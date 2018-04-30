30 апреля в Тольятти произошла дорожная авария. Около 17:20 33-летний мужчина на вазовской «десятки» выезжал на улицу Карла Маркса со второстепенной дороги. Водитель не предоставил преимущество «Ладе Гранте», которая двигалась наперерез по главной трассе. Произошло столкновение. В результате аварии пострадала 71-летняя пассажирка «Гранты».
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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