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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Ижевский автозавод прекращает производство модели Lada Granta

Ижевский автозавод прекращает производство модели Lada Granta

Выпуск одной из самых популярных среди россиян марок перенесут на головной конвейер в Тольятти. Решение связано с тем, что в Ижевске нужно сосредоточиться на производстве машин серии Lada Vesta, пояснили на АвтоВАЗе. По итогам 2016 года розничные продажи LADA в России 

17 февраля 2017, 01:43
Lada Vesta прошла тест «Удар макетом головы ребенка», есть видео

Lada Vesta прошла тест «Удар макетом головы ребенка», есть видео

В Самарской области на территории технопарка «Жигулевская долина» впервые в России проведены испытания автомобиля по требованиям безопасности пешехода. Там находится единственный в России и странах СНГ испытательный стенд, на котором можно проводить испытания по защите пешехода.

В тестах приняла участие машина 

9 февраля 2017, 11:37
В Самарской области выросли продажи подержанных автомобилей

В Самарской области выросли продажи подержанных автомобилей

По итогам 2016 года вазовская «четырнадцатая» стала лидером продаж на российском рынке легковых автомобилей с пробегом, говорится в исследовании «Автостата». Всего было реализовано почти 160 тыс. этих машин.

На втором месте «семерки». На третьей позиции в списке - подержанный Ford Focus. 

6 февраля 2017, 01:32
АвтоВАЗ увеличил продажи в Германии

АвтоВАЗ увеличил продажи в Германии

В Германии втрое вырос спрос на Lada Granta, говорится в отчете о продажах новых автомобилей в 2016 году, который подготовила немецкая госорганизация Kraftfahrt-Bundesamt.

По итогам прошлого года немецкие дилеры продали почти 1,7 тысячи автомобилей «Лада», что на 43% больше, чем годом 

18 января 2017, 04:30
В России стартовали предзаказы на новый LTE-смартфон LG K10 2017

В России стартовали предзаказы на новый LTE-смартфон LG K10 2017

В России стартовали предзаказы на новый LTE-смартфон LG K10 2017. Одним из основных отличий гаджета является передняя 5-мегапиксельная камера со 120-градусным углом обзора. Благодаря ей в кадре помещается большее число людей.
Новинка имеет 8-ядерный процессор при частоте на 1,5 ГГц. 

16 января 2017, 10:00
Продажи АвтоВАЗа за год снизились на 1%

Продажи АвтоВАЗа за год снизились на 1%

АвтоВАЗ в минувшем году продал в России 266 тысяч автомобилей, что на один процент меньше, чем в 2015-м. При этом авторынок в стране сократился на 12%. В декабре доля Lada впервые превысила 20%, что на 3 пункта больше, чем годом 

13 января 2017, 04:39
В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов

В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов

Основной объем рынка продаж мобильных телефонов в России принадлежит южнокорейской корпорации Samsung Electronics, которая реализует 20,1% от совокупного объема продукции. Такой вывод был сделан после публикации статистических сведений маркетинговой компании GfK Group.
На второй позиции в рейтинге находится американский концерн 

26 декабря 2016, 10:18
В Казахстане запущено производство Lada Vesta и XRAY

В Казахстане запущено производство Lada Vesta и XRAY

9 декабря в Казахстане на мощностях усть-каменогорского завода «Азия Авто» стартовало производство моделей нового поколения Lada – Vesta и XRAY, а также универсала Largus и лифтбека Granta, сообщает пресс-служба российского автопроизводителя. На новом совместном предприятии рассчитывают уже в 2017 году выпустить 

9 декабря 2016, 01:29
Универсал Lada Vesta попал на видео во время тестов под Краснодаром

Универсал Lada Vesta попал на видео во время тестов под Краснодаром

В социальных сетях появилось видео: универсал Lada Vesta во время тестов в Краснодарском крае. Девятисекундный ролик опубликовал один из пользователей «ВКонтакте». Качество записи оставляет желать лучшего - видимо, снимали на камеру сотового телефона. Автомобиль покрыт камуфляжной пленкой.

Отметим, ранее один из 

28 сентября 2016, 02:04
В блогах: международная встреча владельцев Lada 4x4

В блогах: международная встреча владельцев Lada 4x4

Сообщество "Лада" соцсети "ВКонтакте" анонсирует, что с 8 по 10 июля в Германии состоится международная встреча владельцев Lada 4x4. Немецкий клуб любителей тольяттинских авто проводит европейский автослет в честь 50-летия АвтоВАЗа, родины Lada 4x4. Встреча будет проходить в самом 
7 июля 2016, 05:43
В Германии на 18,3% вырос спрос на автомобили марки Lada

В Германии на 18,3% вырос спрос на автомобили марки Lada

Как следует из анализа статистических данных, в Германии спрос на автомобили российского автогиганта «АвтоВАЗ» вырос на 28%. В течение 1-го квартала 2016-го на германском авторынке было продано 355 авто, а за такой же период прошлого – лишь 300 единиц. Немецкие 
13 апреля 2016, 04:03
В Германии во время футбольного матча умер 80-летний болельщик «Боруссии»

В Германии во время футбольного матча умер 80-летний болельщик «Боруссии»

Накануне на стадионе в Дортмунде во время матча 26-го тура немецкой Бундеслиги умер болельщик. 13 марта «Боруссия» (Borussia) принимала «Майнц 05» (Mainz 05).

Двум зрителям стало плохо. Медики констатировали смерть 80-летнего болельщика «Боруссии». Другой мужчина – ему 55 лет, 
14 марта 2016, 11:35
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