Конструкция дает возможность не только получать электроэнергию, но и хранить ее без вреда для окружающей среды.
Как рассказывают зарубежные информагентства, уникальные ветряки-аккумуляторы — не самые мощные в мире, но при этом они уже названы самыми большими на планете. Речь идет о четырех конструкциях высотой от 155 до 178 метров с размахом лопастей в 137 метров. Полная высота инженерного сооружения в верхней точке лопастей — 246,5 метра.
При выработке 3,4 мегаватта в час и расчетных показателей в 10,5 миллиона киловатт-часов в год стоимость механизма доходит до $81 млн. Основной его отличительной особенностью ученые называют особый гидроаккумулятор емкостью в 70 мегаватт-часов. Он дает возможность станции автоматически управлять расходом энергии при пиковых нагрузках и простоях в ночное время.
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