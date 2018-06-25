В Самаре 26 июня будут дополнительно распределять места в детских садах. В связи с этим сотрудники городского департамента образования рекомендуют родителям еще раз проверить данные, внесенные ими в автоматизированную информационную систему. Если надо внести правки, лучше обратиться в МФЦ. Напомним, родители имеют право подать заявки не более, чем в пять садиков. Распределение мест пройдет в автоматизированном порядке. Тем, кого берут, сообщат об этом по телефону.
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Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область
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15 мая пройдет распределение свободных мест в детсадах Самары
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Родителям, для …
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19 сентября 2017, 11:31
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Дополнительное распределение в детсады Самары пройдет 5 декабря
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Росмолодежь предложила возродить государственное распределение выпускников вузов
Как заявил глава ведомства Сергей Поспелов, идея уже получила одобрение. Распределение коснется только тех, кто учится за госсчет. Предполагается, что бюджетнику придется отработать два года после окончания вуза. Обсуждение инициативы продлится до октября, после чего Росмолодежь при участии Минобрнауки и других …
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3 июня 2014, 11:34