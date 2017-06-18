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Доездился: В Самаре красная Ferrari вылетела на газон
Сегодня, 18 июня, около 2:40 часов один из жителей Самары заснял ДТП на улице Вилоновской. Водитель на красной иномарке Ferrari не справился с управлением и вылетел на газон. Фотографии с места происшествия были выложены в группе ДТП 163 Самара …
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18 июня 2017, 05:43
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На ульяновской трассе фура улетела в кювет
На ульяновской трассе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Авария произошла на 24 километре автодороги «Димитровград-Тольятти» в Мелекесском районе.
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16 июня 2017, 05:21
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Фото: под Самарой мужчину зажало между фурой и "Газелью"
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16 июня 2017, 09:33
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В Самаре водитель «пятерки» сбил бабушку и блокировал трамваи
В четверг, 15 июня, в Самаре на пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда произошло ДТП, в результате которого было перекрыто движение трамваев. По предварительной информации, вазовская «пятерка» сбила пожилую женщину, которая сейчас находится в тяжелом состоянии. Авария случилась прямо …
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15 июня 2017, 03:04