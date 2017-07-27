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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В Озерках выбрали депутата

В Озерках выбрали депутата

В Челно-Вершинском районе подведены итоги дополнительных выборов депутата Собрания представителей сельского поселения Озерки третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4, сообщает избирательная комиссия Самарской области.
Там в прошедшее воскресенье 21 мая 2017 года состоялись дополнительные выборов депутата Собрания представителей 

23 мая 2017, 06:17
Главой Волжского района Самарской области стал Евгений Макридин

Главой Волжского района Самарской области стал Евгений Макридин

Главой администрации самого большого - Волжского района Самарской области на ближайшие 5 лет стал Евгений Макридин, до этого работавший на аналогичной должности в Красноармейском районе. За его кандидатуру единогласно проголосовали местные депутаты.
Изначально на этот пост претендовали 18 человек, но 

22 марта 2017, 12:41
Сегодня выбирают глав администраций сразу двух муниципалитетов области

Сегодня выбирают глав администраций сразу двух муниципалитетов области

Сегодня выбирают глав администраций сразу двух муниципалитетов области. Волжского района и города Чапаевска.
В эти минуты началось выступление кандидатов, претендующих на эту должность в Волжском районе. Изначально в списке претендентов 18 человек. Их выступления заслушает специальная комиссия, состоящая из местных 

22 марта 2017, 12:34
5 миллиардов рублей потратили политические партии в ходе выборов 2016 года

5 миллиардов рублей потратили политические партии в ходе выборов 2016 года

Центризбирком озвучил сумму, которую политические партии потратили в ходе выборов 2016 года - всего 5 миллиардов рублей. Причем почти половина этой суммы выделялась «Единой России». Чуть меньше миллиарда получили эсеры, 710 миллионов - либерал-демократы, "яблочники" - 364 миллиона. А вот 

11 января 2017, 11:31
Президентом Нотариальной палаты Самарской области переизбрана Галина Николаева

Президентом Нотариальной палаты Самарской области переизбрана Галина Николаева

Галина Николаева сохранила пост президента Нотариальной палаты Самарской области. Выборы главы самарского нотариата накануне чуть было не зашли в тупик. Общее собрание проходило за закрытыми для прессы дверями отеля «Ренессанс» на протяжении 14 часов и завершилось за полночь.

Напомним, тема этих 

31 июля 2013, 09:32
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