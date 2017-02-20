В Промышленном районе у Дворца спорта Авиационного завода собрались, по данным полиции, почти тысяча человек. Люди требовали вернуть ветеранам войны и труда ежемесячную региональную выплату и отменить введенный с 1 февраля в регионе лимит поездок по социальной карте на муниципальном транспорте. В случае невыполнения их требований, собравшиеся обещали повторить акцию 18 марта.
Евгений Степанцов, участник митинга:
- Я федеральный пенсионер, и меня пытаются лишить всех моих социальных льгот. За что? Я свою пенсию заработал. И не только трудом, но и ценой жизни.
Тамара Макаренко, участница митинга:
- Я отработала 42 года, мне 81 год. Я не заработала никаких льгот?! Все поотнимали, проезд отняли. Несколько раз пересаживаясь, едешь к внучке, к детям. Мне надо общаться, правильно? Скоро, может быть, и не смогу общаться, может, и не смогу никуда выходить. Но пока ноги еще ходят, я хочу ездить к ним.
Ранее министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин пояснял, как высчитывалось необходимое количество бесплатных поездок на муниципальном транспорте:
- Есть категория людей, их 15 000 человек, которые проехали всего 12 раз в месяц. 17 000 человек сделали до 20 поездок в месяц. До 30 поездок - 26 000 человек. 45 000 человек проехали 35 раз. Если мы берем 50 поездок, то ими воспользовались 108 тысяч граждан - это 64%.
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