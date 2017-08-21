Транспортную тему обсудили в паблике "ВК" - "Новости Самары - Самара life". Здесь призывают власти наконец-то обратить внимание на отвратительную работу Центрального автовокзала. Рейсы на ЦАВ часто не соответствуют расписанию, билеты приходится сдавать по несколько раз. Автобусы нередко ломаются. На автовокзале грязь, туалеты ужасные и вонючие. Зимой площадь перед зданием не чистится. Кассиры грубые: боишься лишнее слово сказать. И весь этот бардак происходит накануне чемпионата мира по футболу. Самарский автовокзал - это просто рай для склочников из западных СМИ, тут за 5 минут можно кучу негатива накопать. И потом весь мир будет над Самарой глумиться.
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В блогах: Самара – Ширяево. Идиотская ситуация
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21 августа 2017, 07:15
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Смертельные выходные: за сутки в Самарской области произошло 4 ДТП с летальным исходом
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21 августа 2017, 05:37
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Полицейские ищут владельцев имущества, изъятого у злоумышленников
ГУ МВД России по Самарской области ищет владельцев имущества, изъятого у граждан, подозреваемых в серии квартирных краж в Самаре. Полицейскими установлено, что злоумышленники проникали в жилые помещения, подбирая ключ от входных замков или взламывая запорные устройства специальной отмычкой и похищали из …
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21 августа 2017, 02:58
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Агентство Fitch Ratings подтвердило высокие долгосрочные кредитные рейтинги Самары
Международное агентство Fitch Ratings официально подтвердило высокие долгосрочные кредитные рейтинги Самары. В иностранной и национальной валюте они вновь установлены на уровне «BB+» с прогнозом «Стабильный»; краткосрочный рейтинг в иновалюте - на уровне «В». Это означает, что у Самары хорошая кредитоспособность и …
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21 августа 2017, 02:27
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В блогах: В Тольятти собачники превратили жизнь соседей в ад
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18 августа 2017, 09:45
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В блогах: Пропустил скорую - штраф!
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18 августа 2017, 08:45
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В блогах: Хорошие новости
Блогер Андрей Ишмуратов рассказал, что в Самаре снесли несанкционированные киоски на пересечении Мичурина и Полевой. "Разумеется, все эти сараи из сайдинга надо сносить напрочь. Моя позиция тут очень простая. То, что стоит без правоустанавливающих документов, следует ломать. Но также нужно сносить …
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17 августа 2017, 08:39
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В блогах: Ветераны плохого не посоветуют
Блогер Игорь Кондратьев опубликовал советы от ветерана, как оптимизировать в Самарской области строительство автодорог. Бывший руководитель Сызранского СМТ № 4 "Главсредневолжскстроя" Анатолий Корчагин хочет, чтоб его услышали власти региона. По словам Корчагина, в области нужно создать лабораторию по контролю изготовления асфальта …
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17 августа 2017, 07:40