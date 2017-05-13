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В блогах: Ветряная мельница в Бариновке
Блогер Алексей Авдейчев рассказал про старую ветряную мельницу в селе Бариновка Нефтегорского района. "Она была построена в 1848 году. Это, пожалуй, единственный подобный объект, сохранившийся на территории Самарской области. Мельница была построена землевладельцем Петром Артамовым. Считается, что часть жерновов привезли …
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12 мая 2017, 06:14
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В блогах: Скорая помощь в Самаре
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12 мая 2017, 05:21
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В блогах: Стадион "Заря"
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12 мая 2017, 09:16
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В блогах: Тротуары с препятствиями из бетонных плит
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12 мая 2017, 09:11
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Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС
Сегодня, 9 мая, в 1:20 на автотрассе «М-5 Урал» в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Жертвой стал инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей.
По предварительным данным сотрудников полиции, водитель на автомобиле Mercedes не справился с управлением и выехал …
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9 мая 2017, 09:44
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Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин
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5 мая 2017, 02:50
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В Самаре остановка снесла «Газель»
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4 мая 2017, 02:40
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Самарская девушка оказалась сильнее борца сумо из Венгрии
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4 мая 2017, 01:01
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Летали по салону самолета: девушка из Тольятти рассказала о ЧП по пути в Бангкок
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2 мая 2017, 06:56
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15 машин столкнулись на М-5 в Самарской области, есть пострадавшие
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27 апреля 2017, 09:36
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В Самаре взлетела и разбилась о столб иномарка с компанией молодых людей
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27 апреля 2017, 09:11
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Кровавые разборки на 9-й просеке: самарец расстрелял двух мужчин из-за девушки
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26 апреля 2017, 03:53
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Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову
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25 апреля 2017, 05:07
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В Самаре женщина распылила газ в храме, чтобы напакостить обидчице
Сегодня, 2 апреля, в Самаре произошло необычное чрезвычайное происшествие в храме Николая Чудотворца на улице Карбышева. Одна из прихожан распылила в помещении газ, передает портал 63.ru. Это здорово напугало всех присутствующих.
На месте инцидента работали сотрудники полиции. По предварительной версии силовиков, …
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2 апреля 2017, 04:18
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МВД: 61 тысяча самарцев вышли погулять в новогоднюю ночь
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1 января 2017, 01:12
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В Самаре полиция провела операцию «Ураган», есть фото
На территории Красноглинского района Самары прошла операция «Ураган». В ней участвовали сотрудники уголовного розыска, УЭБиПК, управления организации охраны общественного порядка, ГИБДД. Всего было привлечено более 120 работников ОВД.
Полицейские провели обыски в 22 помещениях, в которых проживают фигуранты по …
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18 декабря 2016, 01:14
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В Елховском районе лоб в лоб столкнулись «Рено» и «ВАЗ»: оба водителя погибли, есть фото
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19 июня 2016, 04:33
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Топ-новости дня: Екатерину Пузикову признали виновной, как худеть без диет, самарчанка против Поклонской
Екатерина Пузикова признана виновной в убийстве мужа
В среду, 19 августа, Красноярский районный суд огласил приговор по делу об убийстве замглавы самарского филиала «Россельхозбанка» Дмитрия Пузикова. Подробности здесь.
Уроженка Самары конкурирует в конкурсе красоты с прокурором …
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21 августа 2015, 12:08
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Уроженка Самары конкурирует в конкурсе красоты с прокурором Крыма Натальей Поклонской
В Интернете стартовал конкурс красоты среди известных россиянок. Организаторы предложили выбрать самую привлекательную «охранительницу» государства из двадцати предложенных участниц. Среди них есть и уроженка Самары 27-летняя Анастасия Кашеваров, политобозреватель газеты «Известия». Однако она в число лидеров не входит. На первом …
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20 августа 2015, 05:51
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Астрономы Самары приглашают посмотреть на «звездный дождь» за городом
Сегодня, 14 августа, самарский клуб любителей астрономии организует выезд в Елховку для наблюдения за метеорным потоком Персеид. Встреча состоится при условии хорошей погоды и ясного неба. Все желающие смогут понаблюдать за «звездным дождем» с помощью специального оборудования совершенно бесплатно, сообщают …
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14 августа 2015, 11:31
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Наталья Поклонская возглавила крымское общество "Россия - Япония"
В Симферополе состоялась встреча экс-премьер-министра Японии Юкио Хатоямы с главой и председателем Госсовета Республики Крым Владимиром Константиновым и полпредом в Крымском федеральном округе Олегом Белавенцевым. На ней принято решение назначить руководителем крымского общества дружбы "Япония - Россия" с российской стороны …
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11 марта 2015, 11:58
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Генпрокурор Крыма Наталья Поклонская сменила прическу
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9 октября 2014, 04:10
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Самарский вор-рецидивист убил мужчину, судимого в прошлом за разбой
Обратившаяся в полицию 35-летняя жительница села Елховка сообщила, что обнаружила труп мужчины на обочине грунтовой дороги. Тут же на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Возле тела находился окровавленный камень, которым, предположительно, наносились удары. Полицейские установили личность убитого – это был 39-летний …
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7 мая 2013, 10:48