В машине сызранца нашли три чугунных крышки от колодцев пишет КТВ Луч.



В ночное время патрульный экипаж на улице Троекуровской остановил для осмотра автомобиль. Авто вызвало подозрение у силовиков из-за явно перегрузки. Во … В Сызрани сотрудники Росгвардии задержали водитель, перевозившего на личной машине украденные крышки от колодцев,В ночное время патрульный экипаж на улице Троекуровской остановил для осмотра автомобиль. Авто вызвало подозрение у силовиков из-за явно перегрузки. Во