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За вдову отравленного самарского банкира вступился прокурор
Дело Екатерины Пузиковой, вдовы экс-главы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, может выйти на новый виток. Прокурор Красноярского района подал в суд апелляцию. По его мнению, вынесенный женщине приговор слишком суровый. Напомним, Екатерине Пузиковой было назначено наказание в виде 9 лет …
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10 августа 2017, 10:00
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Банкиров оправдали: в Самаре завершилось резонансное вексельное дело
В Самаре полным оправданием всех фигурантов завершилось резонансное вексельное дело с участием Сбербанка и «КуйбышевАзота». Октябрьский районный суд не нашел преступного сговора в действиях бывшего руководителя тольяттинского Автозаводского отделения Сбербанка Светланы Лисицыной, ее подчиненного Владислава Герасимова и начальника финансово-экономического управления …
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9 августа 2017, 11:53
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Осужденного за махинации бывшего чиновника отказались отпускать досрочно
Суд Куйбышевского района Самары отказал в удовлетворении ходатайства бывшего чиновника администрации Самары Вадима Кужилина об условно-досрочном освобождении из-под стражи. Четыре года назад Вадим Кужилин оказался за решеткой по делу о мошенничестве. Бывший заместитель руководителя департамента управления имуществом был осужден …
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8 августа 2017, 03:34
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Дело на миллиард: Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом
11 августа Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом. Областной арбитражный суд назначил на этот день судебное заседание о возможности введения процедуры несостоятельности на некогда одном из крупнейших предприятий региона. Истцы - Федеральная налоговая служба, банк «АК БАРС» и «ЧМЗ-Урал» - …
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7 августа 2017, 05:24
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Самарскую больницу приспособят для футбола
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17 июля 2017, 09:38
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Больница-миллионер: к ЧМ-2018 в самарской «Пироговке» многое изменится
В Самаре продолжается подготовка к Чемпионату мира по футболу - 2018, матчи которого областная столица примет летом 2018 года. Самарская больница имени Пирогова станет уполномоченной больницей ФИФА. Сейчас в медучреждении проводится масштабный ремонт и закупается оборудование. По последней статье больнице …
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6 июля 2017, 10:38
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Самарец в отместку за свое увольнение угнал с работы погрузчик
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29 июня 2017, 11:07
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Бывший директор Сызранского политехнического колледжа пытается оспорить увольнение
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8 июня 2017, 10:17
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Замглавы Самары Дмитрий Войнич написал заявление об увольнении
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29 мая 2017, 12:10
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Больница им. Н.И. Пирогова не готова к чемпионату мира по футболу 2018 года
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24 мая 2017, 06:37
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Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении
Прокуратура района требует уволить главу местной администрации Олега Комарова из-за нарушений закона о противодействии коррупции. Как уже рассказывала "ТЕРРА", силовиков возмутило, что на посту заместителя высокопоставленного чиновника 1, 5 года работал его отчим - Сергей Юданов. Кроме того компания «Жилищно-коммунальное …
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5 мая 2017, 08:56
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В городской клинической больнице имени Пирогова сменился главврач
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26 апреля 2017, 05:36