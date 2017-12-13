В Кировском районе Самары откроют десять новых спортивных площадок. Одна из них появится на территории школы №162. Раньше детям приходилось заниматься спортом в залах учебного заведения.

Областными властями было принято решение выделить для Кировского района дополнительные средства на строительство 10 спортивных …