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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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В Самаре коза Забияка, назначенная оракулом к ЧМ-2018, сделала свое предсказание. Об этом рассказали в Самарском зоопарке. Забияке предстояло выбрать победителя среди команд России, Франции, Аргентины, Бельгии, Германии и Бразилии. Перед 
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Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»

Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»

В Самаре определили места, где болельщики будут ожидать такси после первого тестового матча на стадионе «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», на 28 апреля на новом поле намечена игра в рамках 35-го тура первенства ФНЛ: «Крылья Советов» (Самара) - «Факел» 
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В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»

В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»

Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что дочка козы Забияки 23 апреля дебютировала в академическом театре оперы и балета в постановке "Эсмеральда" по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Наша малышка оказалась такой же талантливой, как и 
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МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку

МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку

В Самаре МЧС провело 
26 апреля 2018, 03:59
Болельщики смогут оставить отзывы после первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена»

Болельщики смогут оставить отзывы после первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена»

28 апреля на стадионе «Самара-Арена» пройдет первый тестовый матч. В рамках 35 тура первенства ФНЛ на футбольном поле сойдутся «Крылья Советов» и воронежский «Факел». На зрительских трибунах соберутся 15 тысяч человек.

По результатам встречи организаторы будут ожидать отзывы не только от 

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Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля

Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля

Стадиону ЧМ-2018 "Самара Арена" заключение о соответствии будет выдано в четверг, 26 апреля. Об этом на пресс-конференции в Москве журналистам сообщил вице-премьер и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Напомним, 28 апреля на новом поле запланирован первый тестовый матч в рамках 
25 апреля 2018, 05:00
Фото: у самарского оракула ЧМ-2018 родилась козочка

Фото: у самарского оракула ЧМ-2018 родилась козочка

В Самаре у местного «оракула» ЧМ-2018 родилась козочка. Радостной новостью и фотографиями поделился 
11 апреля 2018, 02:42
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