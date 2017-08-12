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Набережная Волги в Тольятти превратилась в склад строительного лома
В паблике «Тольятти live» рассказали, что на набережной 8-го квартала Автозаводского района образовался еще один провал. Он находится на пешеходной части пирса прямо у станции МЧС. Провал уже засыпан строительным ломом, но место пока не огорожено, нет там и …
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11 августа 2017, 09:05
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Тольяттинцев заставили бояться и слушать громкую музыку по ночам
В паблике «Автостолица» соцсети «ВКонтакте» пожаловались, что рядом с тольяттинским торговым центром «Алтын» ночью постоянно собираются молодые любители громкой музыки, которую они включают в автомобилях. Эти «меломаны» уже очень долго отравляют жизнь горожанам, живущим поблизости. В ответ на просьбы …
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10 августа 2017, 07:20
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Жара на льду: как хоккейная молодежка Тольятти билась за победу в Магнитогорске
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9 августа 2017, 07:07
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Жуткое ДТП с тольяттинским автобусом: водитель умер, пассажиры ранены
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9 августа 2017, 11:12
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Незаметная кража двух фонарных столбов
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7 августа 2017, 12:17
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В Самаре служителя церкви задержали за кражу четырех машин
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28 июля 2017, 09:09
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Кто украл деньги самарских пенсионеров?
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24 июля 2017, 11:36
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Страх самарских дорог: производители шоколада беспокоятся за свои фуры
Вскоре для самарской шоколадной фабрики может наступить далеко не сладкая жизнь. Накануне пиковой загрузки производства, предприятие поставили не в лучшие условия работы.
Для создания сладких лакомств более чем 100 наименований на шоколадной фабрике, как и 50 лет назад используется сырье, напрямую …
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12 июля 2017, 10:46
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Самара останется без шоколада?
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11 июля 2017, 05:14
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Самарец в отместку за свое увольнение угнал с работы погрузчик
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29 июня 2017, 11:07
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Ученые обнаружили новые полезные свойства шоколада
Систематическое и при этом умеренное употребление шоколада полезно для здоровья, в частности оно уменьшает вероятность возникновения так называемой мерцательной сердечной аритмии. Такое умозаключение сделала международная группа специалистов после недавнего исследования, рассказывает издание Heart.
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24 мая 2017, 03:15
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На Дальнем Востоке придумали наношоколад с морской капустой
О появлении нового необычного продукта информирует сайт Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Наношоколад отличается очень небольшим размером частиц ингредиентов и специфическими питательными свойствами.
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29 марта 2017, 11:00