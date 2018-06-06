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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»

В блогах: «Сбербанк затягивает сроки с возвратом денежных средств»

Самарцев продолжает напрягать работа Сбербанка. На этот раз горожан предупредили, что банк по непонятным причинам «затягивает сроки с возвратом денежных средств». «Мной была проведена оплата в магазине, возникла ошибка на кассе. Сделали отмену, - пишет самарчанка Елена Г. на 
6 июня 2018, 09:01
Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются

Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются

В этом году впервые за всю свою историю фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, традиционно проходящий в Самарской области последние выходные июня, перенесен на начало августа. Причина беспрецедентные меры безопасности в ходе ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого пройдут и 

6 июня 2018, 08:00
Онлайн-карту Самары адаптировали для иностранцев

Онлайн-карту Самары адаптировали для иностранцев

В Самаре онлайн-карту «Яндекса» адаптировали для иностранцев. На официальном портале ЧМ-2018 появилась англоязычная версия приложения. С начала этого года над схемой города успели поработать 250 народных картографов. Они внесли в нее больше 30 тысяч уточнений. Из них более 3 тысяч 

6 июня 2018, 03:19
Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля

Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля

Из-за чемпионата мира по футболу в городе будет перекрыт целый ряд дорог. Ограничения коснутся территорий в районе стадиона «Самара Арена» и площади Куйбышева. Проезд автотранспорта там будет возможен только при наличии пропуска. Жители домов и работники организаций, расположенных в зонах 

6 июня 2018, 01:35
Во время ЧМ в Самаре увеличат количество маршруток без льгот

Во время ЧМ в Самаре увеличат количество маршруток без льгот

Во время чемпионата мира по футболу по городским маршрутам будет курсировать больше коммерческих микроавтобусов. С помощью частников планируется компенсировать отсутствие муниципальных машин, которые будут использоваться для перевозки фанатов.

По словам чиновников, увеличение числа маршруток – единственный способ в решении проблем перевозок 

6 июня 2018, 11:08
В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»

В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»

Самарчанка Елена Щербакова обратилась через "Твиттер" к властям города с вопросом, "а не слишком ли сильно муниципальное предприятие "Парки Самары" задрало цены на прокат велосипедов в парке Гагарина"? "Чтобы 2 раза в месяц выйти в парк покататься с ребенком 
6 июня 2018, 09:46
В блогах: «О новой неприятности, которая может настигнуть клиентов Сбербанка»

В блогах: «О новой неприятности, которая может настигнуть клиентов Сбербанка»

Алексей Миноровский в "Фейсбуке" предупредил пользователей о новой неприятности, которая может настигнуть клиентов Сбербанка. "Кинул на свой номер телефона оплату - 605 рублей, - пишет автор. - Сбербанк счёл мой платеж подозрительным и заблокировал мобильный банк. Я пользуюсь номером 
5 июня 2018, 09:00
Фото в блогах: «Девушки и тропические бабочки в Сызрани»

Фото в блогах: «Девушки и тропические бабочки в Сызрани»

В паблике "Тропические бабочки" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Сызрани прошла необычная фотосессия. Девушки в легких летних платьях спокойных цветов позировали 
5 июня 2018, 09:58
В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»

В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»

Маленькой козочке, родившейся в апреле у знаменитой козы Забияки - оракула ЧМ-2018 от Самары, дали имя Футболина. В «ВК» подвели итоги голосования, в котором приняли участие почти тысяча жителей города. Тот, кто придумал эту кличку, получит приз. Напомним, самарской 
8 мая 2018, 12:29
Мундиалька, Фифа, Милка: Самарцам предлагают выбрать имя для доченьки козы Забияки

Мундиалька, Фифа, Милка: Самарцам предлагают выбрать имя для доченьки козы Забияки

Самарцев приглашают выбрать имя для малышки самарского оракула - козы Забияки!
Итоги необычного конкурса подведут в канун тестового матча на "Самара Арене" 6 мая.
 
Имя, которое наберёт большее количество голосов, станет именем козочки, а его автор получит ценный приз.
1 мая 2018, 08:16
В блогах: «Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018»

В блогах: «Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018»

Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» поведал, что коза Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018. Животное, ставшее официальным самарским «оракулом», выбрала миску с капустой, возле которой располагался флаг этой страны. Также, по прогнозу Забияки, Бельгия должна встретиться в 
27 апреля 2018, 07:35
Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары

Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары

В Самаре коза Забияка, назначенная оракулом к ЧМ-2018, сделала свое предсказание. Об этом рассказали в Самарском зоопарке. Забияке предстояло выбрать победителя среди команд России, Франции, Аргентины, Бельгии, Германии и Бразилии. Перед 
27 апреля 2018, 02:23
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