Вскоре для самарской шоколадной фабрики может наступить далеко не сладкая жизнь. Накануне пиковой загрузки производства, предприятие поставили не в лучшие условия работы.

Для создания сладких лакомств более чем 100 наименований на шоколадной фабрике, как и 50 лет назад используется сырье, напрямую …