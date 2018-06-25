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Материалы по теме:

370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»

370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» дополнительно получит из областного бюджета 370 миллионов рублей. Эти деньги необходимы команде для того, чтобы закрепиться в Премьер-лиге, в которую они вернулись после вылета оттуда год назад. Напомним, 2017-й для игроков вообще был непростым. От 

25 июня 2018, 03:21
Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

В Самаре решили неординарно поддержать сборную России по футболу перед предстоящим матчем ЧМ-2018 с командой Уругвая. На одной из центральных улиц города волонтеры вместе с жителями устроили флешмоб. Сотни человек, танцуя, прошли по улице Куйбышева.

Идея устроить флешмоб в поддержку сборной 

25 июня 2018, 02:15
Чемпионы мира посетили фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

Чемпионы мира посетили фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре на фестивале болельщиков ЧМ-2018 побывали чемпионы мира по футболу. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева. Он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу и продлится вплоть до его окончания 15 июля. Гостями фан-зоны стали футболисты из красноярского 

25 июня 2018, 10:12
Более 4000 болельщиков приедут на бесплатных поездах сегодня в Самару

Более 4000 болельщиков приедут на бесплатных поездах сегодня в Самару

В Самару на бесплатных поездах приедут более 4 тысяч болельщиков из 60 с лишним стран. Ожидается около 300 фанатов из Уругвая, российские болельщики, а также из Китая, Англии, Швейцарии и других стран. В понедельник, 25 июня, на стадионе «Самара Арена» 

25 июня 2018, 09:38
Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область

Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область

Самарская область в ближайшее время получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета. 700 миллионов пойдут на продолжение стройки Фрунзенского моста, более миллиарда – на создание детских садов. Вопросы включения 63-го региона в государственные программы глава региона обсуждал с представителями 

22 мая 2018, 07:40
15 мая пройдет распределение свободных мест в детсадах‍ Самары

15 мая пройдет распределение свободных мест в детсадах‍ Самары

В Самаре 15 мая будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных детских садах на новый 2018-2019 учебный год. Информация о свободных на 15 мая местах будет опубликована на странице городского департамента образования в разделе «Департамент информирует» по ссылке: http://samadm.ru/authority/the_department_of_education/

Родителям, для 

4 мая 2018, 12:46
В Самаре в очереди в детские сады стоят 3086 дошкольников

В Самаре в очереди в детские сады стоят 3086 дошкольников

В Самаре на места в детском саду претендуют 3086 дошкольников в возрасте от трех до семи лет, сообщила руководитель городского департамента образования Лилия Галузина. Сократить очередь надеются за счет новых дошкольных учреждений в микрорайонах Крутые Ключи, Новая Самара и Волгарь. 
24 января 2018, 11:18
Поборы в детских садах: прокуратура озвучила результаты масштабной проверки в Самаре

Поборы в детских садах: прокуратура озвучила результаты масштабной проверки в Самаре

Прокуратура продолжает проверять региональные образовательные учреждения на предмет незаконных сборов денег с родителей. В поле зрения надзорного органа попали не только школы, но и детские сады.

Масштабная проверка прокуратурой детских образовательных учреждений началась после того, как служители Фемиды признали незаконными поборы 

19 сентября 2017, 11:31
Дополнительное распределение в детсады Самары пройдет 5 декабря

Дополнительное распределение в детсады Самары пройдет 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, в Самаре пройдет дополнительное распределение в детсады, сообщили в городской администрации. Родителям рекомендовали до 3 декабря повторно сверить данные, указанные в заявлении на сайте es.asurso.ru. Для внесения изменений нужно обращаться в МФЦ.

Информацию о свободных 
1 декабря 2016, 01:48
Росмолодежь предложила возродить государственное распределение выпускников вузов

Росмолодежь предложила возродить государственное распределение выпускников вузов

Как заявил глава ведомства Сергей Поспелов, идея уже получила одобрение. Распределение коснется только тех, кто учится за госсчет. Предполагается, что бюджетнику придется отработать два года после окончания вуза. Обсуждение инициативы продлится до октября, после чего Росмолодежь при участии Минобрнауки и других 

3 июня 2014, 11:34
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