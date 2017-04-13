Сегодня в Промышленном районном суде Самары прошли прения по делу об избиении хирурга больницы им.Семашко Дмитрия Зарубина. Прокуратура предложила за причинение вреда средней тяжести отправить подсудимого Руслана Назаралиева за решетку на два года.

По версии следствия, в октябре прошлого года рано …