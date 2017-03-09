Самарские налоговики отчитались о рекордном увеличении сборов. Они выросли на 60% с начала года по сравнению с первыми двумя месяцами 16-го. Это в первую очередь акцизы, НДС, а также налог на доходы физических лиц. В частности, доходы от НДФЛ превысили 5 миллиардов рублей.
Сборы по налогу на доходы физических лиц в этом году растут рекордными темпами. По итогам прошлого года общий объем этих средств составил почти 52,5 миллиарда рублей. За 2 месяца 2017 года поступило свыше 7 миллиардов - на 6% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Как полагают фискалы, у граждан выросла платежная дисциплина.
Елена Данилкина, начальник отдела налогообложения доходов и администрирования страховых взносов УФНС по Самарской области:
- При неисполнении такой обязанности при предоставлении в неустановленный срок или непредоставлении предусмотрены законодательством определенные штрафные санкции. Пока так - положительная тенденция сохраняется.
Впрочем, по мнению многих экспертов, ситуацию со сборами могло бы заметно улучшить введение прогрессивной шкалы налогообложения. Эту идею не так давно в очередной раз обсуждали в федеральном Минфине.
Дмитрий Яковенко, исполнительный директор "Самарской гильдии финансистов":
- Ну нельзя платить налог на доходы физлица с 20 тысяч и с 2 миллионов одинаково. Должна быть прогрессивная шкала, при которой, да, у налоговой службы прибавится работы, но отдача в бюджет государственный, в том числе региональный, федеральный, муниципальный прибавится.
Пока же фискалы напоминают - пополнить бюджет должны люди, не заплатившие налог на доход с совершенных ими сделок. До 2 мая все те, кто продал недвижимость или средство передвижения, находившиеся в их собственности менее 3 лет, должны заполнить декларацию. В противном случае их ждет штраф и пени. Или даже уголовная ответственность, если сумма неуплаченных сборов превысит 1 миллион рублей. Впрочем, стоит напомнить и то, что при покупке жилья, оплате обучения и лечения часть расходов гражданам компенсируется в виде налогового вычета. В 2016-м жителям области вернули около 5 миллиардов рублей. Этот показатель ежегодно растет на 1,5-2 процента.
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