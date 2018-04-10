До начала ЧМ-2018, шесть матчей которого пройдут и в Самаре, осталось 65 дней. По оценкам экспертов, в губернию этим летом могут приехать до полумиллиона гостей. Одно из самых жестких требований ФИФА к проведению мундиаля - уровень готовности медицинских учреждений. В столице 63-го региона обеспечивать фан-зоны будет больница имени Пирогова.
Время приема самых сложных больных должно быть сведено к минимуму. Такие требования к медицинским учреждениям предъявляет ФИФА. В Самаре обслуживать фан-зоны во время мундиаля будет больница Пирогова. Здесь отремонтировали вход в приемное отделение, теперь сюда смогут одновременно подъезжать четыре скорые. Кроме того, в порядок привели реанимационный зал и открыли еще один новый.
«Изменился стиль работы приемного отделения, это в общем-то начало, такого не было у нас в Самарской области. Если мы раньше принимали пациентов по нозологии - хирург, лор и так далее, то сейчас принимаем пациентов по степени тяжести. Появилась красная, желтая и зеленая зона в приемном покое», - рассказал зав. приемным отделением СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова Валерий Рухлядев.
Проверить ход работ приехал глава региона Дмитрий Азаров. Он пообщался с медиками. Отдельно отметил будущих врачей, нынешних волонтеров, которые будут встречать гостей этим летом. По оценке Дмитрия Азарова, готовность больницы к оказанию помощи гостям ЧМ-2018 составляет 80%.
«Наша задача - чтобы мировым требованиям соответствовала больница Пирогова», - заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Завершение всех работ в больнице Пирогова планируется в мае 2018 года.
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