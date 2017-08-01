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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Самарские нотариусы выберут себе нового президента

Самарские нотариусы выберут себе нового президента

Завтра, 28 июля, пройдут выборы главы нотариальной палаты Самарской области. Напомним, руководитель данной структуры избирается на общем собрании. Для победы необходимо, чтобы за кандидата проголосовало более половины членов палаты с правом решающего голоса. Единственным претендентом на данный пост снова является 

27 июля 2017, 11:33
В Озерках выбрали депутата

В Озерках выбрали депутата

В Челно-Вершинском районе подведены итоги дополнительных выборов депутата Собрания представителей сельского поселения Озерки третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4, сообщает избирательная комиссия Самарской области.
Там в прошедшее воскресенье 21 мая 2017 года состоялись дополнительные выборов депутата Собрания представителей 

23 мая 2017, 06:17
Главой Волжского района Самарской области стал Евгений Макридин

Главой Волжского района Самарской области стал Евгений Макридин

Главой администрации самого большого - Волжского района Самарской области на ближайшие 5 лет стал Евгений Макридин, до этого работавший на аналогичной должности в Красноармейском районе. За его кандидатуру единогласно проголосовали местные депутаты.
Изначально на этот пост претендовали 18 человек, но 

22 марта 2017, 12:41
Сегодня выбирают глав администраций сразу двух муниципалитетов области

Сегодня выбирают глав администраций сразу двух муниципалитетов области

Сегодня выбирают глав администраций сразу двух муниципалитетов области. Волжского района и города Чапаевска.
В эти минуты началось выступление кандидатов, претендующих на эту должность в Волжском районе. Изначально в списке претендентов 18 человек. Их выступления заслушает специальная комиссия, состоящая из местных 

22 марта 2017, 12:34
Президентом Нотариальной палаты Самарской области переизбрана Галина Николаева

Президентом Нотариальной палаты Самарской области переизбрана Галина Николаева

Галина Николаева сохранила пост президента Нотариальной палаты Самарской области. Выборы главы самарского нотариата накануне чуть было не зашли в тупик. Общее собрание проходило за закрытыми для прессы дверями отеля «Ренессанс» на протяжении 14 часов и завершилось за полночь.

Напомним, тема этих 

31 июля 2013, 09:32
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