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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на трехлетнюю девочку с балкона упала снежная глыба

В Самаре на трехлетнюю девочку с балкона упала снежная глыба

В Самаре в одну из больниц доставили трехлетнюю девочку, по предварительным данным, пострадавшую в результате схода снега и наледи. Во время прогулки на ребенка с балкона упала снежная глыба. Инцидент произошел в понедельник, 11 декабря. Медиков вызвали на улицу Товарную, 
13 декабря 2017, 09:58
В Самаре за ночь вывезли более 400 КамАЗов снега

В Самаре за ночь вывезли более 400 КамАЗов снега

В Самаре продолжают вывозить скопившийся за несколько дней снег. Так, с основных магистралей в ночь с 9 на 10 декабря вывезли 2,8 тысяч тонн снега, заявил врио главы областного Минтранса Иван Пивкин.

«Ночью работало 119 единиц техники и 22 
10 декабря 2017, 03:37
В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы

В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы

Детский сад номер 260 расположен в самом центре поселка Зубчаниновка Кировского района города Самары. Большую часть родителей, которых мы опросили, работа воспитателей устраивает. Однако, как выявила прокуратура, здесь были допущены беспрецедентные нарушения. 24 ноября во время «тихого часа» в старшей 

8 декабря 2017, 04:49
ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог

ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог

В Самарской области сотрудники ГИБДД возбудили более 20 административных дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог.

«За несвоевременную уборку автомобильных дорог от снежных накоплений и наледи Госавтоинспекцией возбуждено более 20 дел об  административных правонарушениях в отношении лиц, ответственных 
7 декабря 2017, 03:54
В Самаре воспитатели частного детсада заставляли детей мыть унитазы

В Самаре воспитатели частного детсада заставляли детей мыть унитазы

В Самаре сотрудники прокуратуры проведут проверку в одном из частных детских садов Кировского района. В надзорное ведомство обратились родители детей. Мама одного из воспитанников сообщила, что её сына заставляли мыть унитазы. По словам молодой женщины, мальчик рассказал: не смог уснуть; 
6 декабря 2017, 09:22
В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам

В Самаре побит рекорд 1937 года по суточным осадкам

В Самаре 5 декабря был побит рекорд 1937 года по суточным осадкам. Показатель 80-летней давности – 10 миллиметров осадков, в 2017 году – 24,4 мм, рассказали в Приволжском УГМС. Снегопады продолжаются. По словам начальника гидрометеорологического центра Людмилы Ануровой, за сутки 
6 декабря 2017, 02:00
В Самаре 15-летний подросток с простреленной головой найден в квартире

В Самаре 15-летний подросток с простреленной головой найден в квартире

В Самаре устанавливаются обстоятельства гибели 15-летнего подростка. Его тело нашли вечером в понедельник, 4 декабря, в одном из домов Кировского района. На голове погибшего обнаружено огнестрельное ранение. Здание, в квартире которого находилось тело подростка, расположено на улице Минской, передает 
5 декабря 2017, 12:35
В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах по Бубнова и Маркса

В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах по Бубнова и Маркса

В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах Промышленного района – на улице Бубнова и проспекте Карла Маркса. Нарушения требования безопасности дорожного движения выявили сотрудники прокуратуры и специалисты ГИБДД.  Повреждения дорожного покрытия были зафиксированы около домов номер 274а по проспекту 

30 ноября 2017, 11:38
Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду

Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду

Самарский областной суд признал повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение для жителей Самары незаконным. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры. Предполагалось, что тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Сотрудники надзорного ведомства сочли суммы завышенными и обратились в 

24 ноября 2017, 11:54
Перекладка теплотрассы: В Самаре часть Кировского района осталась без отопления и горячей воды

Перекладка теплотрассы: В Самаре часть Кировского района осталась без отопления и горячей воды

В Кировском районе Самары отопление и горячая вода появятся только вечером в воскресенье, 8 октября, передает портал 63.ru со ссылкой на мэрию города.

По информации чиновников, ограничения связаны с окончанием работ по перекладке теплотрассы на улицах Алма-Атинская – 
7 октября 2017, 05:28
Для ребят с Безымянки и Металлурга построят бесплатные спортплощадки

Для ребят с Безымянки и Металлурга построят бесплатные спортплощадки

В Кировском районе Самары откроют десять новых спортивных площадок. Одна из них появится на территории школы №162. Раньше детям приходилось заниматься спортом в залах учебного заведения.

Областными властями было принято решение выделить для Кировского района дополнительные средства на строительство 10 спортивных 

21 июля 2017, 02:36
В Самаре прокуратура назвала адреса незаконных автостоянок

В Самаре прокуратура назвала адреса незаконных автостоянок

В Кировском районе Самары возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации автомобильных стоянок. Они работали без каких-либо правоустанавливающих документов, договора на аренду земли не заключали, и соответственно, за её использование и налоги не платили, сообщили в районной прокуратуре. Адреса указаны 

24 марта 2017, 09:35
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