Жители Крутых Ключей обратились к властям области с просьбой увеличить количество маршрутов общественного транспорта. Горожане жалуются, что им сейчас сложно добираться до центра Самары, а во многие районы города вообще нельзя попасть без пересадок. Население Крутых Ключей сейчас достигает 75 тысяч человек. Это почти в 2,5 раза больше, чем в таком районе, как Самарский. Напомним, год назад жители поселка жаловались «на нехватку автобусов и маршруток для огромного потока пассажиров, которые вынуждены каждый день ездить в битком набитом транспорте по несколько часов».
|
Список самарских улиц, которые перекроют на время проведения «ВолгаФеста»
В Самаре в связи с проведением межрегионального фестиваля набережных «ВолгаФест» и праздничными мероприятиями, посвященными Дню России, временно ограничат движение транспорта.
Для проезда транспорта (кроме машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и техники со спецпропусками ГИБДД) будет закрыт Волжский проспект …
|
9 июня 2017, 09:50
|
В Самаре возле «Космопорта» появится автобусная остановка
На улице Дыбенко около ТЦ «Космопорт» оборудуют остановку общественного транспорта. Планируется, что там будут проходить автобусы №35 (НФС- Революционная) и 56 (Центральный автовокзал – микрорайон Крутые Ключи).
Как уже сообщала «ТЕРРА», на капитальный ремонт улицы Дыбенко на участке …
|
30 мая 2017, 11:30
|
Рабочие перекрыли улицы в центре Самары
Дороги перекрыли в связи с ремонтом теплосетей. Движение транспорта ограничено по улице Чапаевской (от Вилоновской до улице Шостаковича) и по Студенческому переулку (стометровый участок от Чапаевской в направлении Волжского проспекта). В Самаре изменились схемы движения нескольких автобусных маршрутов.
До 23 часов …
|
29 мая 2017, 10:41
|
С кондиционерами и видеонаблюдением: в Самару привезли два новых трехсекционных трамвая
В Самару прибыли два трехсекционных трамвая производства «Усть-Катавского вагоностроительного завода». Как известно, в 2016 году был заключен контракт на приобретение и поставку 10 таких транспортных средств. Пока доставлены два, остальные должны прибыть в ближайшее время.
|
25 мая 2017, 04:50
|
Беспилотный автобус «Матрешка» представят в России уже в 2017 году
|
23 мая 2017, 05:20
|
Ад продолжается: у самарцев начали отнимать автобусы
Блогер Алексей Перезнатнов пишет про "майский транспортный коллапс по-самарски". "3 мая фирма "Менеджмент Прожект" прекратила пассажирские перевозки по восьми муниципальным маршрутам - 5д, 17, 26, 32, 36, 66, 76, 77. Вместо нее в рейсы вышли автобусы МП "Пассажиравтотранс". Однако …
|
5 мая 2017, 03:00
|
В Самаре временно изменятся почти 30 автобусных маршрутов
|
3 мая 2017, 09:22