Животный беби-бум: В Самарском зоопарке родились лисята, зайчата и поселился бобренок сообщает samru.ru. Там родились сразу несколько детенышей. Пара лисиц-огневок 25 апреля принесла потомство - самца и самку. По словам сотрудников, малыши получились активными, любознательными и легко идут на контакт с людьми.



Порадовали … В Самарском зоопарке наблюдается настоящий беби-бум,. Там родились сразу несколько детенышей. Пара лисиц-огневок 25 апреля принесла потомство - самца и самку. По словам сотрудников, малыши получились активными, любознательными и легко идут на контакт с людьми.Порадовали