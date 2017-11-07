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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 ноября 2017г7 
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В Самаре рекламный щит рухнул на машину

В Самаре рекламный щит рухнул на машину

В среду, 1 ноября, в Самаре на улице Солнечной рекламный щит упал прямо на автомобиль. Фото с места происшествия очевидец опубликовал в социальной сети. По сообщению МЧС, сегодня до 19 часов вечера по области ожидаются неблагоприятные погодные условия: осадки в 
1 ноября 2017, 10:05
Получите и распишитесь: В Германии DHL тестирует роботов для помощи почтальонам

Получите и распишитесь: В Германии DHL тестирует роботов для помощи почтальонам

В Германии одна из почтовых служб приступила к тестированию уникального робота, который разрабатывался специально для облегчения труда почтальонов. Устройство высотой 1,5 метра перемещается самостоятельно со скоростью 6 км/ч. Оно может следовать за работником, перевозя до 150 кг груза.
Этот проект 

23 октября 2017, 02:03
В Самаре появятся устройства для набора текста силой мысли

В Самаре появятся устройства для набора текста силой мысли

В Самарском медуниверситете пройдут испытания нового устройства «Нейрочат». Оно позволит «считывать мысли» людей с проблемами речи или перенесших инсульт, а затем передавать их в виде текста. Об этом было заявлено на конференции ученых, состоявшейся в Самаре. Уже готовы пробные образцы. 

13 октября 2017, 03:08
Словно спичка: Легендарная деревянная Башня Гете сгорела во Франкфурте-на-Майне

Словно спичка: Легендарная деревянная Башня Гете сгорела во Франкфурте-на-Майне

В немецком  Франкфурте-на-Майне сгорело легендарное строение -  43-метровая деревянная Башня Гете. По информации германских агентств, эта смотровая площадка считалась одним из наиболее известных сооружений города. При этом она была в числе самых высоких деревянных башен страны.
По оценкам экспертов, спасти 

12 октября 2017, 10:06
Кружка или кот: в Англии придумали замену пульту от телевизора

Кружка или кот: в Англии придумали замену пульту от телевизора

Британские специалисты из университета Ланкастера придумали, как переключать телевизионные каналы при помощи домашнего питомца. Ученые утверждают, что практически любой предмет можно использовать как пульт дистанционного управления.
Как поясняют изобретатели, в  Matchpoint применяется веб-камера, способная различать не только жесты, но и 

2 октября 2017, 05:16
Всего за $18: В Китае появился гибрид спиннера и смартфона

Всего за $18: В Китае появился гибрид спиннера и смартфона

Устройство Chilli K188 представила одноименная фирма из Гонконга. Необычная новинка имеет дисплей диагональю 1,44 дюйма и физическую клавиатуру.
Chilli K188 дает возможность владельцам делать звонки, отправлять и получать SMS-сообщения, слушать радио и подключаться к прочим устройствам через Bluetooth. Кроме того, 

2 октября 2017, 12:17
Удар по суррогату: Британские ученые изобрели детектор для обнаружения паленой водки

Удар по суррогату: Британские ученые изобрели детектор для обнаружения паленой водки

Английские ученые-химики из Университета Манчестера представили компактное устройство, посредством которого можно определить поддельные спиртные напитки. Схема действия детектора SORS основана на принципе работы так называемой рамановской спектроскопии. Лазерный луч проходит через вещество, которое вызывает подозрение, а далее анализируются изменения в 

22 сентября 2017, 09:23
Ошибся адресом: Полиция Германии застрелила появившегося впервые за 250 лет дикого зубра

Ошибся адресом: Полиция Германии застрелила появившегося впервые за 250 лет дикого зубра

Всемирный фонд дикой природы собирается предъявить обвинения властям германского города Лебуса после убийства дикого европейского зубра. Как сообщает ряд агентств, редчайшего зверя обнаружили возле реки Одер.
Животное могло прийти туда из польского национального парка, располагающегося на границе с Германией. Получив 

21 сентября 2017, 12:12
Российским специалистам удалось зарядить телефон с расстояния в 1,5 км

Российским специалистам удалось зарядить телефон с расстояния в 1,5 км

Российские исследователи из РКК «Энергия» смогли с помощью лазерной установки зарядить телефон, находившийся на расстоянии в 1,5 км. Об этом информирует пресс-служба корпорации.
Лазерная установка находилась на шестом этаже одного из зданий в подмосковном Королеве. На крыше второго здания, отстоящего 

18 сентября 2017, 05:19
ЧП под Самарой: сильный ветер срывал кровли домов и рвал провода

ЧП под Самарой: сильный ветер срывал кровли домов и рвал провода

Под Самарой внезапным порывистым ветром сорвало кровлю с трех частных домов и оборвало провода электроснабжения. Всего без света остались 20 домов, в которых проживают 65 человек, в том числе 10 детей. Инцидент произошел в населенном пункте Булак Красноярского района. В 

15 сентября 2017, 06:41
Их не догонят: Полиция Лейпцига посоветовала женщинам бегать парами

Их не догонят: Полиция Лейпцига посоветовала женщинам бегать парами

Неоднозначное заявление сделали германские стражи порядка, посоветовав девушкам заниматься физкультурой в парках парами. Поводом явилось расследуемое в настоящее время преступление. Речь идет об изнасиловании 50-летней горожанки, на которую злоумышленник набросился, когда она делала пробежку.
Этот совет вызвал волну гнева в 

5 сентября 2017, 09:35
Внимание, 8 августа ожидаются гроза и ветер!

Внимание, 8 августа ожидаются гроза и ветер!

МЧС передало информацию о неблагоприятных погодных явлениях. Их прогнозируют на вторник, 8 августа. По информации Приволжского УГМС, днем местами ожидаются кратковременные дожди, гроза. Ветер северо-западный, 7–12 метров в секунду, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха в Самаре ночью 16–18 

7 августа 2017, 03:13
120 домов остались без света в Кошкинском районе из-за сильного ветра

120 домов остались без света в Кошкинском районе из-за сильного ветра

Вчера, 5 августа, около 16:30 в селе Малое Максимкино Кошкинского района зафиксировали сильные порывы ветра, передает ГУ МЧС Самарской области.
 
По данным ведомства, в результате были частично повреждены кровли трех частных домов, нарушилось электроснабжение 120 домов. В них живет 
6 августа 2017, 01:46
Apple запатентовала «бесконечную» батарею для iPhone

Apple запатентовала «бесконечную» батарею для iPhone

Корпорация Apple планирует избавить владельцев новых устройств от проблем с зарядкой. «Севшая» батарея безвозвратно уйдет в прошлое.
Вполне вероятно, что iPhone8 получит функцию беспроводной зарядки посредством Wi-Fi. Ученые сейчас активно работают над этой возможностью, о чем рассказывают сегодня зарубежные агентства.

28 апреля 2017, 05:30
Оригинальный iPhone 7 взорвался из-за неисправности аккумулятора

Оригинальный iPhone 7 взорвался из-за неисправности аккумулятора

Очередной инцидент со взрывом iPhone 7 случился в Китае, в провинции Цзянсу. «Яблочный» гаджет не выдержал зарядки от сети. При этом эксперты компании Apple подтвердили оригинальность смартфона, исключив дешевую подделку.
О такой неприятности сообщила владелица дорогого айфона в соцсетях. Она 

6 апреля 2017, 03:39
Ученые разработали батарею, которая заряжает смартфон за минуту

Ученые разработали батарею, которая заряжает смартфон за минуту

Специалисты Стэнфордского университета решили проблему зарядки гаджетов. Они создали аккумулятор, способный зарядить смартфон за минуту. При этом он обладает и другими достоинствами – сохранением на длительное время энергии и невысокой ценой.
Устройство создано на основе алюминия, также в батарее находится 
7 апреля 2015, 08:20
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