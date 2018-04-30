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Ураган, новые беды: В Тимашево снесло крышу у школы
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30 апреля 2018, 09:50
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Шквалистый ветер опрокинул на тольяттинца уличный холодильник с напитками
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29 апреля 2018, 07:07
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Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области
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27 апреля 2018, 04:26
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Ураганный ветер сорвал крышу Дома культуры в Самарской области, есть видео
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24 апреля 2018, 06:31
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Товарный поезд сбил насмерть человека под Похвистнево
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3 февраля 2018, 02:30
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Житель Похвистневского района отобрал у отца деньги, угрожая ножом
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10 января 2018, 04:13
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В Похвистнево старший брат проткнул ножом живот младшего в доме мамы
В Похвистнево мужчина ударил своего младшего брата ножом. Информация о пострадавшем, доставленном в районную больницу, поступила полицейским от медиков. 49-летнего местного жителя проткнули в живот, задев печень. Полицейские выяснили, что рану мужчине нанес его старший брат 53 лет. Подозреваемый в …
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10 января 2018, 10:01
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Туристов из Самары накрыло тайфуном во Вьетнаме
Сегодня, 4 ноября, на Вьетнам обрушился тайфун «Дамри». В этом государстве Юго-Восточной Азии, расположенном на полуострове Индокитай, идут сильные дожди, скорость ветра превышает 90 км/ч. От стихии пострадали провинция Кханьхоа и популярный курортный город Нячанг. В Нячанге сейчас отдыхают несколько …
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4 ноября 2017, 05:48
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Ураган Офелия поставил под вопрос съемки «Игры престолов»
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17 октября 2017, 02:27
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В Самарской области поймали серийного похитителя колодезных крышек
Полицейские раскрыли серию краж крышек от колодезных люков в Похвистнево. По подозрению в совершении преступлений задержали 41-летнего безработного мужчину.
Похитителя на вазовской «девятке», кравшего чугунные крышки с канализационных колодцев, видели местные жители. Они сообщили об этом в полицию. Представители коммунальных служб …
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26 декабря 2016, 03:01