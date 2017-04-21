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Срок ввода в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" перенесен на 2018 год
Аналогичное решение принято в отношении стадиона в Калининграде. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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19 апреля 2017, 06:40
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Во время ЧМ-2018 в Самаре будут работать 2600 волонтеров
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17 апреля 2017, 04:48
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Что творится на дороге к стадиону «Самара Арена» - видео
В Интернете появилось свежее видео со стройки нового тоннеля для трамваев и дороги к стадиону «Самара Арена». Его возводят к ЧМ-2018 на территории Радиоцентра.
Напомним, протяженность нового участка трамвайных путей составит около двух километров. Сейчас работы проводятся вдоль …
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17 апреля 2017, 03:28
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В Самаре перекрыли выезд на Московское шоссе
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14 апреля 2017, 10:53
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В Самаре ограничат движение грузовиков из-за ЧМ-2018
В Самарской области собираются ввести временные ограничения для проезда транспорта по территории региона во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в комитете Самарской губдумы по транспорту, автодорогам и информационным технологиям. Нововведение коснется тяжеловесных …
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13 апреля 2017, 01:14
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Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес
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10 апреля 2017, 02:29
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В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018
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29 марта 2017, 02:32
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Фото в блогах: по какой дороге самарским школьникам приходится идти на уроки
Самарец Михаил Панарин в "ВК" просит власти города посмотреть, по какой дороге ходят дети каждый день в 91-ю школу. "Только сила, сноровка и начальная альпинистская подготовка помогут преодолеть школярам нелегкий путь. В некоторых местах дети просто вынуждены перемещаться исключительно …
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15 марта 2017, 10:46
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Летом на стадионе «Самара Арена» появится газон
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10 марта 2017, 09:57
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В Самаре возле стадиона ЧМ-2018 появится искусственное озеро
Самарское областное управление капстроительства заказало доппроект благоустройства около стадиона «Самара Арена». Объект строят на территории радиоцентра для проведения матчей ЧМ-2018. Согласно новому документу, около стадиона должно появиться искусственное озеро площадью более 7000 квадратных метров и глубиной четыре метра.
Кроме …
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1 марта 2017, 11:47
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В Самаре бытовка перекрыла дорогу
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27 января 2017, 04:07
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В Самаре открыли дорогу Крутые Ключи – Кошелев-парк
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15 декабря 2016, 11:56