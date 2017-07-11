11 июля мир отмечает необычный праздник - День шоколада. Полным циклом производства - от обработки исходного сырья, до упаковки готовой к употреблению продукции - в России похвастаться больше не могут нигде, только на самарской шоколадной фабрике. А в конце июля стартует так называемый высокий сезон в кондитерском бизнесе - когда производство выйдет на максимальные объемы. Сейчас подготовка к этому идет полным ходом. Между тем, вскоре для предприятия может наступить далеко не сладкая жизнь. Накануне пиковой загрузки производства, предприятие поставили не в лучшие условия работы. Запрет на въезд большерузов на территорию города - серьезное препятствие. В высокий сезон между заводом и внешним миром курсирует по 50 - 60 фур, - каждая по 35 тонн, - груженных сырьем и готовой продукцией. При это заехать в город там, где путь для большегрузов открыт круглосуточно, они не смогут - не проходят по разрешенной массе. Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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Самый длинный проспект Самары останется перекрытым
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На пути к «Московскому» появилось препятствие
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30 июня 2017, 02:28
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На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка
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29 июня 2017, 09:52
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Новый поворот в истории с запретом на въезд в Самару большегрузов
Уже в конце года параметры абсолютно всех въезжающих в Самару грузовых автомобилей будут фиксироваться с помощью информационных технологий, заявил в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» телерадиокомпании «ТЕРРА» президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Контракт на создание новой системы контроля должен …
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24 мая 2017, 03:15
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29 марта 2017, 11:00
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12 января 2017, 10:36
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«Платону» нашли новых плательщиков
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23 ноября 2016, 05:15
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Но он попытался убежать. Сотрудники магазина вызвали полицию и не позволили покупателю скрыться. Подоспевший на место происшествия …
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9 ноября 2016, 10:23
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В Камышлинском районе столкнулись две фуры, погиб 55-летний водитель
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21 октября 2016, 05:14