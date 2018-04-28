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В блогах: «Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018»

В блогах: «Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018»

Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» поведал, что коза Забияка предрекла победу сборной Бельгии на ЧМ-2018. Животное, ставшее официальным самарским «оракулом», выбрала миску с капустой, возле которой располагался флаг этой страны. Также, по прогнозу Забияки, Бельгия должна встретиться в 
27 апреля 2018, 07:35
Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» получил разрешение на ввод

Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» получил разрешение на ввод

В Самаре в пятницу, 27 апреля, получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Самара Арена», который летом этого года примет матчи ЧМ-2018, сообщает Министерство спорта РФ. После завершения ЧМ-2018 «Самара Арена» станет домашним стадионом местного футбольного клуба «Крылья Советов», указано 

27 апреля 2018, 03:20
Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»

Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»

В Самаре определили места, где болельщики будут ожидать такси после первого тестового матча на стадионе «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», на 28 апреля на новом поле намечена игра в рамках 35-го тура первенства ФНЛ: «Крылья Советов» (Самара) - «Факел» 
27 апреля 2018, 01:27
28 апреля движение около стадиона «Самара Арена» будет ограничено

28 апреля движение около стадиона «Самара Арена» будет ограничено

28 апреля на стадионе «Самара Арена» пройдет первый тестовый матч между «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом». В связи с этим будет перекрыто движение транспорта по ряду трасс. Ограничения коснутся улиц Дальняя, Арена 2018 и 2-я Стадионная. Они будут действовать с 

27 апреля 2018, 08:26
Названы цены билетов на 2-й тестовый матч на стадионе «Самара Арена»

Названы цены билетов на 2-й тестовый матч на стадионе «Самара Арена»

В Самаре объявлены цены на билеты на второй тестовый матч на стадионе «Самара Арена». 6 мая в рамках первенства ФНЛ сыграют «Крылья Советов» (Самара) и «Кубань» (Краснодар). Планируется, что игра состоится при полной заполняемости трибун, рассчитанных на 45 тысяч человек. 

26 апреля 2018, 04:50
Болельщики смогут оставить отзывы после первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена»

Болельщики смогут оставить отзывы после первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена»

28 апреля на стадионе «Самара-Арена» пройдет первый тестовый матч. В рамках 35 тура первенства ФНЛ на футбольном поле сойдутся «Крылья Советов» и воронежский «Факел». На зрительских трибунах соберутся 15 тысяч человек.

По результатам встречи организаторы будут ожидать отзывы не только от 

26 апреля 2018, 08:55
Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля

Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля

Стадиону ЧМ-2018 "Самара Арена" заключение о соответствии будет выдано в четверг, 26 апреля. Об этом на пресс-конференции в Москве журналистам сообщил вице-премьер и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Напомним, 28 апреля на новом поле запланирован первый тестовый матч в рамках 
25 апреля 2018, 05:00
Трио Аряпов – Каряка - Панфилов откроет первый матч на «Самара Арене»

Трио Аряпов – Каряка - Панфилов откроет первый матч на «Самара Арене»

В Самаре названы футболисты, которые нанесут первый удар по мячу перед началом матча на стадионе «Самара Арена», который состоится 28 апреля. Это ветераны ФК «Крылья Советов» Равиль Аряпов, Андрей Каряка и Валерьян Панфилов. Напомним, в субботу на новом поле для 

24 апреля 2018, 04:18
28 апреля пройдет первый матч на стадионе «Самара-Арена»

28 апреля пройдет первый матч на стадионе «Самара-Арена»

Тестовые игры на стадионе «Самара-Арена» пройдут 28 апреля и 6 мая. Об этом было объявлено на заседании регионального комитета «Россия-2018».

28 апреля в рамках первенства ФНЛ «Крылья Советов» встретятся с воронежским «Факелом», а 6 мая с краснодарской «Кубанью». Первая игра пройдет 

19 апреля 2018, 08:38
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