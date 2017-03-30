Самарский областной арбитражный суд признал банкротом Владимира Чекмарева – экс-президента Волго-Камского банка (ВКБ). С иском о банкротстве обратились налоговики из Ленинского района Самары. Чекмарев задолжал за землю, транспорт и имущество.
В отношении бизнесмена открыто конкурсное производство, эти сведения есть в картотеке арбитража. Сумма долга Чекмарева не указана.
Напомним, ВКБ лишился лицензии осенью 2013 года. Кредитное учреждение признали финансово несостоятельным. В отношении банка начали конкурсное производство, которое продолжается до сих пор.
|
Сколько украденных со счетов денег удалось вернуть россиянам?
|
29 марта 2017, 02:50
|
О самарских фирмах с крупными долгами за воду узнают все банки
В Самаре банки внесут должников за воду в список неблагонадежных клиентов. Еще один метод воздействия на злостных неплательщиков решили применить коммунальные службы города. Они направили черный список организаций в банки региона. В базу попали юрлица, систематически задерживающие оплату услуг водоснабжения …
|
28 марта 2017, 04:49
|
В Самаре экс-президент клуба «Крылья Советов» признан банкротом
Самарский областной арбитражный суд признал банкротом Виктора Развеева - бывшего акционера банка «Приоритет» и экс-президента футбольного клуба «Крылья Советов». Такое решение было принято на основании заявления самого Развеева. Согласно материалам дела, в отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества сроком на …
|
28 марта 2017, 01:53
|
У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов
|
24 марта 2017, 01:39
|
Самарский «Ипозембанк» расквитался с долгами
Комитет кредиторов «Самарского ипотечно-земельного банка» принял решение завершить процедуру конкурсного производства в организации, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Это значит, что финансовый институт выполнил все свои обязательства.
Лицензию у «Ипозембанка» отозвали в ноябре 2015 года. Его уличили в проведении …
|
22 марта 2017, 04:31
|
Поставщик АвтоВАЗа задолжал более 13 млн рублей
В областной арбитражный суд поступило заявление о банкротстве сызранского предприятия «Криста», выпускающего автокомпоненты, в том числе для АвтоВАЗа. С иском обратилась Федеральная налоговая служба. Сумма требований в материалах арбитража не указана.
Между тем, согласно реестру судебных приставов, только в этом году …
|
22 марта 2017, 04:21
|
Самарского бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука могут признать банкротом
В областной арбитражный суд поступило заявление о банкротстве известного самарского бизнесмена, бывшего сенатора Андрея Ищука. С иском обратился некий гражданин Дмитрий Вольнов. Сведения о сумме долга Ищука в материалах дела отсутствуют. По данным Реестра исполнительных производств, с предпринимателя сейчас взыскивают …
|
21 марта 2017, 04:12
|
У «Волго-Камского банка» хотят отсудить 2,2 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим «Волго-Камского банка», обратилось в Арбитражный суд Самарской области. С экс-совладельцев ВКБ хотят взыскать 2,2 миллиарда рублей. В числе ответчиков экс-президент банка Владимир Чекмарев, которого пытается признать банкротом налоговая служба, и бывший …
|
13 января 2017, 03:35
|
ФНС банкротит бывшего президента Волго-Камского банка
Управление федеральной налоговой службы по Ленинскому району Самары обратилось в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Владимира Чекмарева, бывшего президента Волго-Камского банка. Размер долга, ставший причиной обращения налоговиков, в материалах дела не уточняется. Однако согласно данным службы судебных приставов, Чекмарев …
|
7 декабря 2016, 11:28
|
В Самаре начался суд по делу о махинациях в «Волго-Камском банке»
|
29 декабря 2015, 10:04
|
В Самаре возбуждено новое уголовное дело по факту незаконных действий руководства Волго-Камского банка
Напомним, осенью 2013 года Волго-Камский банк признали банкротом. По информации Агентства по страхованию вкладов, речь идет о злоупотреблениях полномочиями при оформлении займов физлицам и хищении средств финансовой организации под видом выдачи кредитов юрлицам. Подозреваемых пока нет. Дело возбуждено в отношении …
|
16 июня 2015, 04:11