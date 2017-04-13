5
47
29
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                   8888888b.   888    888  88888888888  88888888888  888      
                   888   Y88b  888    888      888          888      888      
                   888    888  888    888      888          888      888      
 888d888  888d888  888   d88P  8888888888      888          888      88888b.  
 888P"    888P"    8888888P"   888    888      888          888      888 "88b 
 888      888      888 T88b    888    888      888          888      888  888 
 888      888      888  T88b   888    888      888          888      888  888 
 888      888      888   T88b  888    888      888          888      888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Владельцы ТЦ

Владельцы ТЦ "Караван" увернулись от налогов

Верховный суд отказался передавать кассационные жалобы Минимущества Самарской области и департамента управления имуществом Самары в судебную коллегию по экономическим спорам. Напомним, как уже сообщала «ТЕРРА» в феврале 2016 года ООО «Караван» просил служителей Фемиды признать недействительными решения фискалов о доначислении 

13 апреля 2017, 04:27
Бывшему военкому Тольятти пересмотрели приговор

Бывшему военкому Тольятти пересмотрели приговор

Cамарский областной суд уменьшил размер штрафа для бывшего военного комиссара Тольятти Игоря Попова. В декабре прошлого года его признали виновным в получении взятки в размере 2 миллионов рублей от своего подчиненного за "общее покровительство". Напомним, по версии следствия, средства летом 

11 апреля 2017, 06:41
Бывших наркополицейских осудили за фальсикацию доказательств

Бывших наркополицейских осудили за фальсикацию доказательств

На скамье подсудимых в Кировском районном суде Самары оказались сразу четверо бывших оперативников областного управления Госнаркоконтроля - Рустам Абдрахимов, Евгений Попов, Юрий Балабанов и Андрей Иванов. По версии следствия, в Самаре в августе 2014 года в квартире многоэтажки на улице 

7 апреля 2017, 07:36
Обвиняемый в избиении врача больницы им.Семашко в Самаре может отправиться за решетку

Обвиняемый в избиении врача больницы им.Семашко в Самаре может отправиться за решетку

Сегодня в Промышленном районном суде Самары прошли прения по делу об избиении хирурга больницы им.Семашко Дмитрия Зарубина. Прокуратура предложила за причинение вреда средней тяжести отправить подсудимого Руслана Назаралиева за решетку на два года.

 

По версии следствия, в октябре прошлого года рано 

7 апреля 2017, 07:34
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна