С кондиционерами и видеонаблюдением: в Самару привезли два новых трехсекционных трамвая В Самару прибыли два трехсекционных трамвая производства «Усть-Катавского вагоностроительного завода». Как известно, в 2016 году был заключен контракт на приобретение и поставку 10 таких транспортных средств. Пока доставлены два, остальные должны прибыть в ближайшее время.

Как информируют в горадминистрации, вместимость …