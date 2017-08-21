Блогер Андрей Ишмуратов рассказал, что в Самаре снесли несанкционированные киоски на пересечении Мичурина и Полевой. "Разумеется, все эти сараи из сайдинга надо сносить напрочь. Моя позиция тут очень простая. То, что стоит без правоустанавливающих документов, следует ломать. Но также нужно сносить …