, 05:20
Ад продолжается: у самарцев начали отнимать автобусы

Ад продолжается: у самарцев начали отнимать автобусы

Блогер Алексей Перезнатнов пишет про "майский транспортный коллапс по-самарски". "3 мая фирма "Менеджмент Прожект" прекратила пассажирские перевозки по восьми муниципальным маршрутам - 5д, 17, 26, 32, 36, 66, 76, 77. Вместо нее в рейсы вышли автобусы МП "Пассажиравтотранс". Однако 
5 мая 2017, 03:00
В Самаре временно изменятся почти 30 автобусных маршрутов

В Самаре временно изменятся почти 30 автобусных маршрутов

Из-за ограничений движения транспорта в период с 3 по 9 мая, в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня Победы, в Самаре изменятся почти 30 автобусных маршрутов. Трамваи будут курсировать по своим маршрутам и расписанию, отметили в мэрии. Список улиц, которые 
3 мая 2017, 09:22
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