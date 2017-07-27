Главой Волжского района Самарской области стал Евгений Макридин Главой администрации самого большого - Волжского района Самарской области на ближайшие 5 лет стал Евгений Макридин, до этого работавший на аналогичной должности в Красноармейском районе. За его кандидатуру единогласно проголосовали местные депутаты.

Изначально на этот пост претендовали 18 человек, но …