Немецким покупателям новинку будут предлагать с 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Поставляемые в Европу седаны соответствуют нормам токсичности Евро-6, из-за экостандартов были изменены некоторые материалы. Цены на авто начинаются от 12 с половиной тысяч евро (это примерно 760 тысяч рублей). За эти деньги в машине есть кондиционер, 16-дюймовые легкосплавные диски, датчики света и дождя, аудиосистема, круиз-контроль, мультифункциональный руль и парктроник. По итогам января реализация Lada Vesta в России выросла почти в 2,5 раза - до 4 тысяч штук. В результате вазовский флагман смог впервые подняться на 3-е место среди самых продаваемых моделей в стране.
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Ижевский автозавод прекращает производство модели Lada Granta
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17 февраля 2017, 01:43
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Lada Vesta прошла тест «Удар макетом головы ребенка», есть видео
В Самарской области на территории технопарка «Жигулевская долина» впервые в России проведены испытания автомобиля по требованиям безопасности пешехода. Там находится единственный в России и странах СНГ испытательный стенд, на котором можно проводить испытания по защите пешехода.
В тестах приняла участие машина …
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9 февраля 2017, 11:37
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В Самарской области выросли продажи подержанных автомобилей
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6 февраля 2017, 01:32
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АвтоВАЗ увеличил продажи в Германии
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18 января 2017, 04:30
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В России стартовали предзаказы на новый LTE-смартфон LG K10 2017
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16 января 2017, 10:00
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Продажи АвтоВАЗа за год снизились на 1%
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13 января 2017, 04:39
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В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов
Основной объем рынка продаж мобильных телефонов в России принадлежит южнокорейской корпорации Samsung Electronics, которая реализует 20,1% от совокупного объема продукции. Такой вывод был сделан после публикации статистических сведений маркетинговой компании GfK Group.
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26 декабря 2016, 10:18
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В Казахстане запущено производство Lada Vesta и XRAY
9 декабря в Казахстане на мощностях усть-каменогорского завода «Азия Авто» стартовало производство моделей нового поколения Lada – Vesta и XRAY, а также универсала Largus и лифтбека Granta, сообщает пресс-служба российского автопроизводителя. На новом совместном предприятии рассчитывают уже в 2017 году выпустить …
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9 декабря 2016, 01:29
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Универсал Lada Vesta попал на видео во время тестов под Краснодаром
В социальных сетях появилось видео: универсал Lada Vesta во время тестов в Краснодарском крае. Девятисекундный ролик опубликовал один из пользователей «ВКонтакте». Качество записи оставляет желать лучшего - видимо, снимали на камеру сотового телефона. Автомобиль покрыт камуфляжной пленкой.
Отметим, ранее один из …
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28 сентября 2016, 02:04
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В блогах: международная встреча владельцев Lada 4x4
Сообщество "Лада" соцсети "ВКонтакте" анонсирует, что с 8 по 10 июля в Германии состоится международная встреча владельцев Lada 4x4. Немецкий клуб любителей тольяттинских авто проводит европейский автослет в честь 50-летия АвтоВАЗа, родины Lada 4x4. Встреча будет проходить в самом …
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7 июля 2016, 05:43
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В Германии на 18,3% вырос спрос на автомобили марки Lada
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13 апреля 2016, 04:03
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В Германии во время футбольного матча умер 80-летний болельщик «Боруссии»
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14 марта 2016, 11:35