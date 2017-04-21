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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Срок ввода в эксплуатацию стадиона

Срок ввода в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" перенесен на 2018 год

Аналогичное решение принято в отношении стадиона в Калининграде. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения были внесены в нормативные акты "Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство стадиона в городе Калининград" и "Об осуществлении бюджетных 

19 апреля 2017, 06:40
Во время ЧМ-2018 в Самаре будут работать 2600 волонтеров

Во время ЧМ-2018 в Самаре будут работать 2600 волонтеров

Половина будет помогать спортсменам и гостям мундиаля на ключевых объектах чемпионата - встречать в аэропорту, трудиться на стадионе. Эта группа уже отобрана. А вот регистрация другой части - так называемых «городских» волонтеров продолжается, и закончится в мае этого года. Им 

17 апреля 2017, 04:48
Что творится на дороге к стадиону «Самара Арена» - видео

Что творится на дороге к стадиону «Самара Арена» - видео

В Интернете появилось свежее видео со стройки нового тоннеля для трамваев и дороги к стадиону «Самара Арена». Его возводят к ЧМ-2018 на территории Радиоцентра.

Напомним, протяженность нового участка трамвайных путей составит около двух километров. Сейчас работы проводятся вдоль 
17 апреля 2017, 03:28
В Самаре перекрыли выезд на Московское шоссе

В Самаре перекрыли выезд на Московское шоссе

На срок с 14 по 18 апреля в Самаре перекрывают выезд на Московское шоссе, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Речь идет о проезде напротив ТЦ «Московский» - между домами 7 и 12 на 18-м километре. Ограничение необходимо для переустройства линии 

14 апреля 2017, 10:53
В Самаре ограничат движение грузовиков из-за ЧМ-2018

В Самаре ограничат движение грузовиков из-за ЧМ-2018

В Самарской области собираются ввести временные ограничения для проезда транспорта по территории региона во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в комитете Самарской губдумы по транспорту, автодорогам и информационным технологиям. Нововведение коснется тяжеловесных 

13 апреля 2017, 01:14
Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес

Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес

В Самаре на улице Мичурина в районе площади Памяти образовалась яма, сообщил очевидец в социальной сети. Пользователь также опубликовал фото автомобильных колес, которые были пробиты из-за провала асфальта, образовавшегося на проезжей части. По его сообщению от 10 апреля, колеса пришлось 
10 апреля 2017, 02:29
В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018

В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018

В Самаре объявлен конкурс на строительство новых улиц к новому стадиону для ЧМ-2018. 
 

Согласно техзаданию, первая Стадионная улица обойдется областному бюджету в 39 млн рублей. Вторая - в 78 миллионов. Работы нужно выполнить до ноября текущего года. Длина первой дороги 

29 марта 2017, 02:32
Фото в блогах: по какой дороге самарским школьникам приходится идти на уроки

Фото в блогах: по какой дороге самарским школьникам приходится идти на уроки

Самарец Михаил Панарин в "ВК" просит власти города посмотреть, по какой дороге ходят дети каждый день в 91-ю школу. "Только сила, сноровка и начальная альпинистская подготовка помогут преодолеть школярам нелегкий путь. В некоторых местах дети просто вынуждены перемещаться исключительно 
15 марта 2017, 10:46
Летом на стадионе «Самара Арена» появится газон

Летом на стадионе «Самара Арена» появится газон

В июне на стадионе «Самара Арена» должны начать устраивать газон. Поэтому уже в мае с площадки должны быть убраны все краны и временные металлоконструкции, которые служат для поддержки консолей будущей арены. В настоящее время их смонтировано десять. Всего должно быть 
10 марта 2017, 09:57
В Самаре возле стадиона ЧМ-2018 появится искусственное озеро

В Самаре возле стадиона ЧМ-2018 появится искусственное озеро

Самарское областное управление капстроительства заказало доппроект благоустройства около стадиона «Самара Арена». Объект строят на территории радиоцентра для проведения матчей ЧМ-2018. Согласно новому документу, около стадиона должно появиться искусственное озеро площадью более 7000 квадратных метров и глубиной четыре метра.

Кроме 
1 марта 2017, 11:47
В Самаре бытовка перекрыла дорогу

В Самаре бытовка перекрыла дорогу

В социальных сетях появилось фото «происшествия» на одной из самарских дорог. «Упала бытовка», - сообщил очевидец. Проезжую часть перекрыл павильон, который судя по снимку перевозили с помощью автокрана.  В комментарии к фото указано, что инцидент произошел на пересечении улиц Земеца 

27 января 2017, 04:07
В Самаре открыли дорогу Крутые Ключи – Кошелев-парк

В Самаре открыли дорогу Крутые Ключи – Кошелев-парк

В Самаре частично открыта для движения новая дорога из микрорайона Крутые Ключи в Кошелев-парк. Протяженность дороги - 6,5 километра. Пока открыта одна из двух полос, ширина каждой по семь метров.

Достроить трассу планируют в первом квартале 2017 года. По проекту она 

15 декабря 2016, 11:56
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