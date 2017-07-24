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Беглый хищник поставил на уши всю Сызрань
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24 июля 2017, 08:04
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В Сызрань приехала «Служба охотников за привидениями»
Сегодня, 23 июля, через Сызрань проехала знаменитая "Калина" «Службы охотников за привидениями», передает портал «Маленькая Сызрань». Ее владелец Олег К. несколько лет назад специально сконструировал автомобиль для работы с объектами потустороннего мира по мотивам известного голливудского блокбастера.
«Охотников …
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23 июля 2017, 05:08
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До 2-х лет лишения свободы: Сызранец расплатился за телевизор купюрой из «банка приколов»
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23 июля 2017, 03:36
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Названы самые пожароопасные города и районы Самарской области
В связи с установившейся жаркой погодой в нескольких районах Самарской области объявлен 4-й класс пожарной опасности. Речь идет о Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Октябрьске, Ставропольском, Сызранском и Приволжском районах. В пожароопасный сезон в лесу недопустимо пользоваться открытым огнем, употреблять на охоте …
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17 июля 2017, 12:29
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В блогах: пожарный из Твери на велосипеде приедет в Тольятти
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" проанонсировали, что в мае-июне пожарный из Твери проедет на велосипеде вдоль Волги и заглянет в Тольятти. Александр Титов начнет из Астрахани свой велопоход длиной в 4200 километров по берегам великой реки. Путешественник приглашает …
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9 февраля 2017, 10:04
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Британским ученым удалось создать шлем от укачивания
Иностранные СМИ сообщают, что группе британских ученых удалось разработать и сконструировать шлем от укачивания для путешествий. Он представляет собой электронное устройство, которое одевается на голову и помогает избавиться от морской болезни. Разработчики уверены, что их шлем абсолютно безвреден и его …
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6 сентября 2015, 12:07
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Самарский блогер хочет добраться из России в Индию на велосипеде
Известный самарский блогер Дмитрий Пащенко в этом году собирается в очередное путешествие на велосипеде. Он намерен из Самары попасть в Индию, проехав через Казахстан, Киргизию, Китай и Пакистан. Старт веломарафона намечен на начало июля. По прогнозам Дмитрия, маршрут займет …
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19 мая 2015, 05:34
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В ходе перестрелки в Копенгагене ранены 3 человека
На окраине Копенгагена в подвале одного из торговых центров произошла перестрелка, в результате которой три человека получили ранения.
По версии полицейских, в помещении произошла ссора между двумя группами людей, которая закончилась стрельбой.
Три участника инцидента арестованы, сообщает Reuters.
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18 марта 2015, 06:42
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Туроператоры снизили цены на заграничные путевки
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17 января 2014, 04:46
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Продают себя сами
В застекленных витринах Копенгагена, где прохожие привыкли видеть манекены, сидят живые люди. Люди в витринах – датские безработные, пишут "Ведомости". Среди них множество высокообразованных и высококвалифицированных специалистов, которые устали годами обивать пороги офисов. Шаг на витрину – никакая не эксцентрика, а …
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29 мая 2013, 10:28