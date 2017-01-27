В социальных сетях появилось фото «происшествия» на одной из самарских дорог. «Упала бытовка», - сообщил очевидец. Проезжую часть перекрыл павильон, который судя по снимку перевозили с помощью автокрана. В комментарии к фото указано, что инцидент произошел на пересечении улиц Земеца и Береговой.
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