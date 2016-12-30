Из-за плохой погоды сегодня отменены несколько авиарейсов в Самару В частности, из Москвы должно было прилететь три самолета, а прибыл только один. Опоздали лайнеры из Екатеринбурга и Уфы. Отменен рейс авиакомпании Оренбуржье в Нижнекамск, намеченный на 16:45. Не исключено, что подобные проблемы будут возникать в течение всего дня. Сейчас …