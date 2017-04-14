Речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту случайного выстрела во время охоты в председателя правления "Кошелев-банка" Олега Багаева. На скамье подсудимых - создатель группы RВЕ Андрей Шокин. Ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
ЧП произошло в Приволжском районе в октябре 2015-ого года. Во время охоты убили трех косуль и двух кабанов, а также нечаянно ранили в живот Багаева. Тому потребовалась срочная операция. Согласно материалам дела, потерпевший и подсудимый нарушили правила охоты - сошли с назначенных им номеров, которые находились на полувышках. Шокин случайно выстрелил из нарезного ружья и попал в Багаева.
В прениях сторона обвинения настаивала на годе исправительных работ. Однако сегодня мировой судья судебного участка №151 Приволжского района назначил Андрею Шокину штраф в размере 70 тысяч рублей. Смягчающим обстоятельством служительница Фемиды сочла оказание потерпевшему медицинской и иной помощи.
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