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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 апреля 2017г 
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Самарского адвоката и экс-полицейского будут судить за мошенничество на 3 млн рублей

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14 апреля 2017, 05:15
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В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении гендиректора фирмы «Автозаводстрой» Игоря Кадырова. Его обвиняют в мошенничестве «в особо крупном размере» и «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия». По версии силовиков, в 2015 году Кадыров по предварительному сговору с неустановленными 

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Самарских чиновников подозревают в получении взятки

Самарских чиновников подозревают в получении взятки

Речь о двух консультантах городского Департамента образования, которые, по версии следствия, требовали от заведующей детским садом ежемесячно передавать им по 10 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к ответственности в случае выявления каких-либо недостатков в учреждении. В отношении сотрудников 

6 апреля 2017, 12:20
На заводе «Тольяттиазот» идут обыски

На заводе «Тольяттиазот» идут обыски

На заводе «Тольяттиазот» проводятся следственные действия. Об этом во вторник, 4 апреля, журналистам ТРК «ТЕРРА» сообщил пресс-секретарь предприятия Дмитрий Масалитин. По его словам, в здании заводоуправления работают представители УБОП и Следственного комитета. Причиной визита стало уголовное дело об аварии, якобы 

4 апреля 2017, 02:24
1 млн рублей от «КОШЕЛЕВ-БАНК» выиграла пенсионерка из Самары

1 млн рублей от «КОШЕЛЕВ-БАНК» выиграла пенсионерка из Самары

Накануне завершилась акция, участниками которой могли стать все клиенты банка, открывшие или пополнившие вклады на сумму от 50 тысяч рублей/1000 евро/1000 долларов в период с 23 ноября по 13 января. Розыгрыш приза состоялся в присутствии экспертной комиссии в эфире телеканала 
15 января 2016, 01:14
Виктор Вяткин вошёл в Правление АО

Виктор Вяткин вошёл в Правление АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Кадровые перестановки произошли в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». Самарское реготделение Волго-Вятского главного управления Центробанка России согласовало кандидатуру Виктора Вяткина на должность заместителя председателя правления АО «КОШЕЛЕВ-БАНК».

Отметим, в прошлом Вяткин уже работал в кредитных учреждениях. В частности, до сентября 2012 года 
2 октября 2015, 10:46
Самарский бизнесмен Андрей Шокин уволил 32 тысячи сотрудников

Самарский бизнесмен Андрей Шокин уволил 32 тысячи сотрудников

Самарскому бизнесмену Андрею Шокину, который возглавляет группу компаний RBE, пришлось уволить больше половины своих сотрудников - 32 тыс. человек из 54-х. Причина - потеря крупного контракта от Минобороны России.

Об этом сообщил сам бизнесмен в интервью журналу Forbes. RBE Group лишилась 

25 марта 2013, 04:23
Самарский стадион

Самарский стадион "Волга" может быть приватизирован

Стадион "Волга" может быть приватизирован. В Арбитражном суде Самарской области рассматривается иск футбольного клуба "Юнит" к министерству имущественных отношений региона. Руководство детского футбольного клуба требует продать им стадион "Волга" за 10,5 млн руб., что составляет 2,5% от кадастровой стоимости. Формально 

20 марта 2013, 09:50
Самарских фермеров атакуют дикие животные

Самарских фермеров атакуют дикие животные

Атаки из леса. Фермеры села Тремасово Красноярского района готовятся подсчитывать убытки. Озимые культуры, по их словам, постоянно съедают дикие животные. Кого винят сельхозпроизводители и получится ли возместить ущерб?

Небоевые потери, рассказывает Роман Королёв, его семья несёт последние лет 7. На озимую 

1 марта 2013, 01:21
Сменился поставщик питания для самарских военных

Сменился поставщик питания для самарских военных

Обеды по-питерски. В 2013 году самарских военных стала кормить новая компания - ООО "Коллектив-сервис", зарегистрированное в северной столице России. По данным "СПАРК-Интерфакса", предприятие образовано в 2009 году и специализируется на общественном питании. Сейчас выручка компании составляет около 2 млрд руб. 

14 февраля 2013, 09:30
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