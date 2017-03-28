В блогах: про очередной пикет против памятника белочехам в Самаре … Блогер psergeev77 анонсирует , что в субботу, 25 марта, на пересечении Ленинградской и Галактионовской пройдет очередной - уже третий по счету - пикет против установки памятника белочехам на Красноармейской. Пикет согласован с мэрией. Акции проводятся в связи с возобновившимися попытками