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Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре

Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре

19 марта в Самаре произошла очередная авария с участием общественного транспорта. Вечером на Заводском шоссе трамвай №3 врезался в грузовик. Вагон ехал со стороны улицы 22-го Партсъезда в сторону Кабельной. В результате аварии часть дороги оказалась перекрыта, сообщает паблик
20 марта 2018, 09:01
В блогах: брошенных в Самаре цирковых медведей перевезут жить в Крым

В блогах: брошенных в Самаре цирковых медведей перевезут жить в Крым

Руководство парка львов «Тайган» из города Белогорск выразило желание забрать троих животных, обнаруженных 10 марта на автостоянке в районе 116-километра. Об этом в соцсети ВК сообщила организатор инициативной группы Ангелина Гриневич. Транспортные средства для перевозки Гриши, Тимы и Тиши 
19 марта 2018, 05:05
Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре

Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре

Самарские правоохранители раскрыли крупную кражу в Промышленном районе города. 54-летний мужчина, проснувшись в своей квартире, обнаружил, что у него пропали телевизор, микроволновая печь и мобильный телефон.

Во время следствия полицейские выяснили, что злоумышленник проник в жилище свободно, не взламывая дверь. В 

19 марта 2018, 03:06
Водитель Land Cruiser снес светофор на Ракитовском шоссе в Самаре

Водитель Land Cruiser снес светофор на Ракитовском шоссе в Самаре

В Самаре в воскресенье, 18 марта, водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser врезался в светофор и снес его. Фото с места ДТП 
19 марта 2018, 09:53
4 человека погибло на пожаре в селе Шентала

4 человека погибло на пожаре в селе Шентала

В ночь с 16 на 17 марта в частном жилом доме в селе Шентала случился пожар, после тушения которого обнаружили тела двух женщин и двух мужчин без признаков насильственной смерти в обгоревшем состоянии, передает Следственный комитет по Самарской области
17 марта 2018, 03:50
68 пожарных 3 с лишним часа тушили горящий автосервис в Самаре

68 пожарных 3 с лишним часа тушили горящий автосервис в Самаре

Крупный пожар произошел в Самаре вечером 15 марта. Примерно в 19:37 по удресу: улица Авроры, 60, загорелся частный автосервис. Пламя охватило огромную площадь в 400 квадратных метров.

На тушение здания выезжали 68 пожарных на 17 машинах. Но даже такими силами с 

16 марта 2018, 08:30
Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка

Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка

Стало известно процессуальное решение СК по смертельному пожару в жилом доме на улице Мориса Тореза в Самаре. Как уже рассказывала «ТЕРРА», трагедия произошла 17 февраля 2018 года.

Предположительно, в одной из квартир 46-го дома загорелись домашние вещи. Не исключено, 
15 марта 2018, 12:42
18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

13 марта в Сызрани произошел крупный пожар. Около 23:00 загорелся строящийся дом по адресу: улица Мельничная, 3. Пламя охватило двухскатную крышу. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

Как сообщает «Маленькая Сызрань», на тушение пожара отправились 18 пожарных 
14 марта 2018, 12:32
Нападение пьяного самарца на бывшего начальника попало на видео

Нападение пьяного самарца на бывшего начальника попало на видео

В Самаре местного жителя подозревают в разбойном нападении на своего бывшего работодателя. Инцидент произошел 14 февраля в автосервисе, расположенном в Кировском районе 14 февраля. В организацию пришел пьяный 28-летний мужчина, бывший работник этой шиномонтажки. Он заявил своему бывшему начальнику, что 

21 февраля 2018, 11:10
Белый Land Cruiser сгорел ночью в Самаре

Белый Land Cruiser сгорел ночью в Самаре

В Самаре в ночь на 20 февраля загорелся автомобиль, припаркованный на улице Солнечной в Промышленном районе. Пожар произошел в иномарке Toyota Land Cruiser белого цвета, которая находилась около 53-го дома. В МЧС сообщение о происшествии поступило в 2:22. К месту 
20 февраля 2018, 10:44
19-летний парень обчистил легковушку в Октябрьске

19-летний парень обчистил легковушку в Октябрьске

На днях в полицию обратился за помощью житель Октябрьска. Он рассказал, что кто-то обчистил его автомобиль. Мужчина припарковал машину около дома, а утром он обнаружил, что кто-то открыл у легковушки дверь, и вытащил из нее аккумулятор и автомагнитолу. Оцененный ущерб 

19 февраля 2018, 10:48
В блогах: американец купил вазовскую

В блогах: американец купил вазовскую "шестерку

Советник посольства США в Эстонии Брайан Тимм-Брок купил для личного пользования автомобиль ВАЗ-2106 1987 года выпуска. Об этом сообщается на официальной странице посольства в Facebook. Дипломат признается, что хотел машину, которая будет выделяться на фоне других.

"Я всегда 
15 февраля 2018, 07:14
В Тольятти 13 пожарных тушили горящий автомобиль

В Тольятти 13 пожарных тушили горящий автомобиль

31 января Центральном районе Тольятти произошел пожар. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 18:58. В одном из гаражей на улице Комсомольской загорелся автомобиль. Пламя охватило площадь в 5 квадратных метров.

На тушение возгорания отправились 13 огнеборцев на 4 

1 февраля 2018, 08:47
В Самаре устранили аварию на теплосети на улице Стара-Загора

В Самаре устранили аварию на теплосети на улице Стара-Загора

В «Предприятии тепловых сетей» сообщили об устранении аварии в Кировском районе Самары, на улице Стара-Загора. В среду, 24 января, на тепломагистрали диаметром 1000 миллиметров было выявлено повреждение. Как уже сообщала «ТЕРРА», в зоне риска оказались около 70 домов. Потребителей 
25 января 2018, 09:41
В Самаре накажут виновных за неубранный во дворах снег

В Самаре накажут виновных за неубранный во дворах снег

В Самаре, в Кировском районе, сотрудники администрации и прокуратуры выявили в ряде дворов многочисленные нарушения при организации и осуществлении очистки придомовых проездов. Рассматривается вопрос о возбуждении административных дел в отношении виновных. Представления внесены в адрес руководителей ООО «Жилуниверсал», МП г. 

13 декабря 2017, 09:31
В Самаре 15-летний подросток с простреленной головой найден в квартире

В Самаре 15-летний подросток с простреленной головой найден в квартире

В Самаре устанавливаются обстоятельства гибели 15-летнего подростка. Его тело нашли вечером в понедельник, 4 декабря, в одном из домов Кировского района. На голове погибшего обнаружено огнестрельное ранение. Здание, в квартире которого находилось тело подростка, расположено на улице Минской, передает 
5 декабря 2017, 12:35
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