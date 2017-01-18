В Германии втрое вырос спрос на Lada Granta, говорится в отчете о продажах новых автомобилей в 2016 году, который подготовила немецкая госорганизация Kraftfahrt-Bundesamt.
По итогам прошлого года немецкие дилеры продали почти 1,7 тысячи автомобилей «Лада», что на 43% больше, чем годом ранее. Большая часть продаж пришлась на трёхдверный внедорожник «4х4» - 1109 экземпляров. «Гранту» выбрали 569 покупателей - ровно в три раза больше, чем в 2015-м.
Сейчас в Германии официально предлагаются седаны и хэтчбеки «Гранта», универсалы и хэтчбеки «Калина», а также внедорожники «4х4».
Самая доступная машина - седан «Гранта» с восьмиклапанным мотором. Стоит она от 7000 евро, что соответствует примерно 440 тысячам рублей по текущему курсу. В России стоимость этой модели начинается от 311 тысяч рублей.
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