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Сызранец протрезвел после застолья и превратился в "доносчика лжи"
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28 июля 2017, 02:27
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В Сызрани нашли сбежавшего хищника
Хозяевам пропавшего в Сызрани хорька удалось разыскать своего питомца. Домашнего хищника зовут Шон. Сообщение о его исчезновении в начале недели распространилось по соцсетям и местным средствам массовой информации. Как уже рассказывала «ТЕРРА», сбежал хорек из квартиры дома по улице Красная.
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28 июля 2017, 07:04
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Век живи, век учись: В Сызрани инспекторы ГИБДД сымитировали дорожную аварию
Сегодня в паблике «ОГИБДД Сызранское» соцсети «ВКонтакте» опубликовали видеоролик, на котором один из сотрудников полиции в гражданской одежде показывал, как нужно действовать водителям во время мелкой автоаварии, а другой комментировал происходящее.
Цель видеоролика - научить водителей оформлять мелкие …
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27 июля 2017, 10:39
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Через Самару пройдет армия мотоциклистов и конных наездников
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27 июля 2017, 08:12
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В Сызрани на несколько часов закрыли детский парк из-за бездомных собак
Сегодня, 26 июня, многие посетители с детьми, пришедшие в сызранский парк «Гномик», не смогли туда попасть из-за бездомных животных, которые оккупировали часть территории и вынудили руководство учреждения приостановить его работу.
Как пишет КТВ-Луч, на радикальную меру пришлось пойти …
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26 июля 2017, 10:36
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Купаться запрещено как минимум до середины августа
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26 июля 2017, 06:24
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Названы самарские пляжи, где лучше не купаться
Половина самарских пляжей не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Речь идет о четырех зонах отдыха на берегу Волги: на спуске Советской Армии, в Загородном парке и на первой и второй очереди набережной (от Ленинградской …
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26 июля 2017, 09:34
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Трагедия на Волге: по факту гибели Ильи Бутовченко завели уголовное дело
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25 июля 2017, 07:38
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В Европу за 40 «косарей»: Молодые сызранцы сняли видео про своё экономное путешествие в Копенгаген
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24 июля 2017, 10:54
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Очистить Волгу: как спасти одну из самых грязных российских рек
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24 июля 2017, 06:27
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В Самаре рок-оркестр с 11 гитаристами исполнил хиты Nickelback и The Rasmus
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20 мая 2017, 04:32
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В Самаре определились с датой и местом проведения массового рок-флэшмоба.
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15 мая 2017, 07:55
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Созерцание познания: В Самаре массово отметят День йоги
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15 мая 2017, 07:25
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В блогах: пожарный из Твери на велосипеде приедет в Тольятти
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" проанонсировали, что в мае-июне пожарный из Твери проедет на велосипеде вдоль Волги и заглянет в Тольятти. Александр Титов начнет из Астрахани свой велопоход длиной в 4200 километров по берегам великой реки. Путешественник приглашает …
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9 февраля 2017, 10:04
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Британским ученым удалось создать шлем от укачивания
Иностранные СМИ сообщают, что группе британских ученых удалось разработать и сконструировать шлем от укачивания для путешествий. Он представляет собой электронное устройство, которое одевается на голову и помогает избавиться от морской болезни. Разработчики уверены, что их шлем абсолютно безвреден и его …
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6 сентября 2015, 12:07
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Самарский блогер хочет добраться из России в Индию на велосипеде
Известный самарский блогер Дмитрий Пащенко в этом году собирается в очередное путешествие на велосипеде. Он намерен из Самары попасть в Индию, проехав через Казахстан, Киргизию, Китай и Пакистан. Старт веломарафона намечен на начало июля. По прогнозам Дмитрия, маршрут займет …
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19 мая 2015, 05:34