Накануне болельщики из Дании и Австралии приняли участие в необычной самарской вечеринке на борту теплохода. Ее организовал самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Впереди еще четыре матча ЧМ-2018 в столице губернии - перед каждым пройдет такой же праздник. Все доходы пойдут в казну «Крыльев».
«Мы футбольный клуб города Самары, мы достаточно много делаем для Самары, и будем делать. Это нам интересно. Я думаю, Самара от этого только выиграет», - заявил финансовый директор ПФК "Крылья Советов" Игорь Поваров.
Но пока клуб зарабатывает лишь примерно 30 процентов от собственных потребностей. А задачи стоят серьезные, как перед главной командой под руководством Андрея Тихонова, так и перед всей вертикалью.
«Наш замысел в этом году - выстроить полную пирамиду. В основе которой академия Коноплева и ЦПФ, и дальше пошло: дубль - это выходцы после школы и во время школы ребята наиболее талантливые, «Крылья Советов - 2», и дальше люди попадут в большой футбол», - сообщил Игорь Поваров.
Впрочем, пока ситуация тормозится отсутствием взаимопонимания между руководством «Крыльев» и тольяттинской академии имени Коноплева, где и планировалось базирование дубля самарской команды. Все упирается в источники финансирования. «ТЕРРА» будет следить за развитием ситуации.
|
Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»
|
21 июня 2018, 06:03
|
Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы
|
21 июня 2018, 02:19
|
Австралийские болельщики на велосипедах приехали из Казани в Самару
|
21 июня 2018, 02:05
|
Первые болельщики сборных Дании и Австралии приехали на «Самара Арену»
|
21 июня 2018, 01:40
|
Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары
|
21 июня 2018, 12:04
|
Пятеро игроков покидают футбольный клуб «Крылья Советов»
Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о расставании сразу с несколькими игроками. У этих футболистов закончились контракты и их было решено не продлевать. Ряды команды покидают голкипер Артем Леонов, защитники Иван Таранов и Дмитрий Ятченко, полузащитники Святослав Георгиевский и Владислав Кулик. …
|
21 июня 2018, 11:28
|
Как болельщик потерял и нашел свой свитер в Самаре
|
21 июня 2018, 11:19
|
Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует
Грустные новости для любителей футбола. Клуб «Сызрань-2003» прекращает свое существование. Его руководство приняло решение не подавать заявку на участие в следующем сезоне первенства Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщил президент «Сызрани-2003» Максим Симонов на официальном сайте команды.
«Руководство ФК «Сызрань-2003» приняло …
|
21 июня 2018, 10:19
|
"Крылья Советов" заключили контракты с тремя новичками
|
20 июня 2018, 10:23
|
Футболист Иван Таранов попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»
|
6 июня 2018, 03:10
|
«Крылья Советов» ищут игрока на позицию Дмитрия Ятченко
Руководство «Крыльев Советов» ищет игрока, который сможет выступать на позиции футболиста Дмитрия Ятченко. Об этом на встрече представителей селекционного отдела футбольного клуба "Крылья Советов" с самарскими болельщиками рассказал спортивный директор Зураб Циклаури.
«Что касается Дмитрия Ятченко, то мы обозначили ему, что …
|
6 июня 2018, 02:12