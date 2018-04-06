Самарский Роспотребнадзор отреагировал на панические вирусные видеоролики, которые в последнее время стали активно распространять по социальным сетям. Речь идет о видео, где поджигаются плитки шоколада - многие из них не плавятся, а с треском горят, из чего авторы роликов делают выводы о «ненормальности» состава продукта.
«Нас кормят химией, нас травят, куда смотрят власти, все куплено, караул», - негодуют пользователи в комментариях.
Управление Роспотребнадзора по Самарской области официально заявляет:
«Горение - совершенно нормальный процесс для продуктов. Интенсивность его связана с составом конкретного продукта, в том, что шоколадка горит - нет абсолютно ничего неправильного».
«Качество и безопасность производимого на территории Самарской области шоколада и шоколадной продукции соответствуют требованиям технического регламента», - подчеркивают в ведомстве.
|
Грабитель плеснул горючую жидкость в окно кассира АЗС в Самаре
|
5 апреля 2018, 03:31
|
Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре
|
5 апреля 2018, 09:58
|
Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары
|
2 апреля 2018, 01:25
|
В блогах: 7 шампуней и шоколад унес из магазина самарский «экстрасенс»
Офицер самарской полиции Ольга Шелест снова поведала в "ЖЖ" про коварную кражу в магазине области.
«В селе Валы мужчина, по-видимому обладая экстрасенсорными способностями (потому что по-другому объяснить это явление даже сами продавцы не могут), похитил из «Пятерочки» семь …
|
2 апреля 2018, 09:33
|
Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок
|
2 февраля 2018, 09:30
|
Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями
Российские туристы стали чаще «привозить» из путешествий различные заболевания. Число инфицированных соотечественников, пересекающих госграницу, по сравнению с 2014 годом, выросло в три раза. В конкретном выражении цифра составила 3 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
|
26 января 2018, 10:01
|
В Самаре отели будут штрафовать за завышение цен во время ЧМ-2018
В России начнут штрафовать отели за завышение стоимости проживания в них во время ЧМ-2018. Об этом предупреждает Роспотребнадзор. Ведомство напомнило, что правительство утвердило максимальные цены на гостиничное обслуживание в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, где пройдут матчи мундиаля. Точные цифры …
|
19 января 2018, 09:04
|
Роспотребнадзор проведет «горячую линию», посвященную обороту банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей
С 18 января Роспотребнадзор запустит «горячую линию» по вопросам обращения новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. Оставлять обращения и получать консультации можно будет до 25 января, сообщает ТАСС.
Надзорная служба отмечает, что отказ в приеме новых …
|
17 января 2018, 09:58
|
В блогах: как Самара получила «шоколадку»
Блогер Игорь Кондратьев рассказал про куйбышевскую фабрику, рожденную Линдовской железной дорогой. Речь идет о шоколадной фабрике «Россия». «Когда в 1966 году было принято решение о ее строительстве в нашем городе, в расчёт принималась и удобная логистика - с точки …
|
3 октября 2017, 09:24
|
Сладкоежку из Тольятти могут посадить на 4 года из-за кражи 12 плиток шоколада
|
12 августа 2017, 02:09
|
Страх самарских дорог: производители шоколада беспокоятся за свои фуры
Вскоре для самарской шоколадной фабрики может наступить далеко не сладкая жизнь. Накануне пиковой загрузки производства, предприятие поставили не в лучшие условия работы.
Для создания сладких лакомств более чем 100 наименований на шоколадной фабрике, как и 50 лет назад используется сырье, напрямую …
|
12 июля 2017, 10:46
|
Самара останется без шоколада?
|
11 июля 2017, 05:14