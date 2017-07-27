Завтра, 28 июля, пройдут выборы главы нотариальной палаты Самарской области. Напомним, руководитель данной структуры избирается на общем собрании. Для победы необходимо, чтобы за кандидата проголосовало более половины членов палаты с правом решающего голоса. Единственным претендентом на данный пост снова является действующий президент НП Галина Николаева. Это значит, она имеет практически стопроцентный шанс опять занять данное кресло на ближайшие 4 года. Отмечу, госпожа Николаева возглавляет региональную нотариальную палату уже почти 20 лет, начиная с 1998 года. У нее в подчинении почти 150 человек.
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