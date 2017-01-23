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В блогах: фотоистория тольяттинского спидвея
Блогер Александр Усталов выложил фотографии разных лет тольяттинского стадиона "Строитель", где проходят гонки по спидвею. "Теперь это Спортивно-технический комплекс имени Анатолия Степанова – уникальное сооружение не только в Самарской области, но и во всей Европе. Построенная в начале 60-х …
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23 января 2017, 11:30
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В блогах: в самарском изоляторе временного содержания творится неладное
Блогер Андрей Соколов рассказал, что в самарском изоляторе временного содержания на улице Куйбышева творится неладное. "Уже которую неделю подряд здесь можно наблюдать вызывающую картину: на встречу с адвокатами и следователями заключенных приводят в наручниках, а снимают только по письменному …
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19 января 2017, 06:37
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В блогах: Самара попадает в гиперпетлю?
Блогер Игорь Ермоленко поведал, что Самара попала в проект всемирной сети вакуумного поезда Hyperloop. "Амбициозную фантастическую идею предложил известный американский капиталист Илон Маск. Hyperloop представляет собой трубу, по которой люди и грузы перемещаются в вагонах-капсулах со скоростью до 1200 …
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19 января 2017, 06:34
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В блогах: коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что самарские коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу Любови Олешкевич. "Дом, в котором живет эта прекрасная девушка, обслуживает УК "Визит-М". Однажды "Визит" попросил жильцов не парковать свои автомобили во дворе, так как они могут …
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18 января 2017, 05:14
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В Самаре схема движения транспорта по Демократической изменится с 23 ноября
Правительство Самарской области предупредило о том, что с 23 ноября в Самаре изменится схема движения транспорта по улице Демократической. Это связано с реконструкцией улицы Ташкентской, указано в сообщении. Подготовлена новая схема.
Движение транспорта будет скорректировано на пересечении улиц Ташкентской …
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21 ноября 2016, 03:26
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12 ноября улицу Демократическую в Самаре тоже перекроют
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9 ноября 2016, 10:47
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В блогах: возле школ стало опасно
Блогер Сергей Гордашников просит всех автомобилистов и самарскую полицию обратить внимание на детей в районе двух соседних школ - № 47 на Георгия Димитрова и № 79 на Ташкентской. "Из-за реконструкции Московского шоссе и Ташкентской большой поток автомобилей ринулся …
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2 ноября 2016, 06:08
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В Самаре 93-летняя женщина выпала из окна и повисла на кондиционере
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1 ноября 2016, 03:29