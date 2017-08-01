|
Самарские нотариусы выберут себе нового президента
Завтра, 28 июля, пройдут выборы главы нотариальной палаты Самарской области. Напомним, руководитель данной структуры избирается на общем собрании. Для победы необходимо, чтобы за кандидата проголосовало более половины членов палаты с правом решающего голоса. Единственным претендентом на данный пост снова является …
|
27 июля 2017, 11:33
|
В Озерках выбрали депутата
В Челно-Вершинском районе подведены итоги дополнительных выборов депутата Собрания представителей сельского поселения Озерки третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4, сообщает избирательная комиссия Самарской области.
|
23 мая 2017, 06:17
|
Главой Волжского района Самарской области стал Евгений Макридин
Главой администрации самого большого - Волжского района Самарской области на ближайшие 5 лет стал Евгений Макридин, до этого работавший на аналогичной должности в Красноармейском районе. За его кандидатуру единогласно проголосовали местные депутаты.
|
22 марта 2017, 12:41
|
Сегодня выбирают глав администраций сразу двух муниципалитетов области
Сегодня выбирают глав администраций сразу двух муниципалитетов области. Волжского района и города Чапаевска.
|
22 марта 2017, 12:34
|
Президентом Нотариальной палаты Самарской области переизбрана Галина Николаева
|
31 июля 2013, 09:32