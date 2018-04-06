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Материалы по теме:

Грабитель плеснул горючую жидкость в окно кассира АЗС в Самаре

Грабитель плеснул горючую жидкость в окно кассира АЗС в Самаре

В Самаре раскрыто разбойное нападение на одну из автозаправочных станций на улице Дачной. Грабитель плеснул в окно кассира АЗС горючую жидкость. Как сообщили полицейские, инцидент произошел еще 30 марта. В полиции предоставили видео с места 
5 апреля 2018, 03:31
Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре

Появилось видео и подробности потопа на Ново-Садовой в Самаре

Стали известны подробности вчерашнего происшествия на улице Ново-Садовой. Видео с места происшествия, снятое в районе ТЦ «Апельсин» у перекрестка с ул. XXII Партъезда, появилось в Сети. В среду, 4 апреля, в районе «Современника» произошел потоп – водой залило трамвайные пути 
5 апреля 2018, 09:58
Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары

Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары

Актер из Самары исполнил зажигательный танец с маракасом и тамбурином и 1 апреля опубликовал видео в Сети. Во время ролика звучит известная композиция Bamboleo. Ролик начинается в регистратуре медучреждения. В течение 59 секунд артист появляется танцующим в 18 локациях: проспект 
2 апреля 2018, 01:25
В блогах: 7 шампуней и шоколад унес из магазина самарский «экстрасенс»

В блогах: 7 шампуней и шоколад унес из магазина самарский «экстрасенс»

Офицер самарской полиции Ольга Шелест снова поведала в "ЖЖ" про коварную кражу в магазине области.

«В селе Валы мужчина, по-видимому обладая экстрасенсорными способностями (потому что по-другому объяснить это явление даже сами продавцы не могут), похитил из «Пятерочки» семь 
2 апреля 2018, 09:33
Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок

Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок

Роспотребнадзор сможет немедленно приостанавливать продажу продуктов без проведения выездной проверки. Это будет возможно в том случае, если они несут реальную угрозу для жизни и здоровья покупателей. Это следует из решения Верховного суда, которое вышло в свет в пятницу, 2 февраля, 
2 февраля 2018, 09:30
Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями

Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями

Российские туристы стали чаще «привозить» из путешествий различные заболевания. Число инфицированных соотечественников, пересекающих госграницу, по сравнению с 2014 годом, выросло в три раза. В конкретном выражении цифра составила 3 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
26 января 2018, 10:01
В Самаре отели будут штрафовать за завышение цен во время ЧМ-2018

В Самаре отели будут штрафовать за завышение цен во время ЧМ-2018

В России начнут штрафовать отели за завышение стоимости проживания в них во время ЧМ-2018. Об этом предупреждает Роспотребнадзор. Ведомство напомнило, что правительство утвердило максимальные цены на гостиничное обслуживание в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, где пройдут матчи мундиаля. Точные цифры 

19 января 2018, 09:04
Роспотребнадзор проведет «горячую линию», посвященную обороту банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей

Роспотребнадзор проведет «горячую линию», посвященную обороту банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей

С 18 января Роспотребнадзор запустит «горячую линию» по вопросам обращения новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. Оставлять обращения и получать консультации можно будет до 25 января, сообщает ТАСС.

Надзорная служба отмечает, что отказ в приеме новых 
17 января 2018, 09:58
В блогах: как Самара получила «шоколадку»

В блогах: как Самара получила «шоколадку»

Блогер Игорь Кондратьев рассказал про куйбышевскую фабрику, рожденную Линдовской железной дорогой. Речь идет о шоколадной фабрике «Россия». «Когда в 1966 году было принято решение о ее строительстве в нашем городе, в расчёт принималась и удобная логистика - с точки 
3 октября 2017, 09:24
Сладкоежку из Тольятти могут посадить на 4 года из-за кражи 12 плиток шоколада

Сладкоежку из Тольятти могут посадить на 4 года из-за кражи 12 плиток шоколада

В Тольятти в одном из магазинов случилась крупная кража кража. Неизвестный мужчина взял с витрины 12 плиток шоколада, после чего скрылся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Полицейские установили лицо, схожее по приметам со злоумышленником. Мужчину задержали. Им оказался 
12 августа 2017, 02:09
Страх самарских дорог: производители шоколада беспокоятся за свои фуры

Страх самарских дорог: производители шоколада беспокоятся за свои фуры

Вскоре для самарской шоколадной фабрики может наступить далеко не сладкая жизнь. Накануне пиковой загрузки производства, предприятие поставили не в лучшие условия работы.

Для создания сладких лакомств более чем 100 наименований на шоколадной фабрике, как и 50 лет назад используется сырье, напрямую 

12 июля 2017, 10:46
Самара останется без шоколада?

Самара останется без шоколада?

11 июля мир отмечает необычный праздник - День шоколада. Полным циклом производства - от обработки исходного сырья, до упаковки готовой к употреблению продукции - в России похвастаться больше не могут нигде, только на самарской шоколадной фабрике. А в конце июля 

11 июля 2017, 05:14
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