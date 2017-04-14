Самарскому бизнесмену Андрею Шокину, который возглавляет группу компаний RBE, пришлось уволить больше половины своих сотрудников - 32 тыс. человек из 54-х. Причина - потеря крупного контракта от Минобороны России.

Об этом сообщил сам бизнесмен в интервью журналу Forbes. RBE Group лишилась …