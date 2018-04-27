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Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» получил разрешение на ввод
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27 апреля 2018, 03:20
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В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»
Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что дочка козы Забияки 23 апреля дебютировала в академическом театре оперы и балета в постановке "Эсмеральда" по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Наша малышка оказалась такой же талантливой, как и …
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27 апреля 2018, 12:42
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МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку
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26 апреля 2018, 03:59
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Пропуска ЧМ-2018 для машин депутатам в Самаре не дадут
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26 апреля 2018, 03:01
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Фото: у самарского оракула ЧМ-2018 родилась козочка
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11 апреля 2018, 02:42
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Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке
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20 марта 2018, 11:59
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Самарский зоопарк ищет молодым питомцам новый дом
Самарский зоопарк в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» опубликовал «Список реализации животных». Зоопарк намерен продать питомцев 10 видов. Среди них - пятнистый ягуар, пума, енот-полоскун, осел, черный лебедь, фазаны (серебряный, охотничий и румынский), индийский павлин, утки, маисовый полоз, …
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14 августа 2017, 09:08
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В Самаре поселилась одна из самых маленьких обезьянок планеты
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26 июня 2017, 03:46
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Животный беби-бум: В Самарском зоопарке родились лисята, зайчата и поселился бобренок
В Самарском зоопарке наблюдается настоящий беби-бум, сообщает samru.ru. Там родились сразу несколько детенышей. Пара лисиц-огневок 25 апреля принесла потомство - самца и самку. По словам сотрудников, малыши получились активными, любознательными и легко идут на контакт с людьми.
Порадовали …
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23 мая 2017, 09:34