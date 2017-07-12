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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарскую дорогу перекроют на десять дней

Самарскую дорогу перекроют на десять дней

В Самаре со следующего понедельника, 17 июля, ограничат движение транспорта по улице Шушенской. Проезд для автомобилей перекроют с шести часов утра на 70-метровом участке от дома №40 по Шушенской в направлении улицы Травяной. Это связано со строительством газопровода и благоустройством 
12 июля 2017, 09:42
Самара останется без шоколада?

Самара останется без шоколада?

11 июля мир отмечает необычный праздник - День шоколада. Полным циклом производства - от обработки исходного сырья, до упаковки готовой к употреблению продукции - в России похвастаться больше не могут нигде, только на самарской шоколадной фабрике. А в конце июля 

11 июля 2017, 05:14
Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?

Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?

Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» назвало проект магистрали «Центральной» в Самаре в числе следующих 4-х потенциальных претендентов на софинансирование, говорится в сообщении ведомства. Напомним, речь идет о строительстве проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с реконструкцией участка автомагистрали 

10 июля 2017, 09:39
Самый длинный проспект Самары останется перекрытым

Самый длинный проспект Самары останется перекрытым

В Самаре продлили ограничения для движения транспорта по проспекту Карла Маркса. Речь идет об участке от улицы Санфировой до улицы Энтузиастов. Движение  на этом отрезке было ограничено с середины июня. Это связано с аварийной ситуацией на газопроводе. Сообщение об этом 
7 июля 2017, 02:47
В Самаре потрескалась улица Ленинградская

В Самаре потрескалась улица Ленинградская

Прокуратура Самарского района обнаружила выбоины и трещины на дорогах в центре города. Такие нарушения ГОСТа выявлены на улицах Ленинградской, Фрунзе, Венцека, Алексея Толстого и Комсомольской.

«Ненадлежащее состояние дорог нарушает режим дорожного движения и не отвечает требованиям его безопасности», - сообщается на 

29 июня 2017, 01:30
Большегрузам официально запретили заезжать в Самару днем

Большегрузам официально запретили заезжать в Самару днем

Губернатор Николай Меркушкин подписал закон об ограничении передвижения по улично-дорожной сети столицы региона грузовиков массой свыше 8 тонн. Запрет действует с 6 утра до 10 вечера. Согласно документу, поправки в региональный закон «Об автомобильных дорогах» вступают в силу 24 июня 

19 июня 2017, 12:51
Большегрузам разрешили ездить по Самаре до августа

Большегрузам разрешили ездить по Самаре до августа

Ограничение на дневной въезд в Самару большегрузов массой свыше 8 тонн откладывается. Пока до конца лета. С чем это связано и чего опасаются предприниматели, чья работа связана с тоннами привозной продукции?

Запрет на дневное движение большегрузов по городским дорогам затронет несколько 

15 июня 2017, 09:42
В Красноглинском районе Самары временно запретят торговать алкоголем

В Красноглинском районе Самары временно запретят торговать алкоголем

В связи с проведением молодежного форума «iВолги-2017» в Красноглинском районе Самары на десять дней будет введен запрет на продажу алкоголя. Ограничительные меры будут действовать с 14 по 24 июня на территориях, которые находятся в районе Мастрюковских озер, где традиционно проводится 
9 июня 2017, 04:03
Новый поворот в скандале с запретом на въезд в Самару большегрузов

Новый поворот в скандале с запретом на въезд в Самару большегрузов

Из-за ограничений для машин массой свыше 8 тонн взвинтить цены на свою продукцию могут производители хлебобулочных изделий.
Хлебозавод номер 5 выпускает свою продукцию уже 61 год. Здесь работают около 400 человек. Каждые сутки выпекается и развозится по магазинам Самары и 

8 июня 2017, 05:55
Фото очевидца: «Две наглые фуры решили проехать через ГЭС»

Фото очевидца: «Две наглые фуры решили проехать через ГЭС»

В четверг, 8 июня, в социальных сетях появилось сообщение, что две фуры пытались проехать по Жигулевской ГЭС, проезд по которой ограничен. С 10 мая по 30 ноября машины общей массой более 3,5 тонны могут ездить по участку от 943 до 
8 июня 2017, 02:49
Ученые обнаружили новые полезные свойства шоколада

Ученые обнаружили новые полезные свойства шоколада

Систематическое и при этом умеренное употребление шоколада полезно для здоровья, в частности оно уменьшает вероятность возникновения так называемой мерцательной сердечной аритмии. Такое умозаключение сделала международная группа специалистов после недавнего исследования, рассказывает издание Heart.
Ученые анализировали состояние 55 тысяч датских мужчин 

24 мая 2017, 03:15
1 апреля в Самарской области введут ограничения для грузовиков

1 апреля в Самарской области введут ограничения для грузовиков

В Самарской области с 1 апреля грузовикам запретят ездить по разбитым дорогам. Соответствующий приказ подписали в региональном министерстве транспорта. О каких именно участках магистралей идет речь, чиновники пока не уточняют. Однако известно, что на таких дорогах установят специальные знаки и 

31 марта 2017, 01:24
На Дальнем Востоке придумали наношоколад с морской капустой

На Дальнем Востоке придумали наношоколад с морской капустой

О появлении нового необычного продукта информирует сайт Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Наношоколад отличается очень небольшим размером частиц ингредиентов и специфическими питательными свойствами.
Как объясняют специалисты, микроскопический размер частиц какао и морской капусты дает возможность обеспечить более высокую усвояемость в организме 

29 марта 2017, 11:00
Ученые: Темный шоколад избавит от бессонницы

Ученые: Темный шоколад избавит от бессонницы

Ученые обнаружили продукт, полезные свойства которого способны спасти человека от бессонницы. Специалисты университета Эдинбурга убеждены, что темный шоколад может оказать положительное действие на организм и помочь ему в борьбе с этим недугом.
Для достижения максимального эффекта следует употреблять всего 63 

12 января 2017, 10:36
«Платону» нашли новых плательщиков

«Платону» нашли новых плательщиков

Действие системы «Платон» могут распространить и на автомобили с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн. Такую возможность сейчас обсуждают в Минтрансе России, пишут федеральные СМИ.

В настоящий момент под действие оператора попадают фуры массой более 12 тонн. Снижение планки 

23 ноября 2016, 05:15
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