Владельцы базы «Мебельщик» на улице Олимпийской проиграли арбитражное дело «Волжско-Уральской транспортной компании». Заложниками стали сотни автолюбителей Самары, чьи гаражи регулярно оказываются вне зоны доступа.
«Терра» неоднократно рассказывала о ноу-хау железнодорожников, которые перекрывают составом единственную дорогу к базе и гаражному массиву на нечетной стороне улицы. В свое время здесь был оборудованный переезд, который под видом ремонта демонтировали, а затем предложили коммерсантам принять его на баланс.
Компания «Мебельщик», не желая нести многомиллионные убытки из-за потери арендаторов, обратилась в суд с требованием устранить препятствие с дороги общего пользования и даже демонтировать пути. В качестве третьей стороны к делу привлекли администрацию Самары и департамент управления имуществом, которые поддержали требования истца.
Ответчик заявил, что железнодорожный переезд не санкционирован, а дорога не соответствует требованиям безопасности. Суд согласился с мнением железнодорожников, что технической возможности выполнить требования истца нет. Переезд на балансе ответчика не значится, а значит, он может и не открывать небезопасную дорогу к базе.
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