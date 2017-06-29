В Самаре раскрыта кража погрузчика, который пропал в одной из организаций в Красноглинском районе города. Инцидент произошел в ночь на 19 июня. В ходе расследования полицейские решили проверить бывшего работника фирмы, уволенного незадолго до инцидента. По данным полицейских, во время работы он выпивал, и после того как его выгнали, нового места себе не нашел.
По версии силовиков, 33-летний самарец хотел продать угнанный погрузчик за 200 тысяч рублей. Но не успел. Его задержали. Похищенную машину уже изъяли. Ведется следствие.
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Новый начальник регионального главка полиции генерал-майор Александр Винников сегодня был официально представлен подчиненным и главе регионе. Напомним, ранее он занимал аналогичную должность в Магаданской области. Но приказом президента был переведен в Самару на место генерал-лейтенанта Сергея Солодовникова, который ушел в …
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28 июня 2017, 05:55
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В Самаре представили нового начальника полицейского главка
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В Самаре на улице Мяги исчез подросток
Самарским полицейским поступило сообщение об исчезновении подростка. 17-летний парень ушел из дома на улице Мяги в понедельник, 26 июня. С тех пор близкие его не видели. Сейчас несовершеннолетнего ищут. Полицейские опрашивают знакомых пропавшего.
«Есть основания полагать, что несовершеннолетний намерен …
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27 июня 2017, 11:36
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Убавляем звук: Александр Винников начнет командовать самарской полицией совсем скоро
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26 июня 2017, 12:23
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В машине сызранца нашли три чугунных крышки от колодцев
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Фото: как самарские полицейские спасали новорожденных телят
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8 июня 2017, 05:11
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В Самаре мужчина через окно проник в храм, но ограбить не смог
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В Самаре полицейские раскрыли кражу сигарет в микрорайоне Волгарь. 350 пачек были похищены из магазина на улице Осетинской. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. Работники точки рассказали, что обнаружили пропажу в середине мая. Силовики просмотрели видео, снятое камерами наблюдения. Выяснилось, …
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7 июня 2017, 09:29
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Замглавы Самары Дмитрий Войнич написал заявление об увольнении
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Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении
Прокуратура района требует уволить главу местной администрации Олега Комарова из-за нарушений закона о противодействии коррупции. Как уже рассказывала "ТЕРРА", силовиков возмутило, что на посту заместителя высокопоставленного чиновника 1, 5 года работал его отчим - Сергей Юданов. Кроме того компания «Жилищно-коммунальное …
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5 мая 2017, 08:56
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Уволенный чиновник обвинил главу Самары в некомпетентности
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3 мая 2017, 06:12