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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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В блогах: когда в Самаре начнут убирать снег?

В блогах: когда в Самаре начнут убирать снег?

"Когда в Самаре начнут убирать снег на дорогах? - спрашивает блогер Татьяна Ан. - Почему-то именно в этом году с его уборкой в городе стало намного хуже! Раньше по ночам чистили и вывозили снег из любого района. В этом 
30 декабря 2016, 09:44
В блогах: «Они совсем обнаглели!»

В блогах: «Они совсем обнаглели!»

Оксана Проничева пожаловалась в "Фейсбуке" на управляющую компанию ЖЭУ №4 Железнодорожного района Самары. Автор негодует: "Снег с крыш не чистят, а если чистят, то сбрасывают на козырьки балконов. Сейчас началась оттепель и сотрудники УК вместо того, чтобы почистить крыши, 
30 декабря 2016, 09:39
В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги

В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги

Проект, не имеющий аналогов, начал работу на главной площади столицы губернии в четверг, 29 декабря. Маленькие самарцы смогут оказаться в гостях у Деда Мороза. В рамках интерактивной композиции организуют празднично оформленное пространство площадью 3 тысячи 200 квадратных метров. В сопровождении 

29 декабря 2016, 02:42
В Самаре 31 декабря перекроют проезд к площади Куйбышева

В Самаре 31 декабря перекроют проезд к площади Куйбышева

31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года в центре Самары ограничат движение транспорта. Временно будут изменены схемы маршрутов общественного транспорта.
29 декабря 2016, 12:15
В блогах: Предновогодняя Самара

В блогах: Предновогодняя Самара

Блогер Игорь Кондратьев попытался разобраться, почему Самара так скромно украшена к Новому году. "По словам опрошенных мною специалистов, имевших отношение к управлению городом в прежние годы, сейчас "бюджетная" часть Самары украшена немного больше, чем в декабре предыдущего года. Процентов 
29 декабря 2016, 08:27
Ученые определили, как новогодние праздники влияют на мозг человека

Ученые определили, как новогодние праздники влияют на мозг человека

Английские ученые осуществили серию исследований, чтобы определить влияние новогодних праздников на человека. В преддверии Нового года в организме людей в большей степени вырабатываются гормоны счастья: серотонин и дофамин. Соответственно, начинают активнее функционировать некоторые отделы головного мозга.
У ряда людей многолетний 

27 декабря 2016, 10:46
Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение

Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 12 декабря, в губернии перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха - таких холодов в регионе не было последние 43 года. Самые низкие температуры синоптики зафиксировали в сельском поселении Кинель-Черкассы - 28 градусов ниже нуля. В областной столице столбик термометра 

12 декабря 2016, 12:34
Из-за плохой погоды сегодня отменены несколько авиарейсов в Самару

Из-за плохой погоды сегодня отменены несколько авиарейсов в Самару

В частности, из Москвы должно было прилететь три самолета, а прибыл только один. Опоздали лайнеры из Екатеринбурга и Уфы. Отменен рейс авиакомпании Оренбуржье в Нижнекамск, намеченный на 16:45. Не исключено, что подобные проблемы будут возникать в течение всего дня. Сейчас 

6 декабря 2016, 11:31
Самара. Транспортный коллапс

Самара. Транспортный коллапс

Сегодня утром в Самаре случился очередной транспортный коллапс. После ночного бурана дороги занесло, и машины встали в пробках, которые вплоть до полудня достигали 10 баллов. Заблокированы были практически все главные магистрали города. На въездах в региональную столицу до сих пор заторы. 

6 декабря 2016, 10:57
В Самаре ожидается метель

В Самаре ожидается метель

В Самаре снег будет идти, как минимум, еще ближайшие три дня. Во вторник и среду ожидается метель. Похолодает до -15 -17 градусов.
Синоптики отмечают, что погода на этой неделе будет весьма изменчивой. Уже завтра в наш регион пожалует Атлантический циклон 

5 декабря 2016, 06:34
Самарские аграрии не ждут серьезных последствий от аномальных морозов

Самарские аграрии не ждут серьезных последствий от аномальных морозов

Снегопад, который обрушился на губернию в выходные, позволил аграриям выдохнуть с облегчением. Две последние недели температура воздуха доходила до минус 23, а осадков не было.
Аномальные морозы при отсутствии снежного покрова к фатальным последствиям не привели, говорят специалисты. Зеленый ковер 

28 ноября 2016, 06:52
Синоптики Тольятти передали штормовое предупреждение

Синоптики Тольятти передали штормовое предупреждение

Сегодня, 24 ноября, мэрия Тольятти опубликовала информацию о штормовом предупреждении. Данные поступили от Тольяттинской гидрометобсерватории.  

«Сегодня в городе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Водителям следует припарковать автомобили в безопасном месте, подальше от 
24 ноября 2016, 10:31
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