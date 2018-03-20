В Самаре, в Кировском районе, в ночь на вторник, 20 марта, загорелся автомобиль. Инцидент произошел на улице Ставропольской в 1:30.
«На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: семь человек личного состава и две единицы техники», - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожар потушили в течение семи минут, ликвидация была объявлена в 1:37. Сумму ущерба и причину пожара предстоит установить.
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