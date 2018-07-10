14 июля на Молодецком кургане пройдет экологическая акция. Мероприятие пройдет в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут». В уборке от мусора на одной из самых известных точек региона примут участие волонтеры из Самары, Тольятти и Жигулевска. Всего 50 человек.
Целью акции является не только вывоз мусора, но и привлечение к важности развития экологических маршрутов в регионах России, популяризация экологического туризма, активного отдыха и здорового образа жизни.
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