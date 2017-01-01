К 2016 году прибавили одну лишнюю секунду 2016 год будет длиться на одну секунду дольше. Так говорят специалисты Международной службы вращения Земли и синхронизации времени (IERS).

По словам экспертов IERS, в конце года будет введена дополнительная секунда. Это потребуется с целью синхронизации времени с вращением Земли вокруг …