Средняя выплата в системе ОСАГО по итогам минувшего года превысила 69 тысяч рублей, что на 40% больше, чем в 2015-м. При этом средняя премия выросла всего на 9% до отметки 6 тысяч рублей. Таковы предварительные сведения Российского союза автостраховщиков, по словам президента которого Игоря Юргенса, рост выплат оказался максимальным за все время действия закона об обязательной автогражданской отвтственности. Но если ранее автогражданка была драйвером рынка, то теперь она теряет позиции по показателям сборов. В минувшем году компании в рамках ОСАГО получили 235 миллиардов рублей, что на 7% больше, чем в 2015-м. Но при этом пострадавшим в ДТП перечислено почти 166 миллиардов, что на 36% больше уровня 15-го. Таким образом, соотношение уровня выплат к размерам сбора составило рекордные 70%. По мнению экспертов, это следствие повышения в 2014 году лимитов ОСАГО, а эффект от роста тарифов себя исчерпал.
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