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Материалы по теме:

Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»

Сборные Австралии и Дании сыграли вничью на стадионе «Самара Арена»

На стадионе «Самара Арена» завершился второй матч чемпионата мира по футболу. На нем в рамках группового этапа сошлись сборные Австралии и Дании. На зрительских трибунах присутствовали почти 13 тысяч иностранных зрителей. Из них 12 тысяч прибыли с «зеленого континента» и 

21 июня 2018, 06:03
Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы

Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы

В Самаре один из лучших стрит-фудов в стране. Это следует из исследования, проведенного сервисом Tvil.ru. По результатам опроса туристов и болельщиков ЧМ-2018 сайт составил рейтинг городов с самой вкусной «уличной едой». Самара вошла в Топ-5. Лидером стал Санкт-Петербург - стрит-фуд 

21 июня 2018, 02:19
Австралийские болельщики на велосипедах приехали из Казани в Самару

Австралийские болельщики на велосипедах приехали из Казани в Самару

В Самару из Казани приехали австралийские болельщики-велосипедисты Мэтт Догерти и Чу Ван Ли. Потом они планируют таким же образом добраться из Москвы до Владимира и Суздаля, а затем проехать по «Золотому кольцу». В день пара преодолевала на велосипедах примерно по 
21 июня 2018, 02:05
Первые болельщики сборных Дании и Австралии приехали на «Самара Арену»

Первые болельщики сборных Дании и Австралии приехали на «Самара Арену»

В Самаре на стадионе «Самара Арена» сегодня состоится второй в городе матч в рамках ЧМ-2018 – сыграют сборные Дании и Австралии. Начало – в 16:00. Вход на арену открывается за 3 часа до матча. Болельщики уже прибывают на стадион и 
21 июня 2018, 01:40
Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

В Самару прибыли игроки сборных Австралии и Дании, которые сегодня сыграют в рамках ЧМ-2018 по футболу на стадионе «Самара Арена». Скандинавы уже выложили в соцсети фотографии из Самары и свои впечатления о городе. Датские футболисты сейчас живут в пятизвездочной гостинице 

21 июня 2018, 12:04
Пятеро игроков покидают футбольный клуб «Крылья Советов»

Пятеро игроков покидают футбольный клуб «Крылья Советов»

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о расставании сразу с несколькими игроками. У этих футболистов закончились контракты и их было решено не продлевать. Ряды команды покидают голкипер Артем Леонов, защитники Иван Таранов и Дмитрий Ятченко, полузащитники Святослав Георгиевский и Владислав Кулик. 

21 июня 2018, 11:28
Как болельщик потерял и нашел свой свитер в Самаре

Как болельщик потерял и нашел свой свитер в Самаре

В Самаре сотрудники бюро находок рассказали, где хранятся потерянные футбольными болельщиками вещи. Напомним, фестиваль болельщиков на площади Куйбышева стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу. В день матча Россия – Египет 19 июня там собрались 20 тысяч человек. Сегодня 
21 июня 2018, 11:19
Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует

Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует

Грустные новости для любителей футбола. Клуб «Сызрань-2003» прекращает свое существование. Его руководство приняло решение не подавать заявку на участие в следующем сезоне первенства Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщил президент «Сызрани-2003» Максим Симонов на официальном сайте команды.

«Руководство ФК «Сызрань-2003» приняло 

21 июня 2018, 10:19

"Крылья Советов" заключили контракты с тремя новичками

Футбольный клуб «Крылья Советов» сообщил о том, что его ряды пополнили сразу трое новичков. В команду пришли защитник Владимир Полуяхтов, выступавший за "Оренбург" и "Анжи", защитник Никита Чичерин, последним клубом которого был "Енисей", и голкипер Михаил Опарин, игравший ранее за 

20 июня 2018, 10:23
Футболист Иван Таранов попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Футболист Иван Таранов попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Футболист Иван Таранов покинул  клуб «Крылья Советов». Он защищал цвета волжан в течение последних 10 лет и стал для самарцев одним из символов команды. Перед уходом Иван попрощался со своими поклонниками.

«Это футбол. Понимал, что когда-то произойдет момент прощания с "Крыльями" 

6 июня 2018, 03:10
«Крылья Советов» ищут игрока на позицию Дмитрия Ятченко

«Крылья Советов» ищут игрока на позицию Дмитрия Ятченко

Руководство «Крыльев Советов» ищет игрока, который сможет выступать на позиции футболиста Дмитрия Ятченко. Об этом на встрече представителей селекционного отдела футбольного клуба "Крылья Советов" с самарскими болельщиками рассказал спортивный директор Зураб Циклаури.

«Что касается Дмитрия Ятченко, то мы обозначили ему, что 

6 июня 2018, 02:12
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