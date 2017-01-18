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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Среди них как иномарки стоимостью почти два миллиона рублей, так и вазовские модели. Для нужд полиции закуплены 30 отечественных и 20 импортных авто, оснащенных цифровыми радиостанциями, алкотестерами и светосигнальными устройствами. Марки: «Toyota Camry», «Skoda Octavia», "Лада Веста" и "Лада Гранта".

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АвтоВАЗ повысил цены Lada на 2-3%

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АвтоВАЗ привлек более 26 миллиардов рублей

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Художник Путина написал портреты 12 топ-менеджеров АвтоВАЗа

Художник Путина написал портреты 12 топ-менеджеров АвтоВАЗа

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АвтоВАЗ планирует снизить цену на Lada Granta к 2017 году

АвтоВАЗ планирует снизить цену на Lada Granta к 2017 году

В рамках Московского автосалона президент компании «АвтоВАЗ» Николя Мор рассказал о новой стратегии предприятия. В частности, было сказано о снижении стоимости Granta и уменьшении числа модификаций.
Как говорят эксперты, «АвтоВАЗ» собирается корректировать в сторону уменьшения цену для того, чтобы возродить 

29 августа 2016, 02:14
В блогах: международная встреча владельцев Lada 4x4

В блогах: международная встреча владельцев Lada 4x4

Сообщество "Лада" соцсети "ВКонтакте" анонсирует, что с 8 по 10 июля в Германии состоится международная встреча владельцев Lada 4x4. Немецкий клуб любителей тольяттинских авто проводит европейский автослет в честь 50-летия АвтоВАЗа, родины Lada 4x4. Встреча будет проходить в самом 
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Джигиты пересаживаются на LADA Granta

Джигиты пересаживаются на LADA Granta

Самая популярная среди автолюбителей Северного Кавказа машина - LADA Priora потеряла свое лидерство. Такие данные приводит аналитическое агентство "АВТОСТАТ".
В мае в регионе было продано 502 таких автомобилей, что почти на 34.5% меньше, чем годом ранее. Пальму первенства получила LADA 

21 июня 2016, 11:01
В Германии на 18,3% вырос спрос на автомобили марки Lada

В Германии на 18,3% вырос спрос на автомобили марки Lada

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13 апреля 2016, 04:03
В Германии во время футбольного матча умер 80-летний болельщик «Боруссии»

В Германии во время футбольного матча умер 80-летний болельщик «Боруссии»

Накануне на стадионе в Дортмунде во время матча 26-го тура немецкой Бундеслиги умер болельщик. 13 марта «Боруссия» (Borussia) принимала «Майнц 05» (Mainz 05).

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14 марта 2016, 11:35
Немцы верят в успех Lada Granta

Немцы верят в успех Lada Granta

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle выпустила видеосюжет о тест-драйве Lada Granta в Германии. Автоэксперт Эммануэль Шеффер рассказывает про машину АвтоВАЗа под звуки русской народной песни «Калинка-малинка».

По мнению немца, салон тольяттинского авто не слишком привлекателен для длительных поездок из-за жесткости 
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АвтоВАЗ: Собран первый пикап на базе Lada Granta

АвтоВАЗ: Собран первый пикап на базе Lada Granta

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9 февраля 2016, 04:03
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