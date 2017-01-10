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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан

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МВД: 61 тысяча самарцев вышли погулять в новогоднюю ночь

МВД: 61 тысяча самарцев вышли погулять в новогоднюю ночь

31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года на территории 237 населенных пунктов Самарской области прошло 280 массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года. В них приняли участие более 61 тысячи человек.
 
Охрану общественного порядка и обеспечение безопасности 

1 января 2017, 01:12
К 2016 году прибавили одну лишнюю секунду

К 2016 году прибавили одну лишнюю секунду

2016 год будет длиться на одну секунду дольше. Так говорят специалисты Международной службы вращения Земли и синхронизации времени (IERS).
По словам экспертов IERS, в конце года будет введена дополнительная секунда. Это потребуется с целью синхронизации времени с вращением Земли вокруг 

30 декабря 2016, 04:22
В Самаре в новогоднюю ночь будет тепло

В Самаре в новогоднюю ночь будет тепло

На грани оттепели. Самарцы встретят новый год при температуре, близкой к нулю. Возможен небольшой снег. Об этом телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказали специалисты Гидрометцентра. Синоптики составили прогноз непосредственно на 31 декабря и первый день наступающего года.

Надежда Пестрикова, синоптик 1 категории отдела метеопрогнозов 

30 декабря 2016, 01:05
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