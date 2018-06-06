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В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»
Самарцев продолжает напрягать работа Сбербанка. На этот раз горожан предупредили, что банк по непонятным причинам «затягивает сроки с возвратом денежных средств». «Мной была проведена оплата в магазине, возникла ошибка на кассе. Сделали отмену, - пишет самарчанка Елена Г. на …
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6 июня 2018, 09:01
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Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются
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6 июня 2018, 08:00
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Онлайн-карту Самары адаптировали для иностранцев
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6 июня 2018, 03:19
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Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля
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6 июня 2018, 01:35
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Во время ЧМ в Самаре увеличат количество маршруток без льгот
Во время чемпионата мира по футболу по городским маршрутам будет курсировать больше коммерческих микроавтобусов. С помощью частников планируется компенсировать отсутствие муниципальных машин, которые будут использоваться для перевозки фанатов.
По словам чиновников, увеличение числа маршруток – единственный способ в решении проблем перевозок …
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6 июня 2018, 11:08
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В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»
Самарчанка Елена Щербакова обратилась через "Твиттер" к властям города с вопросом, "а не слишком ли сильно муниципальное предприятие "Парки Самары" задрало цены на прокат велосипедов в парке Гагарина"? "Чтобы 2 раза в месяц выйти в парк покататься с ребенком …
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6 июня 2018, 09:46
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В блогах: «О новой неприятности, которая может настигнуть клиентов Сбербанка»
Алексей Миноровский в "Фейсбуке" предупредил пользователей о новой неприятности, которая может настигнуть клиентов Сбербанка. "Кинул на свой номер телефона оплату - 605 рублей, - пишет автор. - Сбербанк счёл мой платеж подозрительным и заблокировал мобильный банк. Я пользуюсь номером …
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5 июня 2018, 09:00
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Фото в блогах: «Девушки и тропические бабочки в Сызрани»
В паблике "Тропические бабочки" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Сызрани прошла необычная фотосессия. Девушки в легких летних платьях спокойных цветов позировали …
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5 июня 2018, 09:58
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В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»
Маленькой козочке, родившейся в апреле у знаменитой козы Забияки - оракула ЧМ-2018 от Самары, дали имя Футболина. В «ВК» подвели итоги голосования, в котором приняли участие почти тысяча жителей города. Тот, кто придумал эту кличку, получит приз. Напомним, самарской …
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8 мая 2018, 12:29
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Мундиалька, Фифа, Милка: Самарцам предлагают выбрать имя для доченьки козы Забияки
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1 мая 2018, 08:16
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В блогах: «Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018»
Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» поведал, что коза Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018. Животное, ставшее официальным самарским «оракулом», выбрала миску с капустой, возле которой располагался флаг этой страны. Также, по прогнозу Забияки, Бельгия должна встретиться в …
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27 апреля 2018, 07:35
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Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары
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27 апреля 2018, 02:23