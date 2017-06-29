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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Винников вышел в свет: как прошла встреча самарских полицейских с новым начальником

Винников вышел в свет: как прошла встреча самарских полицейских с новым начальником

Новый начальник регионального главка полиции генерал-майор Александр Винников сегодня был официально представлен подчиненным и главе регионе. Напомним, ранее он занимал аналогичную должность в Магаданской области. Но приказом президента был переведен в Самару на место генерал-лейтенанта Сергея Солодовникова, который ушел в 

28 июня 2017, 05:55
В Самаре представили нового начальника полицейского главка

В Самаре представили нового начальника полицейского главка

В областном управлении внутренних дел новый начальник генерал Александр Винников поставил первые задачи. К исполнению обязанностей в Самарской области он приступил 17 июня. В среду, 28 июня, на встречу с главой полиции 63-го региона в здание на Соколова, 34, приехал 

28 июня 2017, 01:11
В Самаре на улице Мяги исчез подросток

В Самаре на улице Мяги исчез подросток

Самарским полицейским поступило сообщение об исчезновении подростка. 17-летний парень ушел из дома на улице Мяги в понедельник, 26 июня. С тех пор близкие его не видели. Сейчас несовершеннолетнего ищут. Полицейские опрашивают знакомых пропавшего.

«Есть основания полагать, что несовершеннолетний намерен 
27 июня 2017, 11:36
Убавляем звук: Александр Винников начнет командовать самарской полицией совсем скоро

Убавляем звук: Александр Винников начнет командовать самарской полицией совсем скоро

Александр Винников будет представлен подчиненным в должности начальника главного управления МВД России по Самарской области в среду, 28 июня. Об этом стало известно корреспондентам ТРК «ТЕРРА» из собственных источников.

Напомним, Винников назначен на пост главы самарской полиции Указом Президента России чуть 

26 июня 2017, 12:23
В машине сызранца нашли три чугунных крышки от колодцев

В машине сызранца нашли три чугунных крышки от колодцев

В Сызрани сотрудники Росгвардии задержали водитель, перевозившего на личной машине украденные крышки от колодцев, пишет КТВ Луч.

В ночное время патрульный экипаж на улице Троекуровской остановил для осмотра автомобиль. Авто вызвало подозрение у силовиков из-за явно перегрузки. Во 
21 июня 2017, 11:13
Бывший директор Сызранского политехнического колледжа пытается оспорить увольнение

Бывший директор Сызранского политехнического колледжа пытается оспорить увольнение

Топ-менеджер был уволен за грубое нарушение трудовых обязанностей. Александр Незговоров через суд требует восстановить его на работе, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред в размере 100 тыс. рублей. Он был уволен в марте этого года по 

8 июня 2017, 10:17
Фото: как самарские полицейские спасали новорожденных телят

Фото: как самарские полицейские спасали новорожденных телят

В Богатовском районе Самарской области раскрыта кража телят. Новорожденных животных похитили с территории фермерского предприятия. Сумму ущерба руководитель организации оценил в 60 тысяч рублей.

Как установили полицейские, к краже оказались причастны двое работников фермы 36 и 45 лет. Оказалось, 
8 июня 2017, 05:11
В Самаре мужчина через окно проник в храм, но ограбить не смог

В Самаре мужчина через окно проник в храм, но ограбить не смог

В Промышленном районе Самары предотвратили ограбление православного собора. Рано утром в церкви сработала сигнализация, туда быстро прибыли сотрудники Росгвардии. В помещении задержали мужчину, собиравшего ценные вещи. Выяснилось, что он проник в здание, взломав окно.
 
Подозреваемому 38 лет, в прошлом 

7 июня 2017, 11:14
Самарский школьник украл 350 пачек сигарет и раздал знакомым

Самарский школьник украл 350 пачек сигарет и раздал знакомым

В Самаре полицейские раскрыли кражу сигарет в микрорайоне Волгарь. 350 пачек были похищены из магазина на улице Осетинской. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. Работники точки рассказали, что обнаружили пропажу в середине мая. Силовики просмотрели видео, снятое камерами наблюдения. Выяснилось, 

7 июня 2017, 09:29
Замглавы Самары Дмитрий Войнич написал заявление об увольнении

Замглавы Самары Дмитрий Войнич написал заявление об увольнении

Заместитель главы Самары - руководитель департамента транспорта Дмитрий Войнич написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом «ТЕРРЕ» сообщили источники в мэрии. Однако пока чиновник находится на рабочем месте, поскольку его уход из ведомства мэр города Олег Фурсов еще 

29 мая 2017, 12:10
Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении

Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении

Прокуратура района требует уволить главу местной администрации Олега Комарова из-за нарушений закона о противодействии коррупции. Как уже рассказывала "ТЕРРА", силовиков возмутило, что на посту заместителя высокопоставленного чиновника 1, 5 года работал его отчим - Сергей Юданов. Кроме того компания «Жилищно-коммунальное 
5 мая 2017, 08:56
Уволенный чиновник обвинил главу Самары в некомпетентности

Уволенный чиновник обвинил главу Самары в некомпетентности

Самарскую мэрию со скандалом покинул руководитель управления по работе с обращениями граждан Виктор Кузьмин. После своего ухода он обвинил в некомпетентности главу города Олега Фурсова и раскритиковал реформу местного самоуправления. В своем твиттере бывший чиновник разместил открытое письмо, в котором 

3 мая 2017, 06:12
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