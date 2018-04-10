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Материалы по теме:

Послание врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к депутатам и жителям региона: прямая онлайн-трансляция

Послание врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к депутатам и жителям региона: прямая онлайн-трансляция

10 апреля врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выступит с посланием к депутатам и жителям региона. В этом году документ будет зачитан в стенах спорткомплекса МТЛ «Арена».

Подробности содержания будущего обращения главы региона не разглашаются. Однако, как отметил сам Дмитрий Азаров, 

10 апреля 2018, 08:23
Новое поле ЧМ-2018 испытают «Балтика» и «Крылья Советов»

Новое поле ЧМ-2018 испытают «Балтика» и «Крылья Советов»

«Крылья Советов» (Самара) и «Балтика» (Калининград) опробуют новое поле ЧМ-2018. В среду, 11 апреля, команды сыграют матч 32-го тура первенства ФНЛ на «Стадионе Калининград». 9 апреля Росреестр поставил его на кадастровый учет. Трибуны стадиона рассчитаны на 35 тысяч зрителей. 

«Объект, на котором 

9 апреля 2018, 05:10
Набор стюардов на матчи ЧМ-2018 завершается в Самаре

Набор стюардов на матчи ЧМ-2018 завершается в Самаре

В Самарской области завершается набор людей, которые будут работать на должности стюардов на новом стадионе во время чемпионата мира по футболу. Планируется, что во время игр будут трудиться 1400 человек. У желающих получить уникальный опыт еще есть немного времени: набор 

8 апреля 2018, 08:46
После первой же зимы: На Мехзаводе ушла под землю мундиальная тротуарная плитка

После первой же зимы: На Мехзаводе ушла под землю мундиальная тротуарная плитка

Самарцы пожаловались в паблике «Подслушано Самара» соцсети ВК  на просевшую тротуарную плитку. Горожане обнаружили дефекты покрытия на территории 4 квартала в поселке Мехзавод.

«И года не прошло! После первой же зимы!» — возмущаются жители.

«После зимы много 
8 апреля 2018, 03:08
7 автобусных маршрутов появятся во время ЧМ-2018 в Самаре

7 автобусных маршрутов появятся во время ЧМ-2018 в Самаре

Самарская мэрия ищет подрядчика для организации пассажирских перевозок. Это необходимо для запуска семи автобусных и одного трамвайного маршрута на время чемпионата мира по футболу. Транспорт будет ходить от парковок на въезде в Самару к фан-зоне на площади Куйбышева, а также 

8 апреля 2018, 10:55
22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре

22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 по футболу автопарк самарских медиков пополнили 22 новые машины скорой помощи. В каждом экипаже будет человек, владеющий иностранным языком. Новый транспорт получили Самарская станция скорой медицинской помощи и больница имени Середавина. Ключи медикам вручил глава региона 

3 апреля 2018, 02:07
Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина

Глава региона Дмитрий Азаров отчитал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина за проблемы, возникшие на недавно отремонтированном Московском шоссе. Поводом послужил инцидент, который случился там в выходные. Из-за сильных порывов ветра на 18-м километре развернуло светофоры.

«На ремонт 
3 апреля 2018, 12:29
План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области

План эвакуации людей на случай сильного паводка разработают в Самарской области

2 апреля прошло оперативное совещание при врио губернатора Самарской области Дмитрии Азарове по подготовке региона к паводку. Пока никаких критических ситуаций не прогнозируется. Однако в 16 муниципальных районах, которые находятся в потенциальной зоне риска, будут предприняты профилактические подготовительные меры. Врио 

3 апреля 2018, 08:27
Возле больницы Пирогова появилась стоянка на 350 машин

Возле больницы Пирогова появилась стоянка на 350 машин

В Самаре около больницы имени Пирогова благоустроили автостоянку на 350 парковочных мест, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. Благоустройство территории вокруг медучреждения проводится в рамках подготовки к ЧМ-2018. Пешеходная зона преображается. Вместо старых деревьев высадят молодые, заменят ограждение и систему освещения. 

16 октября 2017, 05:04
Бывший главврач «Пироговки» требует от работодателя 112 тысяч рублей

Бывший главврач «Пироговки» требует от работодателя 112 тысяч рублей

9 августа в Ленинском районном суде стартовал процесс по делу бывшего главврача больницы имени Пирогова Валерия Кириллова, уволенного с должности в конце апреля. 
10 августа 2017, 09:33
Самарскую больницу приспособят для футбола

Самарскую больницу приспособят для футбола

В Самаре отремонтируют за 20 миллионов рублей приемное отделение №1 хирургического корпуса больницы имени Пирогова на улице Полевой, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявило само учреждение. Средства на ремонт поступят из областного бюджета в рамках 

17 июля 2017, 09:38
Больница-миллионер: к ЧМ-2018 в самарской «Пироговке» многое изменится

Больница-миллионер: к ЧМ-2018 в самарской «Пироговке» многое изменится

В Самаре продолжается подготовка к Чемпионату мира по футболу - 2018, матчи которого областная столица примет летом 2018 года. Самарская больница имени Пирогова станет уполномоченной больницей ФИФА. Сейчас в медучреждении проводится масштабный ремонт и закупается оборудование. По последней статье больнице 

6 июля 2017, 10:38
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