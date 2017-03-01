Налог на доходы физических лиц российский минфин предлагает увеличить с 13 до 15%. По оценке экспертов, это связано с тем, что российская экономика столкнулась с ежегодным снижением доходов бюджетной системы, в частности, из-за сокращения прибыли нефтегазового сектора. Налоговая нагрузка на отечественный бизнес и без того высока. Таким образом, одним из немногих источников пополнения бюджета остаются кошельки граждан. Как сократятся доходы россиян, если инициатива чиновников будет принята?
С 13 до 15% может вырасти размер налога на доходы физических лиц. С таким предложением выступили центр стратегических разработок Алексея Кудрина и российский Минфин. НДФЛ - ключевой налог для региональных бюджетов, не исключение и Самарская область. За 11 лет его доля в собственных доходах выросла с 29 до почти 38 процентов. Рядовые граждане к намерению чиновников залезть в их кошельки отнеслись неоднозначно. И предложили вспомнить про прогрессивную шкалу налогообложения.
Цель предлагаемой налоговой реформы - обеспечить социальные обязательства государства. От 6 до 8%, в случае повышения НДФЛ, предлагается направлять в федеральный бюджет. Львиная доля нагрузки, вероятнее всего, ляжет на сотрудников коммерческих компаний. Именно они обеспечивают большую часть сборов.
Павел Краснощеков, руководитель брокерского отдела «БКС-Премьер»:
- Есть риск ухода опять же в серые схемы как это было раньше, потому что в последнее время динамика была позитивная с точки зрения пополняемости от доходов физлиц. Более того, в регионах это основной вид доходов соответственно, правительство задумалось здесь, чтобы увеличить эти доходы.
При действующей ставке в 13% со средней зарплаты по региону в 26 тысяч 300 рублей НДФЛ составляет 41 тысячу рублей в год, при ее увеличении на 2 процентных пункта, отдавать в бюджет придется на 6 тысяч больше. При зарплате в 50 тысяч разница составит уже 12 тысяч. В выигрыше окажутся сотрудники бюджетных учреждений, чиновники, медики и военные, на индексацию зарплат которых и пойдут полученные средства.
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