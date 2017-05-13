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В блогах: Ветряная мельница в Бариновке

Блогер Алексей Авдейчев рассказал про старую ветряную мельницу в селе Бариновка Нефтегорского района. "Она была построена в 1848 году. Это, пожалуй, единственный подобный объект, сохранившийся на территории Самарской области. Мельница была построена землевладельцем Петром Артамовым. Считается, что часть жерновов привезли 

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В блогах: Скорая помощь в Самаре

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Блогер usbo поделился "крайне неудачным опытом вызова скорой помощи в Самаре". "У нас заболел ребенок. Чтобы вызвать скорую, потребовалось целых 45 минут набирать разные номера, звоня без перерыва. Совершили в общей сложности 150 звонков. По номеру 103 через 2,5 минуты автоответчик 

12 мая 2017, 05:21
В блогах: Стадион

В блогах: Стадион "Заря"

Самарчанка Жанна Скокова показала в "Фейсбуке", "что осталось от стадиона "Заря". "Кстати, расположение у него хорошее, там люди спортом занимаются, бегают, но состояние просто кошмар. Слишком все зациклены сейчас на больших ФОКах, стадиончики же - в стороне. А "Заря" реально могла 

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В блогах: Тротуары с препятствиями из бетонных плит

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12 мая 2017, 09:11
Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС

Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС

Сегодня, 9 мая, в 1:20 на автотрассе «М-5 Урал» в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Жертвой стал инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей.

По предварительным данным сотрудников полиции, водитель на автомобиле Mercedes не справился с управлением и выехал 

9 мая 2017, 09:44
Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин

Под Самарой на трассе М-5 снова произошло массовое ДТП: столкнулись семь машин

В пятницу, 5 мая, в Самарской области произошло крупное ДТП на 965 километре федеральной трассы М-5. Это в районе Жигулевска. По версии полицейских, у фуры отказал тормоз, в результате произошла серия столкновений. Всего в аварию попали семь машин. По предварительной 
5 мая 2017, 02:50
В Самаре остановка снесла «Газель»

В Самаре остановка снесла «Газель»

В Самаре произошло ДТП на остановке общественного транспорта, сообщил в социальной сети очевидец в четверг, 4 мая. Автор поста опубликовал фото с места аварии. В остановочный павильон въехала грузовая «Газель». На борту машины закреплен баннер с рекламой грузоперевозок.
«На Ташкентской 

4 мая 2017, 02:40
Самарская девушка оказалась сильнее борца сумо из Венгрии

Самарская девушка оказалась сильнее борца сумо из Венгрии

Самарская спортсменка Мария Климова стала призером юниорского первенства Европы по сумо. Соревнования прошли в Грузии, в Тбилиси. Всего участвовало около трехсот спортсменов из 13 стран. Климова отправилась на первенство в составе российской сборной.

Девушка боролась за медали в возрастной 
4 мая 2017, 01:01
Летали по салону самолета: девушка из Тольятти рассказала о ЧП по пути в Бангкок

Летали по салону самолета: девушка из Тольятти рассказала о ЧП по пути в Бангкок

Среди пассажиров самолета «Боинг-777», попавшего в огромную воздушную яму во время полета из Москвы в Бангкок, была девушка из Тольятти, которая сейчас проживает в Москве, Тамара Сипко. Она опубликовала сообщение об инциденте в своем "инстаграме".

Напомним, толчки из-за воздушной ямы были 

2 мая 2017, 06:56
15 машин столкнулись на М-5 в Самарской области, есть пострадавшие

15 машин столкнулись на М-5 в Самарской области, есть пострадавшие

В четверг, 27 апреля, в Самарской области произошло массовое ДТП на трассе М-5 в районе Жигулевска. По словам очевидца, столкнулись не менее 15 единиц транспорта, в том числе фура и пассажирский автобус. В социальной сети появилось фото с места аварии. 
27 апреля 2017, 09:36
В Самаре взлетела и разбилась о столб иномарка с компанией молодых людей

В Самаре взлетела и разбилась о столб иномарка с компанией молодых людей

В ночь на 27 апреля в Самаре произошло ДТП на пересечении проспектов Кирова и Карла Маркса. По предварительной информации, иномарка Hyundai подлетела на препятствии, перевернулась и крышей влетела в фонарный столб. Молодых людей, ехавших в автомобиле, зажало внутри. Чтобы извлечь 
27 апреля 2017, 09:11
Кровавые разборки на 9-й просеке: самарец расстрелял двух мужчин из-за девушки

Кровавые разборки на 9-й просеке: самарец расстрелял двух мужчин из-за девушки

В ночь на 26 апреля в самарскую больницу доставили двух молодых мужчин с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, одному пуля попала в плечо, другой ранен в живот и в области сердца. Возраст пострадавших - 26 и 27 лет. Медики передали 

26 апреля 2017, 03:53
Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову

Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову

Она ушла из дома на улице Островского в понедельник утром, 24 апреля. Повела сына в школу. Потом планировала зайти домой, переодеться и пойти на встречу с подругой. Последняя Алену так и не дождалась.
Пропавшая была одета  в короткую  бежевую куртку,  

25 апреля 2017, 05:07
В Самаре женщина распылила газ в храме, чтобы напакостить обидчице

В Самаре женщина распылила газ в храме, чтобы напакостить обидчице

Сегодня, 2 апреля, в Самаре произошло необычное чрезвычайное происшествие в храме Николая Чудотворца на улице Карбышева. Одна из прихожан распылила в помещении газ, передает портал 63.ru. Это здорово напугало всех присутствующих.

На месте инцидента работали сотрудники полиции. По предварительной версии силовиков, 

2 апреля 2017, 04:18
МВД: 61 тысяча самарцев вышли погулять в новогоднюю ночь

МВД: 61 тысяча самарцев вышли погулять в новогоднюю ночь

31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года на территории 237 населенных пунктов Самарской области прошло 280 массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года. В них приняли участие более 61 тысячи человек.
 
Охрану общественного порядка и обеспечение безопасности 

1 января 2017, 01:12
В Самаре полиция провела операцию «Ураган», есть фото

В Самаре полиция провела операцию «Ураган», есть фото

На территории Красноглинского района Самары прошла операция «Ураган». В ней участвовали сотрудники уголовного розыска, УЭБиПК, управления организации охраны общественного порядка, ГИБДД. Всего было привлечено более 120 работников ОВД.

Полицейские провели обыски в 22 помещениях, в которых проживают фигуранты по 
18 декабря 2016, 01:14
В Елховском районе лоб в лоб столкнулись «Рено» и «ВАЗ»: оба водителя погибли, есть фото

В Елховском районе лоб в лоб столкнулись «Рено» и «ВАЗ»: оба водителя погибли, есть фото

ДТП случилось сегодня, 19 июня, на 110 километре автотрассы «Самара– Ульяновск» на территории Елховского района.

Как сообщает областной главк полиции, водитель на «ВАЗ 2114», двигаясь в сторону Ульяновска, допустил выезд на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Renault». 
19 июня 2016, 04:33
Топ-новости дня: Екатерину Пузикову признали виновной, как худеть без диет, самарчанка против Поклонской

Топ-новости дня: Екатерину Пузикову признали виновной, как худеть без диет, самарчанка против Поклонской

Екатерина Пузикова признана виновной в убийстве мужа

В среду, 19 августа, Красноярский районный суд огласил приговор по делу об убийстве замглавы самарского филиала «Россельхозбанка» Дмитрия Пузикова. Подробности здесь.


Уроженка Самары конкурирует в конкурсе красоты с прокурором 
21 августа 2015, 12:08
Уроженка Самары конкурирует в конкурсе красоты с прокурором Крыма Натальей Поклонской

Уроженка Самары конкурирует в конкурсе красоты с прокурором Крыма Натальей Поклонской

В Интернете стартовал конкурс красоты среди известных россиянок. Организаторы предложили выбрать самую привлекательную «охранительницу» государства из двадцати предложенных участниц. Среди них есть и уроженка Самары 27-летняя Анастасия Кашеваров, политобозреватель газеты «Известия». Однако она в число лидеров не входит. На первом 
20 августа 2015, 05:51
Астрономы Самары приглашают посмотреть на «звездный дождь» за городом

Астрономы Самары приглашают посмотреть на «звездный дождь» за городом

Сегодня, 14 августа, самарский клуб любителей астрономии организует выезд в Елховку для наблюдения за метеорным потоком Персеид. Встреча состоится при условии хорошей погоды и ясного неба. Все желающие смогут понаблюдать за «звездным дождем» с помощью специального оборудования совершенно бесплатно, сообщают 
14 августа 2015, 11:31
Наталья Поклонская возглавила крымское общество

Наталья Поклонская возглавила крымское общество "Россия - Япония"

В Симферополе состоялась встреча экс-премьер-министра Японии Юкио Хатоямы с главой и председателем Госсовета Республики Крым Владимиром Константиновым и полпредом в Крымском федеральном округе Олегом Белавенцевым. На ней принято решение назначить руководителем крымского общества дружбы "Япония - Россия" с российской стороны 
11 марта 2015, 11:58
Генпрокурор Крыма Наталья Поклонская сменила прическу

Генпрокурор Крыма Наталья Поклонская сменила прическу

Сегодня, 9 октября, Интернет «взорвала» новость о том, что генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская, известная блондинка, перекрасила волосы в темный цвет и изменила прическу.
Она появилась в новом образе на заседании Госсовета республики, сообщает газета «Вести».
 
 
9 октября 2014, 04:10
Самарский вор-рецидивист убил мужчину, судимого в прошлом за разбой

Самарский вор-рецидивист убил мужчину, судимого в прошлом за разбой

Обратившаяся в полицию 35-летняя  жительница  села Елховка сообщила, что обнаружила труп мужчины на обочине грунтовой дороги. Тут же на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Возле тела находился окровавленный камень, которым, предположительно, наносились удары. Полицейские установили личность убитого – это был 39-летний 

7 мая 2013, 10:48
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