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За вдову отравленного самарского банкира вступился прокурор

За вдову отравленного самарского банкира вступился прокурор

Дело Екатерины Пузиковой, вдовы экс-главы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, может выйти на новый виток. Прокурор Красноярского района подал в суд апелляцию. По его мнению, вынесенный женщине приговор слишком суровый. Напомним, Екатерине Пузиковой было назначено наказание в виде 9 лет 

10 августа 2017, 10:00
Банкиров оправдали: в Самаре завершилось резонансное вексельное дело

Банкиров оправдали: в Самаре завершилось резонансное вексельное дело

В Самаре полным оправданием всех фигурантов завершилось резонансное вексельное дело с участием Сбербанка и «КуйбышевАзота». Октябрьский районный суд не нашел преступного сговора в действиях бывшего руководителя тольяттинского Автозаводского отделения Сбербанка Светланы Лисицыной, ее подчиненного Владислава Герасимова и начальника финансово-экономического управления 

9 августа 2017, 11:53
Осужденного за махинации бывшего чиновника отказались отпускать досрочно

Осужденного за махинации бывшего чиновника отказались отпускать досрочно

Суд Куйбышевского района Самары отказал в удовлетворении ходатайства бывшего чиновника администрации Самары Вадима Кужилина об условно-досрочном освобождении из-под стражи. Четыре года назад Вадим Кужилин оказался за решеткой по делу о мошенничестве. Бывший заместитель руководителя департамента управления имуществом был осужден 
8 августа 2017, 03:34
Дело на миллиард: Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом

Дело на миллиард: Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом

11 августа Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом. Областной арбитражный суд назначил на этот день судебное заседание о возможности введения процедуры несостоятельности на некогда одном из крупнейших предприятий региона. Истцы - Федеральная налоговая служба, банк «АК БАРС» и «ЧМЗ-Урал»  - 

7 августа 2017, 05:24
Самарскую больницу приспособят для футбола

Самарскую больницу приспособят для футбола

В Самаре отремонтируют за 20 миллионов рублей приемное отделение №1 хирургического корпуса больницы имени Пирогова на улице Полевой, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявило само учреждение. Средства на ремонт поступят из областного бюджета в рамках 

17 июля 2017, 09:38
Больница-миллионер: к ЧМ-2018 в самарской «Пироговке» многое изменится

Больница-миллионер: к ЧМ-2018 в самарской «Пироговке» многое изменится

В Самаре продолжается подготовка к Чемпионату мира по футболу - 2018, матчи которого областная столица примет летом 2018 года. Самарская больница имени Пирогова станет уполномоченной больницей ФИФА. Сейчас в медучреждении проводится масштабный ремонт и закупается оборудование. По последней статье больнице 

6 июля 2017, 10:38
Самарец в отместку за свое увольнение угнал с работы погрузчик

Самарец в отместку за свое увольнение угнал с работы погрузчик

В Самаре раскрыта кража погрузчика, который пропал в одной из организаций в Красноглинском районе города. Инцидент произошел в ночь на 19 июня. В ходе расследования полицейские решили проверить бывшего работника фирмы, уволенного незадолго до инцидента. По данным полицейских, во время 

29 июня 2017, 11:07
Бывший директор Сызранского политехнического колледжа пытается оспорить увольнение

Бывший директор Сызранского политехнического колледжа пытается оспорить увольнение

Топ-менеджер был уволен за грубое нарушение трудовых обязанностей. Александр Незговоров через суд требует восстановить его на работе, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред в размере 100 тыс. рублей. Он был уволен в марте этого года по 

8 июня 2017, 10:17
Замглавы Самары Дмитрий Войнич написал заявление об увольнении

Замглавы Самары Дмитрий Войнич написал заявление об увольнении

Заместитель главы Самары - руководитель департамента транспорта Дмитрий Войнич написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом «ТЕРРЕ» сообщили источники в мэрии. Однако пока чиновник находится на рабочем месте, поскольку его уход из ведомства мэр города Олег Фурсов еще 

29 мая 2017, 12:10
Больница им. Н.И. Пирогова не готова к чемпионату мира по футболу 2018 года

Больница им. Н.И. Пирогова не готова к чемпионату мира по футболу 2018 года

Больнице им. Н.И. Пирогова не хватает средств на оснащение оборудованием к чемпионату мира по футболу 2018 года. В этом признался главный врач медучреждения Александр Вавилов.
Ежегодно в больнице им. Н.И. Пирогова проходят лечение порядка 80 тысяч горожан и гостей Самары. Медучреждение 

24 мая 2017, 06:37
Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении

Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении

Прокуратура района требует уволить главу местной администрации Олега Комарова из-за нарушений закона о противодействии коррупции. Как уже рассказывала "ТЕРРА", силовиков возмутило, что на посту заместителя высокопоставленного чиновника 1, 5 года работал его отчим - Сергей Юданов. Кроме того компания «Жилищно-коммунальное 
5 мая 2017, 08:56
В городской клинической больнице имени Пирогова сменился главврач

В городской клинической больнице имени Пирогова сменился главврач

Вместо Валерия Кириллова, проработавшего на этой должности 6 лет, медучреждение снова возглавил Александр Вавилов. Напомним, последний был здесь главным врачом с 2006 по 2010 годы.
Кадровые перестановки связаны с инспекционным визитом ФИФА в Самару. Это было в марте - тогда 

26 апреля 2017, 05:36
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