19 мая во время обхода камер специального приемника для лиц, подвергнутых административному аресту, при Управлении МВД РФ по г. Самаре полицейские обнаружили задержанного без признаков жизни. По предварительной версии, мужчина повесился - покончил жизнь самоубийством при помощи постельного белья.
Это был 39-летний житель Самары, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Он попал в спецприемник за мелкую кражу. В камере его содержали вместе с двумя административно арестованными гражданами.
Сотрудники полиции пытались оказать мужчине первую помощь и вызвали «скорую помощь», однако, прибывшие врачи констатировали смерть задержанного.
Врио начальника ГУ МВД РФ по Самарской области полковник Алексей Гринь назначил по факту смерти задержанного служебную проверку.
|
СМИ: В Самаре компьютеры ГИБДД атаковали вирусы
13 мая компьютеры МРЭО ГИБДД по всей Самарской области поразили компьютерные вирусы, именно по этой причине вчера не велся прием граждан, передает портал 63.ру. На сайте областного главка полиции действительно появилось сообщение о том, что «прием не будет вестись …
|
14 мая 2017, 11:04
|
В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос
Следователь следственного управления УМВД России по городу Тольятти Вербицкая Ксения Андреевна желает всем закончить короткую рабочую неделю на позитивной ноте. Такое сообщение появилось в официальном Инстаграме МВД по Самарской области
11 мая на оперативном совещании начальник городского Управления …
|
13 мая 2017, 06:07
|
Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС
Сегодня, 9 мая, в 1:20 на автотрассе «М-5 Урал» в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Жертвой стал инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей.
По предварительным данным сотрудников полиции, водитель на автомобиле Mercedes не справился с управлением и выехал …
|
9 мая 2017, 09:44
|
В Самаре женщина распылила газ в храме, чтобы напакостить обидчице
Сегодня, 2 апреля, в Самаре произошло необычное чрезвычайное происшествие в храме Николая Чудотворца на улице Карбышева. Одна из прихожан распылила в помещении газ, передает портал 63.ru. Это здорово напугало всех присутствующих.
На месте инцидента работали сотрудники полиции. По предварительной версии силовиков, …
|
2 апреля 2017, 04:18
|
В Самарской области открылся спецприемник для мигрантов (ФОТО)
В Тольятти заработал крупнейший в ПФО центр для временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению из России. Открытие учреждения состоялось во вторник, 1 апреля 2014 года.
В это специальное учреждение попадают по решению суда трудовые мигранты, нарушившие российские законы …
|
2 апреля 2014, 10:11
|
Спецприемнику нужна горячая вода
Самарская прокуратура в судебном порядке потребовала приостановить деятельность спецприемника Управления МВД России по городу Самаре. Как сообщает сайт ведомства, санитарно-техническое состояние заведения признано неудовлетворительным. В камерах не хватает столов и скамеек, а также шкафов для хранения индивидуальных принадлежностей и продуктов, санузлов, …
|
23 апреля 2013, 11:40