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Для ремонта самарских дорог начали использовать снег, есть фото
В Сети появились фотографии с новым «инвентарем» самарских дорожников. По словам очевидцев, отремонтированные участки дороги на пересечении улиц Пионерской и Чапаевской оградили сигнальными конусами из снега.
Судя по фото, снежными конусами обозначили участки, на которых уложили свежий асфальт. Местные …
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28 марта 2017, 03:18
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В Самаре под видом детской присыпки пытались ввезти анаболики
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28 марта 2017, 11:42
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Появилось фото глубокой ямы на улице Мичурина в Самаре
В Сети появились фотографии ямы на улице Мичурина, неподалеку от пересечения с улицей Осипенко. По словам очевидцев, несколько дней назад глубина выбоины составляла около 50 сантиметров, затем ее присыпали асфальтом, однако вскоре выбоина опять приобрела опасный вид, передает 63.ru. …
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28 марта 2017, 12:39
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«Снег горит»: тольяттинцы о пожаре, который уничтожил несколько машин
В понедельник, 27 марта, в тольяттинском паблике в социальной сети появилось фото горящих машин. Согласно комментарию пожар произошел в Центральном районе Тольятти по адресу: улица Новозаводская, 25А. Огонь охватил несколько припаркованных машин. «Снег горит!» - прокомментировал снимки один из пользователей. …
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28 марта 2017, 09:00
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В блогах: девушка из Сызрани мечтает выступить с группой «Сплин»
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27 марта 2017, 06:20
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В блогах: про очередной пикет против памятника белочехам в Самаре
Блогер psergeev77 анонсирует, что в субботу, 25 марта, на пересечении Ленинградской и Галактионовской пройдет очередной - уже третий по счету - пикет против установки памятника белочехам на Красноармейской. Пикет согласован с мэрией. Акции проводятся в связи с возобновившимися попытками …
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24 марта 2017, 04:25
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В блогах: «Что в тренде нынче»
Блогер Дмитрий Ширяев побывал на «Ярмарке профессионального образования» в Красноглинском районе. «Это мероприятие устроил отдел по делам детей и молодежи местной администрации. Это хорошо. Но вот органам от институтов и прочих колледжей стоило бы лучше натаскивать своих анонсеров. Подойдя …
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24 марта 2017, 04:20
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В блогах: про слухи о премии в 800 000 для сызранского врача
Сызранский блогер Александр Сивак обратился к властям области с просьбой подтвердить или опровергнуть "гуляющий по городу слух, что главврач местной ЦГБ получил в 2017 году довольно увесистую премию в размере 800 тысяч рублей". "Обсуждая эту новость с коллегами, я …
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24 марта 2017, 04:03
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В блогах: где работает прекрасная половина самарского главка
Блогер Дмитрий Ширяев заявил, что прекрасная половина самарского главка полиции работает в информационном центре. "Это учреждение я посетил на днях. Экскурсию по нему провела подполковник, замначальника центра и просто красивая девушка Ольга Титова. На входе встречала другая очаровательная девушка. Вообще, …
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9 марта 2017, 10:16
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В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки
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6 марта 2017, 03:11
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом
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20 февраля 2017, 06:24
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Минпромторг и Минсельхоз выступили против лицензий на выпуск табака
Минпромторг и Минсельхоз выступили против возвращения лицензирования производства табачных изделий, ранее предложенного Министерством внутренних дел. В МВД полагали, что возврат процедуры повысит качество госконтроля над отраслью. Однако в Минпромторге считают, что ее можно регулировать и без разрешительной документации, отмененной еще …
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14 февраля 2017, 01:21
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В России упростят выдачу паспортов и других документов
Вице-премьер России Игорь Шувалов поручил Министерству внутренних дел, а также Центробанку, Сбербанку и ВТБ проработать вопрос о предоставлении кредитным учреждениям права выдачи россиянам паспортов и других документов, в том числе миграционного характера. Такой шаг необходим для появления конкуренции, считает чиновник. …
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20 января 2017, 02:20
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Как взяли подозреваемых в нападении на семью офицера – видео МВД
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16 декабря 2016, 09:47
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МВД: водитель и 3 пассажирки автобуса пострадали в ДТП в Сызрани
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14 декабря 2016, 02:04