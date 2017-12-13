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В Самаре накажут виновных за неубранный во дворах снег
В Самаре, в Кировском районе, сотрудники администрации и прокуратуры выявили в ряде дворов многочисленные нарушения при организации и осуществлении очистки придомовых проездов. Рассматривается вопрос о возбуждении административных дел в отношении виновных. Представления внесены в адрес руководителей ООО «Жилуниверсал», МП г. …
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13 декабря 2017, 09:31
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В Тольятти мигрант развращал в маршрутке девочку-подростка
В Тольятти расследуют уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Подозреваемый мигрант, гражданин из Таджикистана. Ему 47 лет. Потерпевшая - девочка-подросток.
«По версии правоохранителей, вечером 5 декабря в салоне маршрутки № 124 мужчина совращал 15-летнюю девочку», - передает портал …
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12 декабря 2017, 01:32
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В Самаре за ночь вывезли более 400 КамАЗов снега
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10 декабря 2017, 03:37
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ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог
В Самарской области сотрудники ГИБДД возбудили более 20 административных дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог.
«За несвоевременную уборку автомобильных дорог от снежных накоплений и наледи Госавтоинспекцией возбуждено более 20 дел об административных правонарушениях в отношении лиц, ответственных …
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7 декабря 2017, 03:54
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В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам
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6 декабря 2017, 02:00
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В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании
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30 ноября 2017, 01:50
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14-летняя школьница везла в детский лагерь чемодан наркотиков и алкоголя
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25 июля 2017, 08:37
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В Самарской области пропала 12-летняя девочка
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5 июня 2017, 01:18
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В Самаре на женщину упала снежная глыба
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11 марта 2014, 12:15