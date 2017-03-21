|
Фото в блогах: ремонт Московского шоссе в Самаре
|
21 марта 2017, 04:38
|
Появилось фото потопа в районе Московского шоссе в Самаре
В самарском паблике в соцсети появилось фото происшествия в районе Московского шоссе.
«Разрыв водовода», - сообщил очевидец. Он уточнил, что место аварии – ниже ТЦ «Касторама».
Как уже сообщала «ТЕРРА», 20 марта «Самарские коммунальные системы» сообщили о …
|
20 марта 2017, 01:44
|
В блогах: «И пусть весь мир подождет»
Блогер Катерина Головкина жалуется на работу "Почты России" на Ташкентской. "Это отделение и ранее меня не особо радовало: окошек мало, летом нечем дышать, в пик выдачи пенсий очереди до двери, постоянная путаница и ругань из-за того, кто за кем …
|
20 марта 2017, 10:19
|
В блогах: «Не город, а выгребная яма...»
Блогер Анна Носова заявляет, что Самара сейчас "не город, а настоящая выгребная яма". "Я, конечно, понимаю, что идет активная подготовка к чемпионату мира и все силы брошены на стройку стадиона. Но это не значит, что надо «забить» на все …
|
20 марта 2017, 10:16
|
В блогах: поклонники волейболиста Кимерова просят уволить стюардессу
Поклонники волейболиста, которого насильно высадили из самолета в Самаре, требуют уволить стюардессу. Такая петиция появилась на портале change.org. Фанаты игрока новоуренгойской команды «Факел» Александра Кимерова написали обращение в адрес авиакомпании «Победа». Уже почти 700 человек под ним подписались. Инцидент …
|
20 марта 2017, 10:09
|
В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон
|
18 марта 2017, 06:50
|
Фото в блогах: как отремонтировали дом на Московском шоссе
Блогер Евгений Синюков негодует по поводу отвратительного ремонта фасадов литерных домов по Московскому шоссе. Автор опубликовал фото. "Не прошло и полгода, а в некоторых местах половина плитки отскочила, пошли трещины. Кто ответит за бесхозяйственность? Кто принимал весь этот тяп-ляп-строй? …
|
17 марта 2017, 10:21
|
У прокуратуры есть претензии по реконструкции Московского шоссе к чемпионату мира по футболу
Прокуратура Кировского района Самары возбудила административные дела в отношении подрядчика, который занимается реконструкцией Московского шоссе к чемпионату мира по футболу.
|
14 марта 2017, 05:19
|
Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото
|
17 декабря 2016, 06:49
|
В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото
В Самаре на Воронежской произошло крупное необычное ДТП. Водитель за рулем неустановленного легкового автомобиля врезался в кучу припаркованных возле жилого дома машин. В результате пострадали сразу 8 транспортных средств.
По словам очевидцев события, находившийся за рулем легковушки мужчина находился …
|
17 декабря 2016, 02:56
|
В Сызрани пьяная безработная парочка угнала «восьмерку»
|
6 ноября 2016, 01:53