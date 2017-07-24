До 2-х лет лишения свободы: Сызранец расплатился за телевизор купюрой из «банка приколов» В полицию Сызрани обратилась местная 76-летняя жительница. Она сообщила, что стала жертвой мошенничества.



По словам пенсионерки, около одного из домов по проспекту 50 лет Октября к ней подошел неизвестный мужчина. Он предложил ей продать ему любую подержанную бытовую технику. …