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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Фото в блогах: ремонт Московского шоссе в Самаре

Фото в блогах: ремонт Московского шоссе в Самаре

Блогер Евгений Синюков поделился впечатлениями от ремонта Московского шоссе. «Тут все очень масштабно. Однако конца стройки в обозримом будущем лично я так и не увидел. Например, часть тоннеля со стороны «Самолета» сейчас выглядит вот так. Местные жители живут тут в 
21 марта 2017, 04:38
Появилось фото потопа в районе Московского шоссе в Самаре

Появилось фото потопа в районе Московского шоссе в Самаре

В самарском паблике в соцсети появилось фото происшествия в районе Московского шоссе.

«Разрыв водовода», - сообщил очевидец. Он уточнил, что место аварии – ниже ТЦ «Касторама».

Как уже сообщала «ТЕРРА», 20 марта «Самарские коммунальные системы» сообщили о 
20 марта 2017, 01:44
В блогах: «И пусть весь мир подождет»

В блогах: «И пусть весь мир подождет»

Блогер Катерина Головкина жалуется на работу "Почты России" на Ташкентской. "Это отделение и ранее меня не особо радовало: окошек мало, летом нечем дышать, в пик выдачи пенсий очереди до двери, постоянная путаница и ругань из-за того, кто за кем 
20 марта 2017, 10:19
В блогах: «Не город, а выгребная яма...»

В блогах: «Не город, а выгребная яма...»

Блогер Анна Носова заявляет, что Самара сейчас "не город, а настоящая выгребная яма". "Я, конечно, понимаю, что идет активная подготовка к чемпионату мира и все силы брошены на стройку стадиона. Но это не значит, что надо «забить» на все 
20 марта 2017, 10:16
В блогах: поклонники волейболиста Кимерова просят уволить стюардессу

В блогах: поклонники волейболиста Кимерова просят уволить стюардессу

Поклонники волейболиста, которого насильно высадили из самолета в Самаре, требуют уволить стюардессу. Такая петиция появилась на портале change.org. Фанаты игрока новоуренгойской команды «Факел» Александра Кимерова написали обращение в адрес авиакомпании «Победа». Уже почти 700 человек под ним подписались. Инцидент 
20 марта 2017, 10:09
В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон

В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон

В ночь с пятницы на субботу, с 17 на 18 марта, в Самаре на пересечении проспектов Кирова и Карла Маркса произошло ДТП с участием иномарки.

Как передают в группе «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», мужчина за рулем «Хёндай» не остановился 
18 марта 2017, 06:50
Фото в блогах: как отремонтировали дом на Московском шоссе

Фото в блогах: как отремонтировали дом на Московском шоссе

Блогер Евгений Синюков негодует по поводу отвратительного ремонта фасадов литерных домов по Московскому шоссе. Автор опубликовал фото. "Не прошло и полгода, а в некоторых местах половина плитки отскочила, пошли трещины. Кто ответит за бесхозяйственность? Кто принимал весь этот тяп-ляп-строй? 
17 марта 2017, 10:21
У прокуратуры есть претензии по реконструкции Московского шоссе к чемпионату мира по футболу

У прокуратуры есть претензии по реконструкции Московского шоссе к чемпионату мира по футболу

Прокуратура Кировского района Самары возбудила административные дела в отношении подрядчика, который занимается реконструкцией Московского шоссе к чемпионату мира по футболу.
Речь идет о компании «Самаратрансстрой». Надзорное ведомство выявило несоблюдение требований закона по обеспечению безопасности движения при ремонте дорог на участке 

14 марта 2017, 05:19
Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото

Пьяный самарец на «крузаке» протаранил дом на улице Промышленности, есть фото

Сегодня, 17 декабря, в Советском районе Самары произошло серьезное ДТП с участием внедорожника «Land Cruiser» и «Лада Калина», передает «ПроГород».

По словам очевидцев, водитель джипа двигался на высокой скорости по Промышленности, не справился с управлением, по касательной задел вазовскую 
17 декабря 2016, 06:49
В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото

В Самаре пьяный водитель перебил 8 машин на парковке, есть фото

В Самаре на Воронежской произошло крупное необычное ДТП. Водитель за рулем неустановленного легкового автомобиля врезался в кучу припаркованных возле жилого дома машин. В результате пострадали сразу 8 транспортных средств.

По словам очевидцев события, находившийся за рулем легковушки мужчина находился 
17 декабря 2016, 02:56
В Сызрани пьяная безработная парочка угнала «восьмерку»

В Сызрани пьяная безработная парочка угнала «восьмерку»

Вчера, 5 ноября, на автотрассе Сызрань - Октябрьск за нарушение ПДД сотрудники ГАИ остановили ВАЗ-2108. За рулем находился 24-летний, нигде не работающий местный житель, уже побывавший в местах лишения свободы за кражу. На пассажирском сиденье находилась 30-летняя девушка, безработная жительница 

6 ноября 2016, 01:53
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