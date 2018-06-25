Прокуратура продолжает проверять региональные образовательные учреждения на предмет незаконных сборов денег с родителей. В поле зрения надзорного органа попали не только школы, но и детские сады.

Масштабная проверка прокуратурой детских образовательных учреждений началась после того, как служители Фемиды признали незаконными поборы …