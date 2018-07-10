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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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3 тысячи человек поучаствовали в акции «Забей гол, фанат!»

3 тысячи человек поучаствовали в акции «Забей гол, фанат!»

На самарской набережной полным ходом идет спортивная акция «Забей гол, фанат!». Она стартовала с первых дней начала чемпионата мира по футболу. Каждый день с 16:00 до 20:00 все желающие могут поиграть в пляжный футбол, волейбол, теннис.

За две недели в акции 

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«Забей гол, фанат»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» с 15 июня!

«Забей гол, фанат»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» с 15 июня!

В период проведения в Самаре ЧМ-2018 по футболу на пляже 1 и 2 очереди набережной реки Волга состоится физкультурно-спортивная акция «Забей гол, фанат». Она стартовала 15 июня. Это уникальная возможность для 
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«Готов»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» пройдет в Самаре

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С мая по август жители 30 городов России смогут принять 
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В 2018 году «Тотальный диктант» написали почти 230 тысяч человек

Число участников «Тотального диктанта» стало рекордным за все время проведения акции. 14 апреля проверку знания русского языка прошли 230 тысяч человек по всему миру.

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В блогах: в Самаре объявлен набор волонтеров в поисковый отряд «Лиза Алерт»

В блогах: в Самаре объявлен набор волонтеров в поисковый отряд «Лиза Алерт»

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Волонтеров чемпионата мира - 2018 начали обучать

Волонтеров чемпионата мира - 2018 начали обучать

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Набор волонтеров шел по федеральной и 

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Экологический десант: Волонтеры высадились на правом берегу Волги

Экологический десант: Волонтеры высадились на правом берегу Волги

Отправились на правый берег Волги, чтобы очистить береговую линию от мусора. Сегодня из Самары и Тольятти стартовали экологические десанты, в состав которых вошла почти сотня жителей региона.
Самарский экологический десант провожают песнями и танцами. Волонтеры к отправлению готовы, рюкзаки уложены. 

23 июня 2017, 06:03
По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
Родственники обратились в полицию и в добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
 

18 апреля 2017, 11:12
Для создания туристического комплекса в

Для создания туристического комплекса в "Самарской Луке" нужно 93 млн рублей

В национальном парке "Самарская Лука" прошла акция "Живая Волга". В уборке прибрежной зоны приняли участие волонтёры, студенты и сотрудники общественных организаций. В ходе мероприятия выяснилось, что мусор - далеко не самая большая беда "Самарской Луки".

Молодецкий курган словно магнитом притягивает мусор. 

22 мая 2013, 02:20
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