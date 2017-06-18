Доездился: В Самаре красная Ferrari вылетела на газон выложены в группе ДТП 163 Самара … Сегодня, 18 июня, около 2:40 часов один из жителей Самары заснял ДТП на улице Вилоновской. Водитель на красной иномарке Ferrari не справился с управлением и вылетел на газон. Фотографии с места происшествия былиСамара