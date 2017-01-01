31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года на территории 237 населенных пунктов Самарской области прошло 280 массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года. В них приняли участие более 61 тысячи человек.
Охрану общественного порядка и обеспечение безопасности граждан осуществляло более 2 300 сотрудников полиции, 207 активистов ДНД, а также 60 работников ЧОП и 30 казаков Волжского войскового казачьего общества.
Групповых нарушений общественного порядка, иных ЧП в период проведения праздничных мероприятий не допущено.
|
К 2016 году прибавили одну лишнюю секунду
|
30 декабря 2016, 04:22
|
В Самаре в новогоднюю ночь будет тепло
На грани оттепели. Самарцы встретят новый год при температуре, близкой к нулю. Возможен небольшой снег. Об этом телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказали специалисты Гидрометцентра. Синоптики составили прогноз непосредственно на 31 декабря и первый день наступающего года.
Надежда Пестрикова, синоптик 1 категории отдела метеопрогнозов …
|
30 декабря 2016, 01:05
|
В Самаре построили дом Деда Мороза и избу Бабы-яги
|
29 декабря 2016, 02:42
|
В Самаре 31 декабря перекроют проезд к площади Куйбышева
|
29 декабря 2016, 12:15
|
В Самаре полиция провела операцию «Ураган», есть фото
На территории Красноглинского района Самары прошла операция «Ураган». В ней участвовали сотрудники уголовного розыска, УЭБиПК, управления организации охраны общественного порядка, ГИБДД. Всего было привлечено более 120 работников ОВД.
Полицейские провели обыски в 22 помещениях, в которых проживают фигуранты по …
|
18 декабря 2016, 01:14
|
В Смышляевке напали на дом руководителя полиции Отрадного и убили его жену
|
11 декабря 2016, 01:45
|
Пьяный самарец с болгаркой в руках напал на работника ЖКХ
|
3 декабря 2016, 05:56
|
Кровавая бойня на Жалнина: один ранен, другой убит
|
19 ноября 2016, 05:08