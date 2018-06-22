4
15
16
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
16 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару

8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару

В Самару к матчу ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая прибудут восемь дополнительных поездов с футбольными болельщиками. Напомним, игра состоится в понедельник, 25 июня. Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ. Сборная России впервые в своей истории 

22 июня 2018, 04:14
Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару

Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару

В Самару приедут министры спорта России и Уругвая. Об этом сообщается на сайте российского федерального профильного ведомства. В день матча ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая в Самаре пресс-конференцию в местном пресс-центре проведут министр спорта РФ Павел Колобков, глава Минспорта 

22 июня 2018, 12:24
Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре

Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре

В Самару на ЧМ-2018 приехали иностранные полицейские. Их в день матча ЧМ-2018 между сборными Австралии и Дании видели в фан-зоне на площади Куйбышева. За день до этого сотрудникам правоохранительных органов провели экскурсию в музее Алабина. В соцсети появились фотографии. Самарцы 
22 июня 2018, 11:53
Миллионным зрителем ЧМ-2018 стал болельщик на «Самара Арене»

Миллионным зрителем ЧМ-2018 стал болельщик на «Самара Арене»

В Самаре в день матча сборных Дании и Австралии в четверг, 21 июня, был зарегистрирован миллионный болельщик ЧМ-2018. Напомним, игра завершилась ничьей – 1:1. Этот поединок стал вторым для столицы нашего региона после воскресной игры Сербии и Коста-Рики. Всего за 

22 июня 2018, 11:29
Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»

Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»

На стадионе «Самара Арена» завершился второй матч чемпионата мира по футболу. На нем в рамках группового этапа сошлись сборные Австралии и Дании. На зрительских трибунах присутствовали почти 13 тысяч иностранных зрителей. Из них 12 тысяч прибыли с «зеленого континента» и 

21 июня 2018, 06:03
Иностранные болельщики помогли «Крыльям Советов»

Иностранные болельщики помогли «Крыльям Советов»

Накануне болельщики из Дании и Австралии приняли участие в необычной самарской вечеринке на борту теплохода. Ее организовал самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Впереди еще четыре матча ЧМ-2018 в столице губернии - перед каждым пройдет такой же праздник. Все доходы пойдут 

21 июня 2018, 04:41
Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы

Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы

В Самаре один из лучших стрит-фудов в стране. Это следует из исследования, проведенного сервисом Tvil.ru. По результатам опроса туристов и болельщиков ЧМ-2018 сайт составил рейтинг городов с самой вкусной «уличной едой». Самара вошла в Топ-5. Лидером стал Санкт-Петербург - стрит-фуд 

21 июня 2018, 02:19
Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

В Самару прибыли игроки сборных Австралии и Дании, которые сегодня сыграют в рамках ЧМ-2018 по футболу на стадионе «Самара Арена». Скандинавы уже выложили в соцсети фотографии из Самары и свои впечатления о городе. Датские футболисты сейчас живут в пятизвездочной гостинице 

21 июня 2018, 12:04
Пятеро игроков покидают футбольный клуб «Крылья Советов»

Пятеро игроков покидают футбольный клуб «Крылья Советов»

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о расставании сразу с несколькими игроками. У этих футболистов закончились контракты и их было решено не продлевать. Ряды команды покидают голкипер Артем Леонов, защитники Иван Таранов и Дмитрий Ятченко, полузащитники Святослав Георгиевский и Владислав Кулик. 

21 июня 2018, 11:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх