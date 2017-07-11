Действие системы «Платон» могут распространить и на автомобили с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн. Такую возможность сейчас обсуждают в Минтрансе России, пишут федеральные СМИ.

В настоящий момент под действие оператора попадают фуры массой более 12 тонн. Снижение планки …