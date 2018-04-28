Без всяких сомнений, 28 апреля 2018 года станет одним из знаковых дней в истории самарского футбола. В этот субботний вечер на новом стадионе «Самара Арена» состоится первый тестовый матч, в котором сойдутся «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Вокруг строительства спортивного объекта ходило много споров, но сейчас он официально введен в эксплуатацию. Стадион работает.
Игра пройдет в присутствии 15 тысяч зрителей. Трибуны способны вместить втрое больше людей, но тестовые игры подчинены строжайшим регламентам FIFA. Желающих посетить первый матч оказалось настолько много, что билеты в кассах разошлись через 5 часов после старта продаж.
Важность самого предстоящего матча также сложно переоценить. От зоны прямого выхода в РФПЛ «Крылья» отделяет всего одно очко. Для успешного продолжения борьбы за выполнение задачи на сезон подопечных Андрея Тихонова устроит только победа. Теоретически, у волжан на это есть все шансы, ведь «Факел» занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Но настрой на легкую победу смешивал карту уже не одной команде...
Если вы не смогли приобрести билет на «Самару Арену», не расстраивайтесь. Мы будем вести подробную текстовую трансляцию всего происходящего на нашем сайте. Болейте вместе с нами! Матч начнется в 18:00, но мы стартуем около 16 часов.
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