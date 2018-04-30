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Материалы по теме:

Ураган, новые беды: В Тимашево снесло крышу у школы

Ураган, новые беды: В Тимашево снесло крышу у школы

Продолжаем сообщать об итогах прохождения шквалистого ветра по Самарской области. Стихия «поураганила» в регионе вчера, 29 апреля.
 
В соцсетях появляются новые фотографии из разных населенных пунктов, где жители рассказывают о последствиях шквала.
 
Очередное фото пришло из Тимашево.
30 апреля 2018, 09:50
Шквалистый ветер опрокинул на тольяттинца уличный холодильник с напитками

Шквалистый ветер опрокинул на тольяттинца уличный холодильник с напитками

31-летний мужчина получил политравму и на «скорой» был доставлен в больницу.
 
29 апреля 2018, 07:07
Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

В Самарской области в субботу, 28 апреля, ожидаются гроза и сильный ветер, сообщили в МЧС.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» с 7 часов до 19 часов 28 апреля облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 

27 апреля 2018, 04:26
Ураганный ветер сорвал крышу Дома культуры в Самарской области, есть видео

Ураганный ветер сорвал крышу Дома культуры в Самарской области, есть видео

В Самарской области ураганным ветром сорвало крышу с действующего Дома культуры в селе Боровка Сергиевского района. Это произошло 22 апреля. По данным оперативных служб, площадь снесенной сильным ветром кровли составила 400 квадратных метров. Видео происшествия появилось в Сети. Сильный ветер 
24 апреля 2018, 06:31
Товарный поезд сбил насмерть человека под Похвистнево

Товарный поезд сбил насмерть человека под Похвистнево

35-летний мужчина шел вдоль железнодорожных путей в наушниках.
3 февраля 2018, 02:30
Житель Похвистневского района отобрал у отца деньги, угрожая ножом

Житель Похвистневского района отобрал у отца деньги, угрожая ножом

На днях в полицию обратился 66-летний житель Похвистневского района. Он рассказал, что его родной сын угрожал ему убийством, требуя денег. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал своему отпрыску 100 рублей.

Полицейские проверили места, где мог находиться подозреваемый, и обнаружили его. Свою 

10 января 2018, 04:13
В Похвистнево старший брат проткнул ножом живот младшего в доме мамы

В Похвистнево старший брат проткнул ножом живот младшего в доме мамы

В Похвистнево мужчина ударил своего младшего брата ножом. Информация о пострадавшем, доставленном в районную больницу, поступила полицейским от медиков. 49-летнего местного жителя проткнули в живот, задев печень. Полицейские выяснили, что рану мужчине нанес его старший брат 53 лет. Подозреваемый в 

10 января 2018, 10:01
Туристов из Самары накрыло тайфуном во Вьетнаме

Туристов из Самары накрыло тайфуном во Вьетнаме

Сегодня, 4 ноября, на Вьетнам обрушился тайфун «Дамри». В этом государстве Юго-Восточной Азии, расположенном на полуострове Индокитай, идут сильные дожди, скорость ветра превышает 90 км/ч. От стихии пострадали провинция Кханьхоа и популярный курортный город Нячанг. В Нячанге сейчас отдыхают несколько 
4 ноября 2017, 05:48
Ураган Офелия поставил под вопрос съемки «Игры престолов»

Ураган Офелия поставил под вопрос съемки «Игры престолов»

В Атлантическом океане разбушевался новый ураган - Офелия. На этот раз он атаковал не заокеанские колонии европейских стран, а Британские острова. По словам экспертов, порядка трех десятилетий Британия, Ирландия и Уэльс не переживали таких стихийных бедствий. В итоге Белфаст отменил 

17 октября 2017, 02:27
В Самарской области поймали серийного похитителя колодезных крышек

В Самарской области поймали серийного похитителя колодезных крышек

Полицейские раскрыли серию краж крышек от колодезных люков в Похвистнево. По подозрению в совершении преступлений задержали 41-летнего безработного мужчину.

Похитителя на вазовской «девятке», кравшего чугунные крышки с канализационных колодцев, видели местные жители. Они сообщили об этом в полицию. Представители коммунальных служб 

26 декабря 2016, 03:01
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