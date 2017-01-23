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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 января 2017г 
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В блогах: коммунальщики изуродовали машину

В блогах: коммунальщики изуродовали машину "мисс Вселенная" по бикини-шейпу

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18 января 2017, 05:14
В Самаре схема движения транспорта по Демократической изменится с 23 ноября

В Самаре схема движения транспорта по Демократической изменится с 23 ноября

Правительство Самарской области предупредило о том, что с 23 ноября в Самаре изменится схема движения транспорта по улице Демократической. Это связано с реконструкцией улицы Ташкентской, указано в сообщении. Подготовлена новая схема.

Движение транспорта будет скорректировано на пересечении улиц Ташкентской 
21 ноября 2016, 03:26
12 ноября улицу Демократическую в Самаре тоже перекроют

12 ноября улицу Демократическую в Самаре тоже перекроют

В ночь на субботу, 12 ноября, улица Демократическая тоже будет перекрыта с полуночи до 5 часов утра, сообщается в пресс-релизе областного правительства.

В течение четырех ночей с 9 ноября движение по улице Демократической в районе кольцевой развязки с Ташкентской будет ограничено. 

9 ноября 2016, 10:47
В блогах: возле школ стало опасно

В блогах: возле школ стало опасно

Блогер Сергей Гордашников просит всех автомобилистов и самарскую полицию обратить внимание на детей в районе двух соседних школ - № 47 на Георгия Димитрова и № 79 на Ташкентской. "Из-за реконструкции Московского шоссе и Ташкентской большой поток автомобилей ринулся 
2 ноября 2016, 06:08
В Самаре 93-летняя женщина выпала из окна и повисла на кондиционере

В Самаре 93-летняя женщина выпала из окна и повисла на кондиционере

Рано утром 1 ноября в Самаре произошел инцидент с участием пожилой женщины. В МЧС поступило сообщение, что на кондиционере, установленном на стене жилого дома по улице Ташкентской, повисла пенсионерка. По предварительной информации, 93-летняя женщина выпала из окна и зацепилась за уличный 

1 ноября 2016, 03:29
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