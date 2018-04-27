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Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» получил разрешение на ввод
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27 апреля 2018, 03:20
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Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары
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27 апреля 2018, 02:23
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Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»
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27 апреля 2018, 01:27
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В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»
Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что дочка козы Забияки 23 апреля дебютировала в академическом театре оперы и балета в постановке "Эсмеральда" по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Наша малышка оказалась такой же талантливой, как и …
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27 апреля 2018, 12:42
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МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку
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26 апреля 2018, 03:59
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Болельщики смогут оставить отзывы после первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена»
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26 апреля 2018, 08:55
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Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля
Стадиону ЧМ-2018 "Самара Арена" заключение о соответствии будет выдано в четверг, 26 апреля. Об этом на пресс-конференции в Москве журналистам сообщил вице-премьер и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Напомним, 28 апреля на новом поле запланирован первый тестовый матч в рамках …
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25 апреля 2018, 05:00
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Фото: у самарского оракула ЧМ-2018 родилась козочка
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11 апреля 2018, 02:42