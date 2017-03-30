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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Сколько украденных со счетов денег удалось вернуть россиянам?

Сколько украденных со счетов денег удалось вернуть россиянам?

80 процентов россиян не смогли вернуть себе украденные с их счетов деньги в 2016 году. К такому выводу пришли юристы компании RTM Group, проанализировав судебную практику. Всего за прошлый год служители Фемиды вынесли около 200 решений по спорам между банками 

29 марта 2017, 02:50
О самарских фирмах с крупными долгами за воду узнают все банки

О самарских фирмах с крупными долгами за воду узнают все банки

В Самаре банки внесут должников за воду в список неблагонадежных клиентов. Еще один метод воздействия на злостных неплательщиков решили применить коммунальные службы города. Они направили черный список организаций в банки региона. В базу попали юрлица, систематически задерживающие оплату услуг водоснабжения 

28 марта 2017, 04:49
В Самаре экс-президент клуба «Крылья Советов» признан банкротом

В Самаре экс-президент клуба «Крылья Советов» признан банкротом

Самарский областной арбитражный суд признал банкротом Виктора Развеева - бывшего акционера банка «Приоритет» и экс-президента футбольного клуба «Крылья Советов». Такое решение было принято на основании заявления самого Развеева. Согласно материалам дела, в отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества сроком на 

28 марта 2017, 01:53
У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов

У тольяттинца забрали золотистый «Крузак» из-за долгов

Судебные приставы арестовали дорогой автомобиль тольяттинца, задолжавшего деньги банку. По данным ведомства, в прошлом году мужчина взял кредит под залог автомобиля – иномарки Toyota Land Cruizer. Однако ссуду в положенном объеме и в соответствии с графиком не погашал. У мужчины 

24 марта 2017, 01:39
Самарский «Ипозембанк» расквитался с долгами

Самарский «Ипозембанк» расквитался с долгами

Комитет кредиторов «Самарского ипотечно-земельного банка» принял решение завершить процедуру конкурсного производства в организации, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Это значит, что финансовый институт выполнил все свои обязательства.

Лицензию у «Ипозембанка» отозвали в ноябре 2015 года. Его уличили в проведении 
22 марта 2017, 04:31
Поставщик АвтоВАЗа задолжал более 13 млн рублей

Поставщик АвтоВАЗа задолжал более 13 млн рублей

В областной арбитражный суд поступило заявление о банкротстве сызранского предприятия «Криста», выпускающего автокомпоненты, в том числе для АвтоВАЗа. С иском обратилась Федеральная налоговая служба. Сумма требований в материалах арбитража не указана.

Между тем, согласно реестру судебных приставов, только в этом году 

22 марта 2017, 04:21
Самарского бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука могут признать банкротом

Самарского бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука могут признать банкротом

В областной арбитражный суд поступило заявление о банкротстве известного самарского бизнесмена, бывшего сенатора Андрея Ищука. С иском обратился некий гражданин Дмитрий Вольнов. Сведения о сумме долга Ищука в материалах дела отсутствуют. По данным Реестра исполнительных производств, с предпринимателя сейчас взыскивают 

21 марта 2017, 04:12
У «Волго-Камского банка» хотят отсудить 2,2 млрд рублей

У «Волго-Камского банка» хотят отсудить 2,2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим «Волго-Камского банка», обратилось в Арбитражный суд Самарской области. С экс-совладельцев ВКБ хотят взыскать 2,2 миллиарда рублей. В числе ответчиков экс-президент банка Владимир Чекмарев, которого пытается признать банкротом налоговая служба, и бывший 
13 января 2017, 03:35
ФНС банкротит бывшего президента Волго-Камского банка

ФНС банкротит бывшего президента Волго-Камского банка

Управление федеральной налоговой службы по Ленинскому району Самары обратилось в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Владимира Чекмарева, бывшего президента Волго-Камского банка. Размер долга, ставший причиной обращения налоговиков, в материалах дела не уточняется. Однако согласно данным службы судебных приставов, Чекмарев 

7 декабря 2016, 11:28
В Самаре начался суд по делу о махинациях в «Волго-Камском банке»

В Самаре начался суд по делу о махинациях в «Волго-Камском банке»

Ленинский районный суд Самары приступил к рассмотрению громкого уголовного дела о финансовых махинациях в «Волго-Камском банке» (ВКБ). Речь идет о сумме 825 миллионов рублей. Напомним, у кредитного учреждения в ноябре 2013 года отозвали лицензию, позднее его признали банкротом. Сейчас на 
29 декабря 2015, 10:04
В Самаре возбуждено новое уголовное дело по факту незаконных действий руководства Волго-Камского банка

В Самаре возбуждено новое уголовное дело по факту незаконных действий руководства Волго-Камского банка

Напомним, осенью 2013 года Волго-Камский банк признали банкротом. По информации Агентства по страхованию вкладов, речь идет о злоупотреблениях полномочиями при оформлении займов физлицам и хищении средств финансовой организации под видом выдачи кредитов юрлицам. Подозреваемых пока нет. Дело возбуждено в отношении 
16 июня 2015, 04:11
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