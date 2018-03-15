В Самаре гордума и прокуратура уже полгода спорят, как правильно следовало уволить Олега Фурсова с поста сити-менеджера. Напомним, в декабре судьи поддержали депутатов, прописавших в своем постановлении фразу «отставка по собственному желанию», в то время, как прокуратура требовала отстранить Фурсова от работы в связи с нарушениями чиновником положений законодательства о противодействии коррупции.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», речь шла о его участии в клубе почетных выпускников КУАИ-СГАУ. Бывший глава Самары давно подал заявление об исключении из состава участников, однако оно не было своевременно рассмотрено руководством организации.
Прокуратура попыталась добиться исполнения своего требования гордумой через суд, но пока эта попытка не увенчалась успехом. Самарский облсуд отказал прокурору города в апелляционной жалобе на решение Ленинского районного суда.
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