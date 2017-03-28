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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Для ремонта самарских дорог начали использовать снег, есть фото

Для ремонта самарских дорог начали использовать снег, есть фото

В Сети появились фотографии с новым «инвентарем» самарских дорожников. По словам очевидцев, отремонтированные участки дороги на пересечении улиц Пионерской и Чапаевской оградили сигнальными конусами из снега. 

Судя по фото, снежными конусами обозначили участки, на которых уложили свежий асфальт. Местные 
28 марта 2017, 03:18
В Самаре под видом детской присыпки пытались ввезти анаболики

В Самаре под видом детской присыпки пытались ввезти анаболики

Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту по факту контрабанды сильнодействующих веществ. Подозреваемый - 30-летний россиянин. Из Китая по почте ему пришла  посылка со средствами гигиены для детей. В посылки были упаковки с детской присыпкой, гелем для тела, шампунь с 
28 марта 2017, 11:42
Появилось фото глубокой ямы на улице Мичурина в Самаре

Появилось фото глубокой ямы на улице Мичурина в Самаре

В Сети появились фотографии ямы на улице Мичурина, неподалеку от пересечения с улицей Осипенко. По словам очевидцев, несколько дней назад глубина выбоины составляла около 50 сантиметров,  затем ее присыпали асфальтом, однако вскоре выбоина опять приобрела опасный вид, передает 63.ru. 
28 марта 2017, 12:39
«Снег горит»: тольяттинцы о пожаре, который уничтожил несколько машин

«Снег горит»: тольяттинцы о пожаре, который уничтожил несколько машин

В понедельник, 27 марта, в тольяттинском паблике в социальной сети появилось фото горящих машин. Согласно комментарию пожар произошел в Центральном районе Тольятти по адресу: улица Новозаводская, 25А. Огонь охватил несколько припаркованных машин. «Снег горит!» - прокомментировал снимки один из пользователей. 
28 марта 2017, 09:00
В блогах: девушка из Сызрани мечтает выступить с группой «Сплин»

В блогах: девушка из Сызрани мечтает выступить с группой «Сплин»

19-летняя Ксения Банникова поёт и играет на гитаре «каверы» популярных песен.
27 марта 2017, 06:20
В блогах: про очередной пикет против памятника белочехам в Самаре

В блогах: про очередной пикет против памятника белочехам в Самаре

Блогер psergeev77 анонсирует, что в субботу, 25 марта, на пересечении Ленинградской и Галактионовской пройдет очередной - уже третий по счету - пикет против установки памятника белочехам на Красноармейской. Пикет согласован с мэрией. Акции проводятся в связи с возобновившимися попытками 
24 марта 2017, 04:25
В блогах: «Что в тренде нынче»

В блогах: «Что в тренде нынче»

Блогер Дмитрий Ширяев побывал на «Ярмарке профессионального образования» в Красноглинском районе. «Это мероприятие устроил отдел по делам детей и молодежи местной администрации. Это хорошо. Но вот органам от институтов и прочих колледжей стоило бы лучше натаскивать своих анонсеров. Подойдя 
24 марта 2017, 04:20
В блогах: про слухи о премии в 800 000 для сызранского врача

В блогах: про слухи о премии в 800 000 для сызранского врача

Сызранский блогер Александр Сивак обратился к властям области с просьбой подтвердить или опровергнуть "гуляющий по городу слух, что главврач местной ЦГБ получил в 2017 году довольно увесистую премию в размере 800 тысяч рублей". "Обсуждая эту новость с коллегами, я 
24 марта 2017, 04:03
В блогах: где работает прекрасная половина самарского главка

В блогах: где работает прекрасная половина самарского главка

Блогер Дмитрий Ширяев заявил, что прекрасная половина самарского главка полиции работает в информационном центре. "Это учреждение я посетил на днях. Экскурсию по нему провела подполковник, замначальника центра и просто красивая девушка Ольга Титова. На входе встречала другая очаровательная девушка. Вообще, 

9 марта 2017, 10:16
В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки

В Самаре ищут подозреваемую в обмане пенсионерки

Самарские полицейские разыскивают девушку, подозреваемую в хищении денег 78-летней пенсионерки. По данным силовиков, преступление было совершено путем обмана, в квартире дома на улице Дыбенко.

Подозреваемая – девушка славянской внешности, ростом около 160 сантиметров, на вид ей примерно 25 лет. 
6 марта 2017, 03:11
В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом

В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом

Полиция сообщила о розыске несовершеннолетней жительницы Тольятти. Девушке еще нет и 16 лет. Она ушла из дома в пятницу, 17 февраля.
Рост девушки 175 сантиметров, лицо европейского типа. Волосы темного цвета, кудрявые, длинные, глаза карие. На пропавшей была черная одежда. 
20 февраля 2017, 06:24
Минпромторг и Минсельхоз выступили против лицензий на выпуск табака

Минпромторг и Минсельхоз выступили против лицензий на выпуск табака

Минпромторг и Минсельхоз выступили против возвращения лицензирования производства табачных изделий, ранее предложенного Министерством внутренних дел. В МВД полагали, что возврат процедуры повысит качество госконтроля над отраслью. Однако в Минпромторге считают, что ее можно регулировать и без разрешительной документации, отмененной еще 

14 февраля 2017, 01:21
В России упростят выдачу паспортов и других документов

В России упростят выдачу паспортов и других документов

Вице-премьер России Игорь Шувалов поручил Министерству внутренних дел, а также Центробанку, Сбербанку и ВТБ проработать вопрос о предоставлении кредитным учреждениям права выдачи россиянам паспортов и других документов, в том числе миграционного характера. Такой шаг необходим для появления конкуренции, считает чиновник. 

20 января 2017, 02:20
Как взяли подозреваемых в нападении на семью офицера – видео МВД

Как взяли подозреваемых в нападении на семью офицера – видео МВД

МВД опубликовало видео задержания мужчин, подозреваемых в нападении на семью начальника ОМВД города Отрадный Дмитрия Вашуркина.

Напомним, в ночь на 11 декабря офицер с супругой вернулись в свой загородный дом в Смышляевке, где на них было совершено нападение. В результате, женщина, 

16 декабря 2016, 09:47
МВД: водитель и 3 пассажирки автобуса пострадали в ДТП в Сызрани

МВД: водитель и 3 пассажирки автобуса пострадали в ДТП в Сызрани

В результате ДТП на Саратовском шоссе в Сызрани в среду, 14 декабря, пострадали четыре человека – 53-летний водитель «Газели» и три пассажирки автобуса «ПАЗ» – женщины 1960, 1967 и 1982 годов рождения, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
14 декабря 2016, 02:04
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