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Материалы по теме:

Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области

Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области

Поздно вечером 29 апреля в Самарской области произошло крупное ДТП.  36-летний водитель на «Шеви Ниве» двигался по дороге  Кинель-Богатое-Борское. На одном из участков он выехал на встречную полосу и там врезался в «Хендэ Солярис».

В результате аварии 38-летний водитель корейской иномарки 

30 апреля 2018, 12:38
Страшное ДТП у Отрадного: КамАЗ раздавил легковушку с людьми

Страшное ДТП у Отрадного: КамАЗ раздавил легковушку с людьми

Трагедия произошла сегодня, 28 апреля, утром на трассе «Самара -Бугуруслан» на въезде в город Отрадный. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречку и столкнулся с груженым «КамАЗом». Грузовик буквально раздавил легковушку. У 66-летнего водителя и его 61-летней пассажирки 
28 апреля 2018, 03:10
На Ташкентской «УАЗ» врезался в трамвай: водитель погиб

На Ташкентской «УАЗ» врезался в трамвай: водитель погиб

ДТП произошло сегодня, 28 апреля, около 6 утра на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской.
 
По информации ГУ МВД по Самарской области, мужчина за рулем УАЗа ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Георгия Димитрова в сторону 18 км. 
28 апреля 2018, 02:24
Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти

Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти

26 апреля в Тольятти произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал  по Приморскому бульвару, со стороны проспекта Степана Разина, в направлении улицы Юбилейной. Шофер не выбрал безопасный боковой интервал и задел «Chevrolet», который двигался во встречном направлении.

В результате аварии 

27 апреля 2018, 02:31
Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти

Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти

В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на местного жителя. Сообщалось, что он мастерит в своем гараже на улице Громовой холодное оружие.

Правоохранители наведались к подозреваемому. Полученная информация подтвердилась. Во время обыска у него изъяли клинок, который, по заключению экспертов, является гражданским 

27 апреля 2018, 02:05
Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

К сотрудникам полиции из Ставропольского района поступила информация о том, что 32-летний житель Самары занимается торговлей наркотиками. Правоохранители выяснили, что мужчина планирует перевезти крупную партию запрещенных веществ в Тольятти.
 
Машину подозреваемого остановили сотрудники ДПС вместе с оперативниками. Во время 
27 апреля 2018, 11:56
Тольяттинец вонзил гостю нож в живот «на прощание»

Тольяттинец вонзил гостю нож в живот «на прощание»

В тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Цветном бульваре был ранен мужчина. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что все стало следствием пьяной посиделки. 60-летний мужчина и его гость поссорились во время распития спиртного. 

26 апреля 2018, 06:01
Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью

Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью

Крупное ДТП произошло 24 апреля на трассе М-5 под Сызранью. 50-летний водитель грузовика Mercedes ехал со стороны Самары в направлении Москвы. На 918-м километре дороги мужчина не справился с управлением и врезался в колонну других большегрузов. Удар пришелся в другой 
25 апреля 2018, 11:37
Из-за ошибки водителя иномарка опрокинулась в Самарской области

Из-за ошибки водителя иномарка опрокинулась в Самарской области

23 апреля в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП. 36-летний водитель на автомобиле «Митсубиши» ехал по трассе «Богатое – Самара – Оренбург». На одном из участков шофер нарушил правила расположения машины на проезжей части. В итоге, машина опрокинулась.

В результате аварии 

24 апреля 2018, 12:28
Водитель пикапа сбил лосиху в Самарской области

Водитель пикапа сбил лосиху в Самарской области

Вечером 23 апреля в Богатовском районе Самарской области произошло ДТП. Водитель пикапа сбил взрослую лосиху. Животное выбежало на трассу, и автолюбитель просто не успел вовремя его заметить и затормозить в темноте. От полученных травм лосиха умерла. Водитель не пострадал, однако 
24 апреля 2018, 09:53
Сельчанин, решивший заступиться за брата, чуть не убил человека в Самарской области

Сельчанин, решивший заступиться за брата, чуть не убил человека в Самарской области

36-летний житель Сергиевского района области, решивший заступиться за брата, стал фигурантом уголовного дела. К мужчине пришел родственник и рассказал, что поссорился со своим соседом. Сельчанин, будучи изрядно навеселе, решил разобраться с обидчиком. Он взял кухонный нож, и пошел к дому 

23 апреля 2018, 02:43
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