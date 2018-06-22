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8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару
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22 июня 2018, 04:14
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Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару
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22 июня 2018, 12:24
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Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре
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22 июня 2018, 11:53
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Миллионным зрителем ЧМ-2018 стал болельщик на «Самара Арене»
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22 июня 2018, 11:29
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Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»
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21 июня 2018, 06:03
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Иностранные болельщики помогли «Крыльям Советов»
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21 июня 2018, 04:41
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Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы
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21 июня 2018, 02:19
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Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары
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21 июня 2018, 12:04
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Пятеро игроков покидают футбольный клуб «Крылья Советов»
Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о расставании сразу с несколькими игроками. У этих футболистов закончились контракты и их было решено не продлевать. Ряды команды покидают голкипер Артем Леонов, защитники Иван Таранов и Дмитрий Ятченко, полузащитники Святослав Георгиевский и Владислав Кулик. …
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21 июня 2018, 11:28