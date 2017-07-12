Вскоре для самарской шоколадной фабрики может наступить далеко не сладкая жизнь. Накануне пиковой загрузки производства, предприятие поставили не в лучшие условия работы.
Для создания сладких лакомств более чем 100 наименований на шоколадной фабрике, как и 50 лет назад используется сырье, напрямую поставляемое из Ганы, Нигерии, с Берега Слоновой кости. Два года назад существенно выросли цены на самую дорогостоящую его часть - какао-бобы, вместе с ними увеличилась стоимость и конечной продукции. Если раньше плитку шоколада можно было купить, в среднем за 50 рублей, то теперь такие расценки встречаются только в качестве акций. Вместе с тем, самарская шоколадная фабрика - крупнейший из восьми производственных филиалов швейцарской Nestle, здесь реализуется полный цикл производства.
Екатерина Бурцева, менеджер по корпоративным вопросам филиала компании «Nestle Россия» в Самаре:
- Главный маркер, главный отличительный признак настоящей шоколадной плитки - это наличие в рецептуре какао-масла. Ни один другой растительный жир не может быть использован при производстве классической шоколадной плитки. Возьмете ли вы какао - тертое, сухое молоко, сахар и какао- масло - у вас получится молочный шоколад, исключите из списка сухое молоко- получится горький шоколад.
Экономические показатели на производстве комментируют неохотно. Сейчас предприятие переживает переходный период, говорят, в головной компании меняется руководство. Впрочем, пока на объемы выпуска продукции оказывает влияние не состав менеджмента, а предстоящий «горячий сезон».
Екатерина Бурцева, менеджер по корпоративным вопросам филиала компании «Nestle Россия» в Самаре:
- Все праздники в России сконцентрированы в период с сентября по март, поэтому этот период для шоколадного производства - это такое самое активное время. И потом лето, жарко, шоколад не терпит таких высоких температур.
Накануне пиковой загрузки производства, предприятие поставили не в лучшие условия работы. Запрет на въезд большегрузов на территорию города - серьезное препятствие. В высокий сезон между заводом и внешним миром курсирует по 50 - 60 фур, - каждая по 35 тонн, - груженных сырьем и готовой продукцией. При этом заехать в город там, где путь для большегрузов открыт круглосуточно, они не смогут - не проходят по разрешенной массе. Кроме того, от стабильных поставок самарского завода зависит и пермское производство, выпускающее несколько сортов популярной шоколадной продукции. Впрочем, в областном минтрансе эти страхи называют беспочвенными и подчеркивают, что, во-первых, запрет начнет действовать в августе; во-вторых, детали ограничительных мер обсуждаются до сих пор.
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