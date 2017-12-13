В Самаре, в Кировском районе, сотрудники администрации и прокуратуры выявили в ряде дворов многочисленные нарушения при организации и осуществлении очистки придомовых проездов. Рассматривается вопрос о возбуждении административных дел в отношении виновных. Представления внесены в адрес руководителей ООО «Жилуниверсал», МП г. о. Самара «Универсалбыт», ООО «МКС-Самара», ООО «УК Квартал».
«По материалам совместной проверки администрацией Кировского внутригородского района г.о. Самара рассматривается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном 4.25 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях», - сообщает прокуратура Самарской области.
Надзорное ведомство опубликовало адреса неубранных от снега дворов:
улица Г. Димитрова - дома 56, 58, 60, 72, 76;
проспект Кирова - дома 293, 395, 399;
улица Стара-Загора - дом 128 «е»;
улица Ташкентская – дом 44;
улица Свободы – дом 155;
улица Черемшанская – дом 179 «а»;
улица Металлистов - дом 35 «а»;
улица Пугачевская – дом 4;
улица Советская - дома 11, 36 «а», 42;
улица Карачаевская – дом 21;
улица Олимпийская - дома 16, 37.
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