На грани оттепели. Самарцы встретят новый год при температуре, близкой к нулю. Возможен небольшой снег. Об этом телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказали специалисты Гидрометцентра. Синоптики составили прогноз непосредственно на 31 декабря и первый день наступающего года.
Надежда Пестрикова, синоптик 1 категории отдела метеопрогнозов самарского Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС":
- В эту новогоднюю ночь можно спокойно выходить на площадь Куйбышева, водить хороводы. Всем будет и весело, и тепло. Нас ждёт хорошая слабоморозная погода с юго-западным ветром от слабого до умеренного. С ночными температурами -3 -9 градусов, и дневными -1 -6. Это на 3-5 градусов выше средних многолетних значений. Осадки - лишь слабый снежочек. Могут быть ночные туманы.
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