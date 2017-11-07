Ученые разработали батарею, которая заряжает смартфон за минуту Специалисты Стэнфордского университета решили проблему зарядки гаджетов. Они создали аккумулятор, способный зарядить смартфон за минуту. При этом он обладает и другими достоинствами – сохранением на длительное время энергии и невысокой ценой.

Устройство создано на основе алюминия, также в батарее находится …