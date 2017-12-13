11
26
02
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре накажут виновных за неубранный во дворах снег

В Самаре накажут виновных за неубранный во дворах снег

В Самаре, в Кировском районе, сотрудники администрации и прокуратуры выявили в ряде дворов многочисленные нарушения при организации и осуществлении очистки придомовых проездов. Рассматривается вопрос о возбуждении административных дел в отношении виновных. Представления внесены в адрес руководителей ООО «Жилуниверсал», МП г. 

13 декабря 2017, 09:31
В Тольятти мигрант развращал в маршрутке девочку-подростка

В Тольятти мигрант развращал в маршрутке девочку-подростка

В Тольятти расследуют уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Подозреваемый мигрант, гражданин из Таджикистана. Ему 47 лет. Потерпевшая - девочка-подросток. 

«По версии правоохранителей, вечером 5 декабря в салоне маршрутки № 124 мужчина совращал 15-летнюю девочку», - передает портал 
12 декабря 2017, 01:32
В Самаре за ночь вывезли более 400 КамАЗов снега

В Самаре за ночь вывезли более 400 КамАЗов снега

В Самаре продолжают вывозить скопившийся за несколько дней снег. Так, с основных магистралей в ночь с 9 на 10 декабря вывезли 2,8 тысяч тонн снега, заявил врио главы областного Минтранса Иван Пивкин.

«Ночью работало 119 единиц техники и 22 
10 декабря 2017, 03:37
ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог

ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог

В Самарской области сотрудники ГИБДД возбудили более 20 административных дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог.

«За несвоевременную уборку автомобильных дорог от снежных накоплений и наледи Госавтоинспекцией возбуждено более 20 дел об  административных правонарушениях в отношении лиц, ответственных 
7 декабря 2017, 03:54
В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам

В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам

В Самаре 5 декабря был побит рекорд 1937 года по суточным осадкам. Показатель 80-летней давности – 10 миллиметров осадков, в 2017 году – 24,4 мм, рассказали в Приволжском УГМС. Снегопады продолжаются. По словам начальника гидрометеорологического центра Людмилы Ануровой, за сутки 
6 декабря 2017, 02:00
В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании

В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании

Самарские следователи начали проверку по факту гибели младенца. Погибла пятимесячная девочка. Трагедия случилась в квартире дома в Кировском районе Самары в среду, 29 ноября, около восьми часов вечера.

«5-месячная девочка утонула при купании», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по 

30 ноября 2017, 01:50
14-летняя школьница везла в детский лагерь чемодан наркотиков и алкоголя

14-летняя школьница везла в детский лагерь чемодан наркотиков и алкоголя

Транспортная полиция сняла в Самаре с поезда 14-летнюю школьницу. В чемодане подростка нашли наркотики и несколько бутылок алкоголя, а также украденные украшения, которые пропали у ее попутчицы. Известно, что девочка ехала из Мурманска в детский оздоровительный лагерь. Сведения о том, 

25 июля 2017, 08:37
В Самарской области пропала 12-летняя девочка

В Самарской области пропала 12-летняя девочка

В селе Яблоновый Овраг под Самарой пропала местная жительница – девочка 12 лет. По предварительной информации, в пятницу, 2 июня, около часа дня она ушла купаться и не вернулась домой. К поискам ребенка подключились волонтеры.
5 июня 2017, 01:18
В Самаре на женщину упала снежная глыба

В Самаре на женщину упала снежная глыба

Инцидент произошел в понедельник, 10 марта. В Кировском районе около дома №133 по ул. Магистральной на 57-летнюю женщину с крыши упала снежная глыба, сообщает Samru.ru. Дом обслуживает управляющая компания «ВАСКО». Пострадавшая доставлена в больницу им. Семашко с черепно-мозговой травмой. 
11 марта 2014, 12:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх