Согласно прогнозам астрологов, наступивший 2017 год огненного петуха будет нескучным, богатым на красивые предложения и обещания. При этом велик риск попасться на удочку мошенников. Особенно в марте, июне, августе и декабре, когда Нептун будет в напряженных аспектах с Солнцем. В начале года эксперты рекомендуют осторожно отнестись к вопросам открытия нового бизнеса, внимательно подойти к оценке рисков и затрат. Напряжение в политической сфере в этом году достигнет своего апогея, но потом постепенно пойдет на спад.
Екатерина Бусыгина, астропсихолог, таролог:
- В политическом плане очень много перемен. Везде. Повсеместно. И в Самарской губернии в частности. Могут неожиданно менять авторитетные позиции, могут случиться абсолютно непредсказуемые вещи.
Татьяна Кузнецова, астролог:
- Самое главное, если говорить о безопасности, - не играть с огнем. Как в прямом, там и в переносном смысле. Потому что в этом году символы года огонь и металл. Остерегайтесь больших скоростей. Остерегайтесь травмоопасных, экстремальных видов спорта. Потому что это очень опасно в этом году. А вот самый благоприятный период - это второй квартал. Даже точнее после 10 апреля - время, когда нужно строить планы, надо в это время решать какие-то трудные вопросы.
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